Marta García Aller, sobre las novedades en el caso Koldo: "El 'no somos todos iguales' sonaba mejor tras la dimisión de Puente"

Déjame que te cuente quién colgó en Twitter una foto del candidato Pedro Sánchez con gafas de sol y pantalones vaqueros, comiéndose una paella y bebiendo una lata de Don Simón, en el bordillo de una gasolinera. Era 2017. Sánchez era entonces candidato a las primarias del PSOE contra Susana Díaz y el tuit de Cristian Corvillo, que acaba de ser detenido por la UCO.

Esta mañana la Guardia Civil ha ido a registrar las oficinas de Adif Alta Velocidad y han detenido a Corvillo. Sospecha la UCO que está en el ajo con Aldama, Koldo y Ábalos que habría intermediado también para la compra del chalet de lujo en la urbanización La Alcaidesa, en La Línea de la Concepción, para el ex ministro José Luis Ábalos.

En esta derivada del caso Koldo, además de Corvillo han sido detenidas otras cinco personas, entre ellas, Andrea de la Torre, pareja del exministro Ábalos. Y los agentes también han registrado la vivienda del antiguo secretario de Organización del PSOE en Valencia.

Los investigadores sospechan que la trama de amaños y comisiones ilegales de Ábalos, Koldo y Cerdán manipuló adjudicaciones de Adif Alta Velocidad para favorecer a empresas de su entorno. La UCO se ha llevado de las oficinas de Adif Alta Velocidad varios expedientes de contratación, en un momento especialmente sensible para ADIF, en el punto de mira tras el accidente de Urda y el cese de su presidente. ¿Y qué dice Sánchez de todo esto?

¿Y qué dice Sánchez de todo esto?

El ex ministro de Transportes que más protagonismo tiene hoy ya no es Óscar Puente, sino José Luis Ábalos. Dice el presidente Sánchez que ninguna de esas personas tiene nada que ver con él. ¿Adif no tiene que ver con él? ¿Y su ex secretario de Organización? Lo de que te olvides del chófer que tuviste en unas primarias de hace nueve años, pase. Pero cómo olvidarse de quien fuera su hombre de máxima confianza en el Gobierno y máximo responsable del Partido Socialista. Ábalos tiene que ver con Sánchez, al menos, en que él lo nombró.

¿Adif no tiene que ver con él? ¿Y su exsecretario de Organización?

Con el caso Ábalos de vuelta en las portadas, y las nuevas sospechas sobre el entorno de Pedro Sánchez, suena distinto el nuevo eslogan de campaña que había puesto el PSOE en circulación esta semana: "No somos todos iguales". Sonaba mejor tras la dimisión del exministro Puente, que tras el nuevo registro a la casa de Ábalos y la detención de su exchófer. Esta campaña da tantas vueltas que hay eslóganes que pueden pasar a significar lo contrario.

Inseguridad en el cielo de Europa

Pero antes, antes déjame que te cuente también lo que está pasando en los cielos europeos, porque es bastante inquietante. El tráfico aéreo en toda Europa se ha visto hoy afectado por una nueva oleada de falsas amenazas de bomba contra 27 aviones.

Han sufrido falsas amenazas bomba dos vuelos con destino a Milán, un vuelo de Ryanair desde Oporto, otro con destino a Sofía, desde Copenhague. Y tres de los vuelos que han sufrido estos falsos avisos de bomba que les han obligado a realizar aterrizajes de emergencia tenían origen o destino en Madrid. Y así hasta 27. Todos hoy. Todos falsos. Todos inquietantes.

No está claro quién está detrás de este episodio, pero aunque las autoridades no se atreven a señalar a Rusia todavía, señalan que parece un acto coordinado, que además llega justo después de la oleada de hackeos informáticos a los frigoríficos de grandes cadenas de supermercados en varios países, que ha llevado a la pérdida de millones de euros en alimentos.

De momento, la Comisión Europea pide prudencia, pero lo llama guerra híbrida. Y dice que no estamos en guerra, pero tampoco en paz. Europa está alerta. Es difícil probar quién está detrás. Pero no lo es saber lo que puede conseguir: aumentar la sensación de inseguridad de los europeos.