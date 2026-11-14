Jon Echeverría cancela su acto en Gipuzkoa tras el lanzamiento de petardos, piedras y huevos por parte de "una caterva de proetarras"

El cabeza de lista del PP en Gipuzkoa, el joven Jon Echeverría, ha cancelado su acto en Hernani debido a que una "caterva de proetarras", tal y como les ha calificado él mismo en una publicación en su perfil de X, le haya tirado petardos, piedras y huevos. El PP ha tomado la decisión de cancelar "la gira electoral" en este territorio.

El partido, en un comunicado, ha asegurado que "no se dan las condiciones democráticas suficientes para realizar una campaña" y ha señalado que solo celebrará actos en aquellos lugares en los que se garanticen todas las "condiciones de seguridad".

200 jóvenes les esperaban en la plaza de los Tilos

Los hechos han sucedido sobre las 11:00 horas en la plaza de los Tilos, donde el candidato iba a anunciar que haría una ruta por Guipuzkoa durante la campaña electoral. Sin embargo, Echeverría y su equipo han sido recibidos por unos 200 jóvenes, algunos de ellos encapuchados, que les han proferido gritos en euskera como 'Alde hemndik' (Fuera de aquí) y les han lanzado petardos piedras y huevos.

En este sentido, Jon Echeverría ha compartido en su perfil de X dos vídeos grabados por él mismo para denunciar los hechos. "Esta violencia sufrimos por ser del PP en el País Vasco", ha indicado, a la par que ha pedido a la Ertzaintza que "garantice" su seguridad. En los vídeos se pueden escuchar los gritos, el sonido de los petardos y de las piedras impactando contra el vehículo.

En un mensaje posterior ha agradecido la labor de los "valientes agentes de la Ertzaintza" para que hoy "no lamentemos una desgracia. Su labor es heroica y la desarrollan en condiciones pésimas. El Sindicato Profesional de la Ertzaintza ya lo ha dicho: consejero, dimisión".

Feijóo asegura que "van listos" si creen que les dan miedo

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha pronunciado también en redes sociales sobre lo ocurrido y ha asegurado que "van listos si creen que nos dan miedo". El líder popular se ha preguntado "¿pero esto qué es?" y ha recordado que "hace unos días agredieron a dos chavales de NNGG en Barakaldo" y que "hoy quieren amedrentar a Jon Echeverría y al resto de compañeros" del PP vasco.

Si bien, Feijóo ha animado a "seguir de frente" y no dar "ni un paso atrás" porque las elecciones también van de "ganar a los socios de Sánchez". Además, se ha mostrado convencido de que su partido conseguirá escaño en Gipuzkoa.