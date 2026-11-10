El Gobierno pide a la Agencia Española de Protección de Datos paralizar la actividad de TikTok en España

El Ministerio de Juventud e Infancia dirigido por Sira Rego ha solicitado este martes a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que "paralice la actividad" de TikTok en España de "manera excepcional".

La decisión se produce después de que una investigación de la fundación española Maldita.es haya destapado miles de vídeos de abuso sexual infantil y miles de perfiles de potenciales pedófilos que operan en la plataforma.

Según ha explicado la ministra, debido a las "deficiencias graves en la verificación de edad y mecanismos técnicos", la aplicación debe suspenderse para proteger a los menores. "No depende del Gobierno suspender cautelarmente la actividad de TikTok. Si dependiera de nosotros estaría suspendido desde ayer", ha asegurado Rego en declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse con representantes de la red social.

Además, Rego ha afirmado que TikTok se ha comprometido a "estudiar y evaluar" la situación, pero no ha puesto "soluciones encima de la mesa, ni de carácter técnico, ni de voluntad de compromiso, ni de hacer una auditoría, ni de plantear los mecanismos de verificación".

Infancia pide revisar la regulación

En la reunión que se ha producido esta mañana, Sira Rego ha solicitado "revisar y retirar de inmediato" todos los contenidos y perfiles identificados por Maldita.es y poner todo el material a disposición de la Fiscalía, conservando las pruebas, así como presentar un balance verificable de contenidos retirados, cuentas suspendidas y medidas adoptadas.

Además, ha pedido a TikTok que arregle "con carácter de urgencia" los mecanismos de autorregulación de la plataforma, "que no están funcionando", y que permiten acceder de manera muy directa al material.

"Simplemente poniendo una serie de palabras en el buscador se accede de una manera rápida a contenido de violencia sexual contra la infancia. Hay toda una posibilidad de sostener, mantener y perpetuar un ecosistema de violencia sexual contra niños y niñas", ha destacado la ministra, que propone una "revisión humana, especializada y urgente" de todas las denuncias.

La intervención solicitada de la Fiscalía

La solicitud de Infancia un día después de que el propio ministerio pidiera a la Fiscalía su actuación en la investigación llevada a cabo por la Fundación sobre los presuntos casos de abuso sexual infantil en la plataforma.

El Ministerio remitió un escrito a la Fiscalía General del Estado tras las información publicada por Maldita.es sobre "la falta de mecanismos eficaces en la red social para impedir la difusión de dicho material".

En él, Juventud e Infancia solicita a la Fiscalía que, "en el ejercicio de sus competencias, adopte las medidas necesarias para garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes que puedan estar afectados", y "plantea la posibilidad de paralizar los servicios de la plataforma en España, si así se considerase oportuno".

"Un espacio seguro"

Maldita.es ha detectado en TikTok más de mil vídeos de abuso sexual infantil, que superan las 48 millones de visualizaciones, y más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos que intercambian o venden este tipo de material, de los que más de 7.000 operan en español.

Por ello, en busca de un espacio seguro, la ministra solicita la suspensión de la actividad en España mientras resuelven las medidas propuestas y garantizan que cumple con el Reglamento Europeo de Servicios Digitales.

Rego ha reiterado que ningún modelo de negocio puede "estar por encima de los derechos de la infancia y de la adolescencia", y que se trata de hechos "muy graves y preocupantes". Por su parte, TikTok solicitó este pasado lunes a la fundación que compartiera su investigación para localizar y eliminar el material.