Marta García Aller critica la decisión de Abascal de no acudir al podcast de Jordi Wild: "Nunca había sido tan claro su intento de control"

Déjame que te cuente qué está pasando en Wall Street. Porque puede ayudar también a entender algo que también está pasando en esta campaña electoral nuestra que no para de tener giros de guion inesperados antes incluso de empezar. La clave está en la confianza. Y lo frágil que es.

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, ha dimitido de su imperio tecnológico después de que le hayan pillado en dos aventuras extramatrimoniales, que son mucho más que eso. Una de sus amantes es una sospechosa de ser espía china y de poner en riesgo la seguridad nacional estadounidense. La otra, una subordinada.

Aunque si el fundador del mayor fabricante de chips del mundo está temblando, más que por un escarceo (bueno, dos), es porque ni su familia, ni su empresa ni el mercado pueden ya fiarse de él. Y de él dependía enteramente la empresa de la que a su vez depende enteramente la IA (Nvidia fabrica el 90% de los chips del sector).

Todo el poder de Huang reposaba en eso. En la confianza. Y esta semana, esa confianza ha desaparecido y, con ella, cientos de miles de millones de dólares y su dominio del mercado de la IA. El apocalipsis de la IA no está llegando por el poder de las máquinas, sino por la debilidad humana.

El apocalipsis de la IA no está llegando por el poder de las máquinas, sino por la debilidad humana

Perder la confianza en una campaña electoral

Perder la confianza de la gente es de las cosas más peligrosas que se pueden hacer en Wall Street. También en una campaña electoral. Santiago Abascal ha dejado tirado esta semana a Jordi WILD, el youtuber más seguido en español, con más de 30 millones (30 millones) de seguidores en sus redes sociales. Y lo hizo anoche, en el último momento, después de haberse comprometido a ir a la entrevista, que ya han hecho el resto de candidatos.

Puede ser el mayor error de comunicación de Vox, justo en la semana que había tenido su mayor éxito. En esta campaña de youtubers y late-nights, Abascal había triunfado (y mucho) en la entrevista que le hizo Broncano en TVE. Algunos trackings le daban a Vox que había subido después de Broncano de la horquilla de 59-61 escaños hasta los 68. Cinco millones de espectadores tuvo esa entrevista en la que impuso su público (porque la televisión pública le dejó)

Después del plantón a Jordi Wild, el tracking de Vox vuelve a retroceder lo que había subido con Broncano. Abascal ha tratado de explicarse hoy en Espejo Público

Vox lleva años vetando periodistas en sus ruedas de prensa y vetando medios, pero nunca había sido tan claro su intento de control como esta semana. De imponer el público en La Revuelta a incumplir lo firmado con Jordi Wild, que si le sale más caro es porque Jordi Wild habla precisamente a su público.

De imponer el público en La Revuelta a incumplir lo firmado con Jordi Wild

Y no solo Jordi Wild se muestra decepcionado con Abascal. Vox basa buena parte de su éxito en presumir que es diferente, que no miente. Pero a Jordi Wild le dijo una cosa y está haciendo otra. Otros youtubers muy seguidos, precisamente por hombres jóvenes, buena parte de los votantes de Vox, también están decepcionados, incluso sorprendidos, con esto de que un político mienta.

Seguramente lo peor que pueda hacer un político en campaña sea dejar tan claro que no cumple su palabra cuando deja de interesarle. Vox quería ser tratado como uno más, pues si eso era lo que quería esta campaña, es verdad, lo está consiguiendo.

Arranque de la campaña electoral

Volvamos a la campaña electoral. Que empieza esta noche. Y siguiendo la caravana de los partidos, tenemos en Sevilla a Ignacio Jarillo siguiendo al PSOE, con la asistencia técnica de Nacho García. En Badalona, siguiendo al PP, José Ramón Arias. En Huesca está VOX y con la asistencia técnica de José Eduardo Martínez está Miguel Rodríguez.

Frente Amplio, en Madrid. Con Gabriela Elías y Raúl Espínola. En Cataluña, Ana Utiel, siguiendo el comienzo de campaña de Junts y ERC. En el País Vasco, siguiendo al PNV y Bildu, Miriam Montero. Ahora sí, comienza la campaña electoral.