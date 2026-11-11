Marta García Aller cuestiona que el Gobierno apoye la huelga general contra la precariedad: "Y eso en el país en el que la economía va como un cohete"

Déjame que te cuente que la última vez que hubo una huelga general, en 2014, el paro era el doble y las casas costaban la mitad. Y hoy miles de personas han salido a la calle a protestar por la crisis de vivienda, la de los salarios bajos y los precios altos.

La primera huelga general desde hace 14 años está siendo atípica. Atípica porque nunca se había hecho una huelga 48 horas antes de que empiece una campaña electoral, nunca se había impulsado una huelga general por la crisis de vivienda (lo de los salarios vino después), ni la había empezado el Sindicato de Inquilinas (que en realidad no es un sindicato, sino una asociación) y, sobre todo, nunca un Gobierno había apoyado una huelga.

El lema de esta huelga es "Salarios, vivienda y precios". Y desde las seis de la tarde las calles se han llenado de gente que protesta por la crisis de vivienda, sobre todo, pero por la precariedad en general.

La vivienda, el principal problema de los españoles según el CIS

Y motivos para el malestar hay. Según el último CIS, la vivienda es un problema para el 55,7% de los españoles. Es el dato más alto de toda la serie histórica. El siguiente problema son los problemas de índole económica, con el 20,3%, y si le sumamos el cuarto problema, que es la calidad del empleo y está relacionado con la economía (19,4%), vemos que el 40% de los españoles ve como principal problema del país la economía y la calidad del empleo. Por lo tanto, son los dos problemas más importantes: vivienda (55,7%) y economía y calidad del empleo (40%).

¿Y para quién es un problema? Especialmente para los jóvenes entre 18 y 24 años (60%) y los que tienen entre 25 y 34 años (58,6%). Pero es un problema muy intergeneracional, puesto que para la gente entre 65 y 74 años también es un problema para el 53%. De hecho, es el principal problema para todos los grupos de edad.

El Gobierno, sin embargo, también apoya la huelga y la movilización, que lo que denuncia es el malestar de la gente. Malestar que parte de los convocantes atribuyen también al Gobierno.

Alicia del Río, del Sindicato de Inquilinas, que inició la movilización a la que luego se sumaron los sindicatos tradicionales, explicaba así en 'Al Rojo Vivo' contra quién es esta huelga y esta movilización.

El Gobierno se suma a una huelga contra la precariedad

Claro que este es el Gobierno que presume de llevar casi tres años siendo la gran economía de la Unión Europea que más crece. No hace mucho que Sánchez presumía de que acabaremos 2026 creciendo cinco veces más que Italia, cuatro veces más que Alemania y tres veces más que Francia. Y de que este año el IBEX 35 no ha dejado de batir récords y se han creado más de 60.000 empresas. Sí, sí, esto lo decía Sánchez antes de convocar elecciones. Antes de subirse al carro de la huelga general.

Pero esta huelga es tan atípica que el Gobierno se ha sumado a la movilización contra la precariedad que ahoga a miles de ciudadanos que hoy han salido a la calle a denunciar que no pueden acceder a una vivienda, que los salarios son bajos y que los precios están subiendo demasiado. Y eso en el país en el que, según su presidente, la economía va como un cohete.

Si la movilización es un éxito, es que el malestar por la crisis de vivienda y los sueldos bajos está muy extendido.

Si la huelga es un fracaso, ¿podrá decir el Gobierno que es porque no estamos tan mal?

Esto es 'La Brújula'. Y aquí estamos cada tarde a esta hora, y hasta las 23:30 de la noche, las 22:30 en Canarias. En Onda Cero. Con toda la información y el análisis de lo que está dando de sí el día.

Y tiempo tendremos de hablar de mucho más que de la huelga. Hablaremos del temporal, que sigue en alerta en muchas comunidades, y de que la Fiscalía ha abierto, por fin, una investigación contra TikTok por la investigación de pederastia. Y de las amenazas de bomba en Italia.

La disparidad de cifras sobre el seguimiento de la huelga

Pero antes vamos a ver qué seguimiento está teniendo la huelga.

Depende de a quién le preguntemos. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, habla de un seguimiento "masivo" y de "éxito", mientras que Unai Sordo, de CCOO, dice que está siendo "muy relevante". Las patronales CEOE y Cepyme califican el seguimiento de "bajo" y, en todo caso, desigual, de esta huelga general "atípica", impulsada por CCOO, UGT y el Sindicato de Inquilinas bajo el lema "Salarios, vivienda, precios".

Otra manera de medir cuánto se ha parado el país es con la caída del consumo eléctrico. En la anterior huelga general, la de 2012, el consumo caía un 15% a mediodía. Y hoy, a esa misma hora, la caída del consumo rondaba el 5%. Tres veces menos. A las seis de la tarde, el consumo eléctrico caía apenas un 2,4%.

Lo que no podemos saber todavía es qué opina el Gobierno del desarrollo de esta huelga por la mala situación de los salarios, la vivienda y los precios. No han hecho declaraciones en todo el día. ¿Estarán en huelga para protestar por lo mal que estamos?