Latorre, sobre el apoyo del Gobierno a la huelga general: "La forma que tienen de desentenderse de todo lo que ha hecho en ocho años"

Las movilizaciones verticales no se dan en las democracias. Esas son jornada de aire más caribeño. Esas en las que alguien desde el poder político llama a tomar la calle y a paralizar el país.

Bueno, también tienen algo de mediterráneo porque recuerdan a esas paradas de país con las que se pretendían condicionar la vida cotidiana en las Cataluña del procés. El país se para por decreto. Se decreta desde la moqueta lo que ha de ocurrir en el asfalto.

Sin embargo, a pesar de estos precedentes, de una tradición en España de sindicatos verticales, como la Falange, lo cierto es que esta huelga oficial de hoy tiene un cierto carácter innovador, al menos desde la restauración democrática en España. Que yo recuerde nunca se había animado a una huelga general, nunca se había alentado desde el mismísimo Consejo de Ministros.

Esto es algo peor que una elusión de responsabilidades. Que también. Porque también es la forma que tiene el Gobierno de desentenderse de todo lo que ha hecho en ocho años de mandato. El deterioro de los servicios públicos no tienen que ver con quien gobierna desde hace ocho años, la pérdida de valor adquisitivo de los españoles no tiene que ver con quien gobierna desde hace ocho años, que en ocho años se haya multiplicado como nunca antes el precio del alquiler y de la compra-venta de vivienda no tiene que ver con quien gobierna desde hace ocho años, ni siquiera la corrupción… pues todos estos fenómenos surgen para desgastar al gobierno cuya función es únicamente la ocupación física de las instituciones… y también la calle.

La moqueta y el asfalto.

Esta es además la primera huelga minority report que se celebra en España. Una huelga que tiene también un carácter preventivo. Esto te lo admiten hoy sin problema quienes han decidido hacerlo. No se dirige contra la que ha ocurrido sino contra lo que puede ocurrir, para que sirva como aviso para lo que espera en la próxima legislatura si cambia el gobierno o para directamente evitarlo. Porque la fecha no es absoluta azarosa. Se convoca a tres días de comenzar la campaña electoral. Con el Parlamento disuelto y sin saber qué gobierno saldrá de las urnas.

Lo que ocurre es que estas estrategias que se diseñan en los laboratorios de la política tienen muchas veces efectos inesperados. Miren lo ocurrido con Broncano, que igual aún sigue disculpándose a esta hora en Televisión Española, en un show que ha devenido en la confesión de Bujarin tras los procesos de Moscú. Madre mía, que pocos compasivos son los camaradas con quien flojea ante la reacción.

Digo que los experimentos que se diseñan en los laboratorios de la político pueden tener efectos inesperados y las elecciones no se ganan en las calles sino en las urnas. Es más, las calles pueden contribuir sobre todo a perderlas, porque a la gente por lo general le gusta que el gobierno les procure una vida previsible, en la que los trenes los transportan vivos y a ser posible a tiempo a sus destinos y en la que nadie les impide trabajar cuando quieren ganarse la vida.

Esta huelga oficial nace al calor de unas movilizaciones que ya se han disuelto, una campaña de Sol que se ha levantado y que pretendía convertir el innegable, el atroz problema de la vivienda, en el eje de la campaña. Desde que Montse Mínguez tuvo que presentar su dimisión al conocerse las actividades inmobiliarias de su pareja, el tema de la vivienda perdió fuerza como combustible de la campaña.

Conste que la actividad de los sindicatos es muy necesaria y útil y está protegida por la Constitución, igual que el derecho de huelga. Pero los sindicatos dilapidan su crédito cuando malversan su poder de movilización y se prestan a estas mascaradas oficialistas.

Porque se han dejado utilizar y como eso no se le escapa a nadie, tendrá un reflejo en el seguimiento de la huelga. Un gobierno tiene que gestionar el bienestar y no atizar al descontento. Si quiere hacer lo contrario, ha de irse a la oposición, que además es un lugar más creíble para atizar el descontento, y dejar que sean otros los que gestionen el bienestar.

Miren hoy ha importantes sindicatos y asociaciones de trabajadores que no secundan la huelga: el de funcionarios CSIF, el de médicos AMYS, el de profesores ANPE o el ferroviario SEMAF. Estos no van a la huelga. Por cierto, ayer se amenazó a los del SEMAF desde el gobierno de la Generalitat con sanciones por vulnerar los servicios mínimos. Veremos si se actúa con la misma contundencia con aquello que hoy pretendan coaccionar a los trabajadores que quieran trabajar.

Ya se han producido algunos enfrentamientos de madrugada en Mercamadrid o en las cocheras de las que sale el transporte público. Eso que llaman piquetes informativos y que informan mediante la barricada y la coacción. Ahí se da la paradoja de que el ministerio de Interior tiene que reprimir aquello que se ha alentado desde el ministerio de Consumo. Son paradojas de la oficialidad.

De todas maneras, ya que estamos repasando conceptos… Conviene distinguir la huelga y el absentismo. No es lo mismo. La huelga está regulada y el absentismo es faltar al deber, que es lo que hizo ayer hizo Pedro Sánchez y también Santiago Abascal, por cierto, cuando se ausentaron del funeral de las víctimas de Urda.

Abascal debió ir, porque desde su escaño representa a todos los españoles, pero Pedro Sánchez tiene el agravante de que es presidente del Gobierno y su deber era estar allí y no grabando un podcast. Pero la coquetería se sobrepuso al deber y le hizo desatender las servidumbres de su cargo. Igual creía que lo iban a abuchear y no quería pasar por ese trago.

Lo que dijo es que no fue porque era una ceremonia religiosa, si hubiera sido laica si habría ido. Estamos ante uno de esos casos penosos en el que lo que importa es la creencia de quien ha de acudir a un funeral y no la del muerto al que se rinde tributo.