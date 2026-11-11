"Nuestros hijos no están seguros en TikTok": Maldita.es denuncia la inacción de la plataforma tras encontrar miles de vídeos de abuso sexual infantil

TikTok se ha convertido en una plataforma que va más allá de compartir contenido del día a día. Aunque su finalidad de origen era fomentar la creación de vídeos cortos, dinámicos y musicales para entretener a la comunidad, en los últimos años ha virado de manera exponencial a extremos que nada tienen que ver.

Y es que desde hace tiempo, esta red social se ha convertido en un escaparate para la distribución, el intercambio y la compraventa de material de abuso sexual infantil. Así lo confirma una investigación realizada por la fundación española Maldita.es, que destaca más de 1.000 vídeos explícitos de abusos a menores y alrededor de 26.000 perfiles de potenciales pedófilos que utilizan la plataforma para ofrecer o buscar este tipo de contenidos.

Es por ello que este martes, el Gobierno ha solicitado a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que "paralice la actividad" de TikTok en España de "manera excepcional". El descubrimiento ha vuelto a poner duda los mecanismos de seguridad de una de las redes sociales más utilizadas por niños y adolescentes en la actualidad, obligando al Ministerio de Juventud e Infancia a tomar medidas excepcionales.

La investigación, realizada por hasta 10 trabajadores, ha puesto en el foco la seguridad de la plataforma. Clara Jiménez y Julio Montes, fundadores de Maldita.es, explican en una entrevista en La Brújula que su indagación ha permitido dar luz a los problemas de acoso que se producen en TikTok con menores de edad.

El trabajo, desarrollado durante 35 días, ha permitido identificar no solo material explícito de abuso sexual infantil, sino también miles de interacciones en las que adultos acosan a niños y niñas durante sus emisiones en directo. "Nuestros hijos no están seguros en TikTok", resume Julio Montes durante la conversación.

Los directos de TikTok, la vía rápida para el acoso a menores

TikTok ha evolucionado con el paso de los años, y una de sus actualizaciones más destacadas tiene que ver con los vídeos en directo. Es a partir de estos directos donde multitud de pederastas aprovechan para acosar a menores sin ningún tipo de penalización. Según explican los fundadores de Maldita.es, miles de menores retransmiten diariamente desde distintos lugares sin que, en muchas ocasiones, sus padres sean conscientes de que están exponiendo su imagen.

Durante estas emisiones, cualquier persona puede acceder al chat y realizar comentarios obscenos, acosar o intentar conseguir que realicen determinadas acciones a cambio de regalos virtuales. Julio Montes relata el caso de una niña de 10 años que encontró realizando un directo desde el jardín de su casa. A pesar de tratarse de un directo normal, varios usuarios le enviaban comentarios de contenido sexual.

Tal y como subraya el investigador, la situación era especialmente peligrosa porque la menor había publicado en su perfil fotografías de sus calificaciones escolares en las que aparecían su nombre y apellidos y el nombre de su colegio. De esta manera, cualquier usuario podía obtener información suficiente para identificarla y conocer dónde estudiaba.

"Es una perfecta víctima de un posible grooming", advierte Clara Jiménez, que señala el riesgo de que un adulto utilice esos datos para acercarse progresivamente a la niña y establecer contacto privado con ella.

El peligro de los regalos virtuales

Dentro de estas emisiones en directo, existen lo que se conoce como "regalos virtuales". Estos obsequios se compran con dinero real y pueden convertirse posteriormente en ingresos para los creadores de contenido.

No obstante, el peligro de estos objetos virtuales es mayúsculo. Los investigadores han encontrado usuarios que ofrecen estos regalos a niños y niñas a cambio de que realicen determinadas acciones ante la cámara. Las peticiones incluyen mostrar partes de su cuerpo o llevar a cabo comportamientos de carácter sexual.

"Si a un niño le pagas dinero por hacer actos sexuales, se llama explotación sexual infantil. No hay otra manera de llamarlo", explican. Además, Jiménez denuncia que TikTok obtiene una parte de los ingresos generados por estas transacciones, mientras que otra parte acaba en manos de los menores que aceptan las peticiones.

Los fundadores de Maldita.es consideran especialmente grave que la compañía no haya conseguido impedir estas prácticas pese a conocer el problema desde hace años. Según explican, un informe interno de TikTok ya recogía en 2022 que más de 100.000 menores de entre 13 y 15 años habían realizado directos en un solo mes a cambio de dinero.

La inacción de la plataforma

Una de las conclusiones de la investigación cuestiona las respuestas de la plataforma ante estas advertencias. Y es que después de que la fundación enviará a la empresa una base de datos con más de 1.300 cuentas pederastas, la reacción ha sido nula. Seis meses después, el resultado es que estos perfiles se han multiplicado. "No sabemos qué ha hecho con esas cuentas y lo que sí sabemos es que seis meses después nos hemos encontrado no 1.300, 26.000".

Tras ello, la fundación ha decidido poner la documentación a disposición de la Fiscalía, que está estudiando el material y valorando los siguientes pasos.

El algoritmo también recomienda contenido sexual

Otra de las cuestiones más inquietantes destapadas es el comportamiento del algoritmo de recomendación. Según explican los investigadores, las primeras búsquedas de términos utilizados por las redes de pedófilos llevaron al sistema a interpretar que existía interés por ese tipo de material.

A partir de ahí, TikTok comenzó a recomendarle contenidos cada vez más explícitos, hasta llegar a vídeos de potencial abuso sexual infantil. Para comprobar el alcance del problema, el equipo realizó un experimento con 20 inicios de sesión en su cuenta. En 16 de ellos, el primer vídeo que apareció en pantalla era de abuso o de potencial abuso de un menor.

Los investigadores aseveran que no necesitaron acceder a espacios ocultos de internet para encontrar estos contenidos, sino que buena parte de las interacciones se producían públicamente en la plataforma. En concreto, han localizado alrededor de 12.000 comentarios en español y más de 7.000 cuentas que ofrecían o solicitaban material de forma abierta.

TikTok bloquea búsquedas en España

Aunque el problema sigue siendo preocupante, la investigación parece haber surtido efecto. Y es que aún faltan soluciones para atajar el problema, pero la respuesta empieza a ser notable.

Según relatan los expertos, antes de la investigación, si se introducían ciertas palabras en el buscador, este devolvía cuentas y vídeos de contenido sexual. Sin embargo, tras hacerse pública la denuncia, la plataforma ha comenzado a bloquear esas búsquedas en España.

Desde la fundación advierten que la medida no se ha extendido al resto de países de la Unión Europea ni a Latinoamérica. "TikTok tiene capacidad técnica para capar un buscador, para hacerlo solo en un país, pero también para hacerlo en todo el mundo", señala Clara Jiménez.

Para los investigadores, esta actuación demuestra que la compañía dispone de herramientas para intervenir y limitar el acceso a estos contenidos, pero que no está aplicando las medidas de protección pertinentes en todos los territorios.

Por ello, la organización está trasladando sus conclusiones a la Comisión Europea para que pueda valorar la actuación de la plataforma y sus responsabilidades.

Recomendaciones para los padres

Ante la gravedad de los hallazgos, los fundadores de Maldita.es piden a las familias que no minimicen los riesgos que pueden encontrarse los menores en las redes sociales. De esta forma, Clara Jiménez recomienda que los padres conozcan los resultados de la investigación, los compartan con otras familias y hablen directamente con sus hijos sobre los peligros reales de emitir en directo e interactuar con desconocidos.

Además, insiste en la importancia de generar un entorno de confianza para que los niños puedan contar si alguien les realiza comentarios sexuales, les pide fotografías o intenta conseguir que hagan determinadas acciones a cambio de regalos.

Los dos investigadores ponen en el foco que el acoso que se produce en internet no debe considerarse menos grave por suceder detrás de una pantalla. Si un adulto se comportara de esa manera con un menor en un parque, la reacción de cualquier familia sería inmediata. Por eso, la respuesta en ambos casos debe ser la misma.