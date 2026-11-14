Pedro Sánchez se muestra convencido de la victoria y pide a Feijóo que "acepte el resultado" del 29N: "El PSOE va a ganar"

El líder del PSOE y candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, ha participado en un acto en Mallorca acompañado de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, donde ha pedido a los votantes "una tarea": "Grabaros estas dos cifras: 75 y 176". Ha pedido un 75% de participación en las elecciones del 29 de noviembre para alcanzar 176 diputados y consolidar una "mayoría progresista" que permita "más escaños y avances sociales".

Para lograrlo, Sánchez ha pedido una "movilización histórica" para "frenar la involución" de PP y Vox y ha puesto como ejemplos la victoria de Lula da Silva en Brasil y la de los demócratas en Estados Unidos. También ha recordado la participación alcanzada en las elecciones de 2023 como precedente de la movilización que reclama ahora.

"Vamos a ganar el Congreso y el Senado", ha proclamado Sánchez ante los más de 2.500 asistentes al acto. Así las cosas, ha lanzado duras críticas contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al de Vox, Santiago Abascal, a quienes ha acusado de representar "los mismos insultos, los mismos recortes y las mismas mentiras" de la "ultraderecha liderada por Trump, Milei, Le Pen, Orban". "Lo que no lo queremos para el mundo, no lo queremos para nuestro país", ha añadido, antes de pedir votar "con fuerza" al PSOE.

Contra los insultos a los sindicatos

Con tono irónico y tras las declaraciones de Feijóo en el podcast de Jordi Wild, Sánchez ha señalado que Feijóo y Abascal han tenido "cuatro años" para aprender "un poco de inglés", pero que suspenden también "en economía, en química...". Por eso, le ha pedido a Feijóo que "al menos apruebe en Educación para la Ciudadanía porque el PSOE va a ganar".

Aprovechando la presencia de Francina Armengol, a la que ha felicitado por su buena actuación durante estos años al frente de la Cámara Baja, ha criticado la "mala educación de la derecha" y ha rechazado los calificativos que PP y Vox han usado para referirse a los sindicatos, a los que han llamado "basura o mafia": "No se puede insultar a los sindicatos" ha indicado Sánchez, al tiempo que ha proclamado: "Si les molesta que se suba el SMI, que hablen con la patronal para que suba el salario medio".

Promete blindar la revalorización de las pensiones en la Constitución

El presidente también ha hablado sobre la vivienda, recordando el caso de Maricarmen Abascal, y les ha preguntado a Feijóo y Abascal "qué objeción tienen" para no votar a favor de los decretos de vivienda. También se ha pronunciado sobre las pensiones y ha prometido reforzar la Constitución para "blindar" el derecho a revalorizar las pensiones de los mayores, tanto en el presente como en el futuro.

Sánchez también ha hablado sobre política exterior y ha reclamado un "voto europeísta" que diga "no" al 5% del PIB y a Donald Trump, y que se manifieste contra Putin y contra el "genocidio" de Palestina. "Eso es lo que queremos para España y para Europa", ha manifestado. Por eso, ha recordado que el PSOE "siempre" ha sido coherente con los derechos humanos y la legalidad internacional.