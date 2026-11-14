Feijóo anuncia que las políticas de vivienda irán "en una vicepresidencia" y promete construir "un millón" de hogares

El candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que si logra la victoria el 29N y logra gobernar España, las políticas de vivienda irán "dentro de una vicepresidencia" porque es "el mayor problema de España". Si bien, ha puntualizado que lo importante no es dónde estará el Ministerio de Vivienda, sino que van a construir "un millón" de hogares.

Así lo ha manifestado desde Santiago de Compostela, donde ha participado en un acto junto a Alfonso Rueda, el presidente de la Xunta y ante unas 8.000 personas, ya que este acto será el central de toda la campaña del PP. De hecho, ante los gallegos, Feijóo ha reivindicado su papel gestor, que él tiene gracias a su "experiencia" en Galicia.

Recordó que en 2008 nadie le daba ninguna opción de presidir la Xunta

"No os dije que me presentaba, vine aquí a pedir permiso, para hacerlo como muestra de respeto", tras 13 años como presidente de la Xunta de Galicia. Si bien, hoy ha venido a "pedir apoyo y a pedir votos".

De Montepío -la residencia oficial de la Xunta-, a La Moncloa hay "600km y 15 días" y "lo bueno es que en la misma carretera, no hay que desviarse". "Ayudadme a culminar este viaje y no os fallaré", ha recalcado el líder popular. Entre banderas de España y Galicia, Feijóo anticipó a los periodistas a su llegada al mitin que hoy "jugaba en casa", donde "nunca" se deja "ningún punto".

Y repitió estas mismas palabras en el mismo escenario en el que, en 2008, "la mayoría" no le daba "ninguna opción" de ser presidente de la Xunta. "No sabía si podría llegar a gobernar. Lo que sí sabía era para quién tenía que gobernar. Y os digo que eso no ha cambiado".

Su Gobierno arrancará con una auditoría "de todo lo que han robado"

Feijóo ha prometido que "no volverá a haber corrupción" si llega a la Moncloa y "habrá limpieza" en el Gobierno. Por eso, el primer Consejo de Ministros arrancará con una auditoría de "todo lo que han tocado y saqueado". Tampoco habrá "impunidad" ni "indultos para corruptos" y quien haya robado "lo pagará todo".

Además, ha resumido los ocho años del Gobierno en el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos, del que ha recordado que fue el primero en tener la cartera de vivienda, y de Óscar Puente: "Corrupción, machismo, incompetencia y soberbia".