Jordi Wild, Abascal y cómo pueden influir los 'youtubers' en el voto joven el 29N

La campaña electoral comienza este viernes y los candidatos empiezan a recorrer las plazas en disputa, con actos y mítines en distintos puntos de la geografía nacional. Pero la batalla por los votos, especialmente el joven, se va a dar lejos de las calles y el mejor ejemplo de ello es Jordi Wild, uno de los creadores de contenido que más seguidores tiene en España. Este viernes, el 'youtuber' publica en su canal las entrevistas que ha realizado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; y a la líder de Frente Amplio, Ada Colau.

En ese tren de entrevistas, finalmente no participa el líder de Vox, Santiago Abascal, uno de los primeros en confirmar su asistencia tras el ofrecimiento del 'youtuber'. El creador de contenido se mostró este miércoles "profundamente decepcionado" y calificó la decisión de Abascal de "jugarreta". "Hay cosas que me han decepcionado mucho. Estoy profundamente decepcionado con Vox, con el equipo de Abascal y con el propio Santiago, que al final es el mandamás y es el que tiene la última palabra en casi todo en ese partido. Si hubiera querido venir, estaría aquí. De eso no hay ninguna duda", aseguró el presentador del pódcast 'The Wild Project'.

Más de 40 millones de visualizaciones solo en 'X'

El incidente se produjo después de que Vox justificase la suspensión por su descontento con la emisión de la entrevista a Abascal en el programa 'La Revuelta' de TVE, de la que han denunciado recortes del material grabado. El propio Abascal defendió este jueves en 'Espejo Público', con Susanna Griso, la decisión e insistió en que su partido nunca más iba a ceder los derechos o la exclusividad de sus intervenciones a ninguna empresa pública o privada.

El caso es que, en plena campaña, 'The Wild Project' se ha convertido en un inesperado escenario de enfrentamiento político y ha demostrado el poder que tienen las redes a la hora de influir en las decisiones electorales de los más jóvenes. El vídeo publicado por Wild con la explicación sobre el 'plantón' de Abascal acumula más de 40 millones de visualizaciones y miles de interacciones solo en 'X'. Y la reacción tras la cancelación de la entrevista no solo se ha quedado ahí, ya que otros 'streamers' muy famosos entre el público joven se han hecho eco y han puesto en el punto de mira a Vox.

Qué poder de influencia tienen los 'youtubers' el 29N

"Han cavado su propia tumba con esto"; "Tienen miedo a esto"; "Menuda cagada", son algunos de los comentarios de usuarios en redes sociales reaccionando a la cancelación de la entrevista, lo que lleva a preguntarse, ¿qué poder de influencia tienen en la campaña electoral los 'youtubers' y 'streamers'?

Jordi Wild tiene millones de seguidores y una audiencia principalmente joven y masculina. Él siempre se ha definido como una persona independiente a nivel político, libertario y alguien muy comprometido con las causas sociales. En sus contenidos siempre se ha mostrado muy crítico ante decisiones políticas de diversa índole, lo que ha conectado más con aquellas personas que difieren más de la política tradicional. Y, aunque es cierto que también ha criticado la denominada cultura 'woke', lo que más ha generado expectación sobre este tren de entrevistas que ofreció a los candidatos era que "no se casa con nadie", de ahí la decepción entre sus seguidores con la cancelación de Abascal.

Cercanía y conversaciones más largas y personales

Los creadores de contenido se muestran cercanos a sus seguidores, casi como si fueran amigos que establecen una relación de confianza con ellos. Además, pueden llegar a gente que consume un tipo de contenido más alejado de la política o que no se quiere informar por los medios tradicionales. En ese aspecto, influye mucho el algoritmo de las redes sociales, que viraliza mensajes con impacto emocional o más polémicos.

Uno de los ejemplos más llamativos de cómo puede influir un pódcast en una campaña electoral fue la entrevista que Pedro Sánchez realizó en 'La Pija y la Quinqui' en 2023, una de las primeras apariciones de un presidente del Gobierno en un espacio así centrado en conversaciones informales sobre cultura o música y lo que pudo influir en el posterior resultado electoral.

De cara a esta campaña del 29N, los partidos no solo se dirigen ya a los medios tradicionales o, al menos, no a los programas estrictamente informativos. Buscan acudir a los programas de entretenimiento y a estos espacios de Internet porque necesitan llegar a ese electorado joven y de la generación Z con entrevistas más largas, más personales y que dependen mucho de la viralidad de los fragmentos que circulan después en redes sociales y que comparten millones de usuarios.