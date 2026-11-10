Marta García Aller reprocha la ausencia de Sánchez y Abascal en el funeral de las víctimas de Urda: "Cada uno sus prioridades"

Déjame que te cuente dónde no van a estar Sánchez y Abascal. Porque ya sabemos dónde han estado. Hoy no se habla de otra cosa, que de las entrevistas de precampaña que han hecho y las repreguntas que les han dejado de hacer. Para ir a La Revuelta y a la Séptima y a algún que otro podcast y otro mitin y otra entrevista sí que han tenido tiempo (y ganas). Para ir al funeral de las víctimas de Urda, no. Cada uno por sus cosas, cada uno, sus prioridades.

La catedral acaba de acoger a las familias de las víctimas del accidente ferroviario de Urda y celebrar un funeral al que ya han asistido los Reyes, el vicepresidente del Gobierno Carlos Cuerpo y varios representantes de la oposición. La misa la preside el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro. La ceremonia, bautizada como "oficial" por el arzobispo, por no ser una ceremonia laica, el presidente del Gobierno ha preferido por no estar. Ayer lo explicaba en la entrevista en la Séptima.

Dijo que él no va "nunca" a "oficios religiosos", nos quedamos con ganas de saber entonces por qué sí asistió entonces a la misa celebrada por el Papa en la Sagrada Familia de Barcelona en junio y a otros funerales religiosos, como el del socialista Fernández Vara y alguno más. Hasta media docena de ceremonias religiosas ha asistido Sánchez. Los funerales religiosos por las víctimas de los accidentes ferroviarios que han sucedido durante su gobierno, sin embargo, no están entre los elegidos.

Porque estar o no estar en un funeral es una decisión. Sí le repreguntaron anoche al presidente si participaría en un homenaje laico en recuerdo de los fallecidos, y dijo que entonces sí, que "Por supuesto, faltaría más".

Pero el Gobierno, diez meses después del accidente de Adamuz, aún no ha organizado ninguno para las víctimas. De todas las cuestiones que quedaron pendientes tras el accidente de Adamuz, seguro que esta no es la que preocupa a las familias.

El Gobierno, diez meses después del accidente de Adamuz, aún no ha organizado ningún funeral civil para las víctimas

También los maquinistas llevaban meses esperando una mejora en sus condiciones de trabajo. Han llegado hoy, día de la huelga de maquinistas convocada por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) para alta velocidad, media distancia, Cercanías y mercancías. Al sindicato Semaf están afiliados unos 6.500 de los 7.000 maquinistas y el seguimiento de la protesta ha sido máximo.

En plena huelga, el Gobierno ha aprobado medidas que llevaban tiempo pidiendo los maquinistas. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un real decreto ley con medidas para reforzar la seguridad en el transporte ferroviario y entre las medidas se incluyen canales confidenciales para que los maquinistas informen de posibles irregularidades y que puedan detener el tren si detectan riesgos.

La jornada de huelga termina a medianoche, pero mañana empieza la huelga general. Una huelga general a la que el propio presidente del Gobierno invita a participar para defender los derechos de los trabajadores que, tras ocho años gobernando, resulta que necesitan defenderse justo ahora, a 48 horas de que empiece la campaña electoral.

Alerta roja por lluvias en el norte de Cáceres y el sur de Ávila

Porque la borrasca Bruna y la llegada de Charles han intensificado el temporal que afecta a España. La AEMET ha activado el aviso rojo por lluvias en el norte de Cáceres y el sur de Ávila, donde se esperan acumulados superiores a 120 litros por metro cuadrado en 12 horas.

La situación de la presa del Horcajo, en Piedralaves, ha obligado a activar la evacuación de esta localidad abulense ante el riesgo de que la presa pudiera sufrir un colapso debido a las fuertes lluvias de las últimas horas.

La situación también mantiene en alerta a otras comunidades autónomas por las lluvias intensas, las tormentas, las fuertes rachas de viento y el temporal marítimo. Castilla-La Mancha tiene aviso naranja por precipitaciones, Galicia permanece en nivel amarillo por lluvia, tormentas y mala mar. Extremadura ha cancelado las clases y la Comunidad de Madrid también tiene aviso amarillo por lluvias, y Asturias, Cantabria y Castilla y León, por viento.

Ante el riesgo de inundaciones y crecidas de los ríos, la AEMET recomienda extremar las precauciones y evitar los desplazamientos innecesarios en las zonas afectadas. El aviso rojo implica un peligro extraordinario, por lo que es importante seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y las autoridades. Mucho cuidado con la que está cayendo. Y esta vez no es una metáfora de la campaña electoral.