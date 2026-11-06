Marta García Aller, tras el nuevo registro de Adif: "Defender lo público es un buen eslogan, pero no sé a quién le va a dar más votos"

Déjame que te cuente por qué hoy la Guardia Civil ha vuelto a pasarse hoy por Adif, la empresa pública que gestiona las infraestructuras ferroviarias. Porque van varias visitas y detenciones en dos días y es fácil perderse. Pero antes, escuchemos un segundo lo que decía el presidente Sánchez hace cuatro días.

Defender lo público. Qué importante, defender lo público. A eso ha mandado la Fiscalía Europea a la UCO a Adif, que es una empresa pública, y necesita que la defiendan de los presuntos mangantes que han podido desviar fondos y llevarse mordidas. Presuntamente.

Adif y los fondos europeos

Ayer la UCO fue por el caso Koldo. Hoy, porque la Fiscalía Europea sospecha que pudo haber malversación de fondos europeos para la renovación de las vías a raíz del accidente de Urda. La Fiscalía Europea quiere saber qué ha pasado con la subvención de 111.646.340 euros que España tenía que ir para la renovación y el mantenimiento de la seguridad de la línea del AVE Madrid-Sevilla.

la Fiscalía Europea sospecha que pudo haber malversación de fondos europeos para la renovación de las vías a raíz del accidente de Urda

Esos millones eran una subvención de Bruselas para la renovación de raíles y traviesas en la línea Madrid-Sevilla. Dentro de ese proyecto existen distintos contratos y actuaciones y la UCO ha ido hoy a pedir los contratos y expedientes porque hay indicios de que algo no le cuadra.

La Fiscalía europea no identifica contratos concretos bajo sospecha, pero sí sabemos que pone el foco en los contratos que están relacionados con posibles causas de los accidentes: Del accidente de Adamuz investiga los contratos destinados al "mantenimiento". Y de Urda investiga lo relacionado con la caída sistema automático de seguridad LZB y las señalizaciones. Es decir, los contratos relacionados con la "renovación y la mejora de la seguridad, la señalización y los sistemas de comunicaciones".

En la investigación del accidente de Urda, incluye el contrato adjudicado a Thales para señalización, comunicaciones e implantación del ERTMS. Es decir, investiga por qué no estaba lista ya la sustitución del LZB que falló en fatídico kilómetro 118, donde se quedó atascado el Iryo, al que arrolló el AVE el 28 de octubre, causando 69 muertos.

La UCO ha estado hoy recabando información, contratos y expedientes en la sede de Adif, en el Tribunal de Cuentas y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. La Fiscalía europea vuelve a sospechar de los contratos y los expedientes de renovación de los tramos en los que se han producido los accidentes.

Adif y el caso Koldo

Pero esta es una causa distinta a la investigación del juzgado de Orgaz (Toledo) sobre las causas del accidente. Y a ADIF se le acumulan las causas. La visita de hoy de la UCO por orden de la fiscalía europea se suma a la visita que ya hizo ayer la UCO a Adif por el caso Koldo.

Ayer la Guardia Civil detuvo a seis personas, entre ellas a Cristian Corvillo, el ex chofer de Pedro Sánchez en las primarias, al que implica en la trama de Koldo, Ábalos y Aldama. La sospecha de la UCO es que mientras Ábalos era ministro hubo amaños de contratos de ADIF para favorecer a constructoras corruptas a cambio de comisiones.

Y La UCO sospecha además, según cuenta hoy El Confidencial, que Andrea De la Torre, novia de Ábalos, compró a tocateja un loft y una plaza de garaje en 2024 para camuflar sobornos de la trama de mordidas en contratos públicos. Pero aquí no acaban las tramas de corrupción que salpican de lleno a ADIF.

Esta misma tarde hemos sabido que el fiscal anticorrupción pide el procesamiento de varios ex directivos de ADIF, Isabel Pardo de Vera e Ignacio Zaldívar, y de la ex novia de Abalos, Jessica Rodríguez (no confundir con Andrea, la del loft a tocateja) en la pieza matriz del caso mascarillas, por el que el Supremo envió a prisión a Abalos y Koldo.

Total, que la Fiscalía Europea sospecha el posible desvío de fondos para la renovación de la vía de alta velocidad Madrid-Sevilla. La Audiencia Nacional investiga hasta dónde llega la trama corrupta del ex ministro Ábalos, Koldo, Aldama y compañía en ADIF.

Faltan 7 días para que empiece la campaña electoral. Y defender lo público es un buen eslogan, pero como la UCO siga con sus registros, no sé a quién le va a dar más votos.

¿Una guerra híbrida en Europa?

Tiempo tendremos de hablar de mucho más que de las investigaciones de la UCO. Hablaremos de lo que está pasando en las bolsas y el miedo a que la pinche la IA, hablaremos del aceite de oliva y de Tik Tok, que es cada vez más adictivo.

Y a partir de las 21, en La Brújula de la Economía, vamos a profundizar también en la guerra híbrida que está sufriendo Europa. ¿Qué significó a que más de 50 aviones hayan registrado avisos bomba falsos desde el lunes? ¿Quién está detrás y qué pretende? Por el momento no se han encontrado explosivos en ningún avión ni ningún Gobierno haya atribuido las amenazas. Varios medios de comunicación en Irlanda, Reino Unido y Bulgaria también han sufrido amenazas.

Las falsas amenazas de bomba se han recibido por correo electrónico en varios aeropuertos europeos. Algunos analistas de seguridad ya están señalando a Rusia porque la mayoría de los países afectados apoyan a Ucrania. Aunque oficialmente sigue sin haber ninguna atribución.

Lo que está claro es que son amenazas coordinadas para generar sensación de inseguridad en la UE, que siguen a los hackeos de frigoríficos de supermercados para atacar la seguridad alimentaria y un banco de sangre en Francia. Ninguna de las amenazas de bomba en estos 50 aviones era cierta. Y hay hasta 30.000 vuelos diarios en Europa. Pero no hacen falta explosivos para generar la sensación de inseguridad buscada.