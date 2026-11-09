Qué pasa si no estoy en casa cuando Correos trae la documentación del voto por correo

El voto por correo para las próximas elecciones generales se puede solicitar hasta el jueves 19 de noviembre, incluido ese día. En cualquier oficina de Correos, en persona y con el DNI original -aunque esté caducado-, los electores pueden pedir este derecho, así como otra persona en su lugar si el interesado se encuentra indispuesto: en ese caso, hay que presentar autorización notarial y certificado médico.

Una vez solicitado el voto por correo, Correos debe hacer llegar a la dirección que haya cumplimentado el elector interesado la documentación correspondiente para ejercer este derecho. Desde este lunes 9 de noviembre y hasta el próximo día 22, tiene que llegar por correo certificado.

Qué pasa si no estoy en casa al traer Correos la documentación

Por tanto, surge una duda. ¿Qué ocurre si no estoy en casa en el momento en el que Correos lleva la documentación? Si el elector no se encuentra en la dirección que ha indicado, Correos dejará un aviso, puesto que el acuse de recibo lo debe firmar el propio interesado.

El aviso que deja Correos indica que hay que desplazarse a una oficina para recoger el sobre con la documentación. En la oficina indicada, hay que identificarse para que hagan entrega de las papeletas y los sobre de votación, además del certificación de inscripción en el censo, el sobre con la dirección de la mesa electoral y una hoja con más instrucciones.

El voto por correo, en cuatro pasos y con sus fechas Qué hay que hacer para votar por correo el 29N si vives en España, y hasta cuándo. 1 Pedirlo Del 6 de octubre al jueves 19 de noviembre En cualquier oficina de Correos, en persona y con el DNI original. Si estás enfermo, otra persona puede pedirlo por ti con autorización notarial y certificado médico. 2 Recibirlo Se envía del 9 al 22 de noviembre Llega por correo certificado a la dirección que hayas dado. Lo firmas tú; si no estás, lo recoges en la oficina. 3 Votar y enviarlo Hasta el miércoles 25 de noviembre Papeleta en su sobre, cerrado. Ese sobre y el certificado, en el sobre dirigido a tu mesa. Se envía certificado desde Correos, sin pagar sello. 4 Se cuenta en tu mesa Domingo 29 de noviembre, a las 20:00 El presidente mete los votos por correo en la urna al cerrar la votación. Lo que llega después ya no cuenta. Si pides el voto por correo, ya no puedes votar en el colegio: el censo te marca como votante por correo. FUENTE: LOREG, RD 806/2026 Y JUNTA ELECTORAL CENTRAL · ELABORACIÓN: ONDA CERO

Cabe recordar que hay que entregar el voto por correo como máximo el próximo miércoles 25 de noviembre.

Qué pasa si no recojo la documentación tras pedir el voto por correo

Al aceptar la Oficina del Censo Electoral la solicitud del voto por correo, en el censo ya figura que ese elector vota por correo, por lo que, si no se recoge la documentación en plazo, tampoco se podrá votar de manera presencial.