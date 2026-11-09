Marta García Aller recuerda a las víctimas de ETA: "Cuanto menos se sabe del terrorismo, más fácil resulta justificar la violencia"

Déjame que te cuente lo que estaba sonando en la tele cuando María Luisa entró corriendo en su casa. Allí estaban sus tres hijos, dos niños y una niña, viendo la tele. Aquella tele. Era 1978. 9 de noviembre de 1978. Era por la tarde. La hora de la merienda y en la tele sonaba 'Un globo, dos globos, tres globos', fuera acababan de sonar nueve disparos.

María Luisa lo vio todo. Estaba a 200 metros del encapuchado que se acercó al Renault 8 de su marido por el lado del conductor. Ella le bajaba, como siempre, la merienda a la hora a la que llegaba de su turno en Altos Hornos. Y a la puerta de su casa, en Anzuola, vio cómo un encapuchado le disparaba nueve balas. Salió corriendo hacia casa. Subió cuatro pisos. Y entró gritando a los niños: "Han matado a vuestro padre."

Luis Candendo fue el primer asesinado de la UCD por la banda terrorista ETA. Se acababa de afiliar hacía unos meses al partido. Y por eso le mataron hoy hace 48 años. Su historia me la contó Gorka Angulo, autor de 'Entre la muerte y la clandestinidad', al preguntarle si hoy se conmemoraba el aniversario de alguna víctima. Y resulta que lo difícil es encontrar un solo día del calendario en el que no haya víctimas de ETA que recordar.

Mañana, 10 de noviembre, es uno de los pocos días que no está teñido en rojo, que ETA no mató a nadie, y se celebra el Día de la Memoria en recuerdo y homenaje a todas las víctimas del terrorismo. Y hoy hacemos La Brújula desde el Memorial de las Víctimas del Terrorismo en Vitoria, para recordarlas a todas.

Luis fue el primero en morir asesinado por terrorismo un 9 de noviembre, en Anzuola. Pero no el único. Cinco años más tarde, en 1983, ETA mataba en un bar de Bilbao a Ángel Martínez Trelles, un antiguo legionario. Un etarra le disparó cuando tomaba algo en la barra mientras otro vigilaba desde la puerta.

Pero hay más muertos un 9 de noviembre por terrorismo. Hay más terrorismos. Un nueve de noviembre como hoy, en 2008, el terrorismo yihadista mató a Juan Andrés Suárez, un brigada del ejército de Tierra cuando estaba en Afganistán. Una furgoneta con explosivos conducida por un suicida mató a dos soldados y provocó heridas a otros cuatro. Hace 15 años que ETA dejó de matar. Hablaremos de la memoria del terrorismo. Y de su olvido.

El terrorismo ha matado en España a cerca de 1.500 personas e hirió a más de 5.000 entre 1960 y la actualidad. Es el hecho más determinante de nuestra historia reciente después de la Transición y, sin embargo, no aparece en los exámenes de selectividad, ocupa un espacio mínimo en los libros de texto y solo llega al 5% del alumnado a través de programas educativos presenciales en Euskadi.

Los datos de una encuesta de 2021 a 1.156 estudiantes navarros de ESO son reveladores. Un 54% no recuerda ningún atentado de ETA. Cuando se les pregunta por grupos terroristas que hubieran actuado en Navarra, solo el 44% identifica a ETA y apenas un 2% menciona a los GAL. El 63% desconoce qué fueron los GAL. Y el 29% de los que sí recuerdan algún atentado, el único que conoce es el asesinato de Carrero Blanco, seguido por el atentado de Hipercor, aunque solo el 44% de los universitarios vascos encuestados identifica como un ataque de ETA con numerosas víctimas mortales.

Lo más inquietante ni siquiera es el desconocimiento en sí: un 15% de los jóvenes encuestados justifica la violencia para lograr objetivos políticos. Cuanto menos se sabe del terrorismo, más fácil resulta justificar la violencia. Y a la inversa, conocer lo ocurrido aleja de la tentación de encontrarle utilidad política al terror.

Un reciente estudio del Memorial de Víctimas del Terrorismo revela que el 92% de los estudiantes que lo han visitado reclaman que el terrorismo esté presente en los planes educativos. En cuanto saben un poco, quieren saber más. ¿Quién se lo va a contar?

Colapso migratorio en El Hierro

Tiempo tendremos en La Brújula de hablar de mucho más que del Memorial de las víctimas de terrorismo, aunque el terrorismo ha vuelto a estar de actualidad después del atentado en Cracovia este fin de semana. En el que un joven polaco ultraderechista se lió a tiros en medio de la Plaza Mayor y mató a seis personas.

Hablaremos también del colapso que vive El Hierro con la llegada de miles de migrantes en cayucos desde Senegal. Esta mañana, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, denunciaba en una entrevista con Rafa Latorre en Más de uno la falta de previsión del Gobierno de España ante el repunte de llegadas de inmigrantes a El Hierro, donde han desembarcado casi 6.000 personas en una semana.

Las encuestas señalan una victoria de PP y Vox

Y con Canarias mirando a Ceuta y Ceuta a Canarias, empieza la cuenta atrás para la campaña electoral. Faltan cuatro días, solo cuatro días. Y tenemos una retahíla de encuestas que sitúan el punto de partida de la recta final antes de las elecciones del 29N con un panorama muy favorable para la oposición.

A 20 días de las elecciones, PP y Vox mantener prácticamente en todas las encuestas una posición ventajosa de mayoría absoluta que las encuestas pronostican desde hace meses, con un resultado conjunto que ronda 200 de los 350 diputados del Congreso y el 50,4% de los votos. El PSOE saca entre 100 escaños y 119, dependiendo del sondeo, y la izquierda alternativa se desploma en todas.

Pero mientras los partidos retoman la campaña, no hay normalidad posible tras el accidente de Urda. Mañana la Catedral de Toledo acogerá el funeral por las 69 víctimas mortales del accidente.

Además de los reyes, mañana asistirán a la misa funeral el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, que es también el sustituto del dimitido Óscar Puente y la ministra de Educación, Milagros Tolón. Ellos dos serán toda la representación del Gobierno, porque no irá el presidente Pedro Sánchez; sí asistirán el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Tampoco asistirá al funeral por las víctimas Santiago Abascal, líder de Vox, que sí tiene tiempo de ir a La Revuelta. Cada uno tiene sus prioridades.