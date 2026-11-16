Última hora del día 4 de campaña electoral, en directo: Sánchez se reúne con Lula y Feijóo dará un mitin en Pamplona
El presidente de Brasil se reunirá con el líder del Ejecutivo español pese a la cancelación del acto que tenían programado debido a una afonía. Por su parte, el líder popular participará en un mitin de la coalición UPN-PP en Pamplona por la tarde.
Última hora del día 3 de campaña electoral, en directo: El PSOE presenta este domingo su programa electoral
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Un amplio dispositivo policial desaloja la acampada en Barcelona
Un amplio dispositivo de Guardia Urbana y Mossos d'Esquadra empezó sobre la medianoche de este domingo a levantar la acampada en la plaza Cataluña de Barcelona. Desde última hora de la noche hay un cordón de Mossos al menos una calle antes de los accesos a la plaza. Sobre la 1 de la madrugada de este lunes, los agentes han ido desmantelando las tiendas de campaña.
Las han ido inspeccionando con linternas en medio de la plaza, donde los acampados no tienen luz disponible desde hace semanas. Los agentes han ido dejando irse a algunos desalojados a medida que avanza el desalojo. La acampada empezó hace un mes y medio en el centro de la plaza para reivindicar el derecho a la vivienda.
Abascal advierte a Sánchez: el resultado de las urnas "se aceptará si no hay trampas"
El líder de Vox, Santiago Abascal, advirtió este domingo al presidente del Gobierno y candidato a la reelección por el PSOE, Pedro Sánchez, de que el resultado de las elecciones del próximo 29 de noviembre "se aceptará si no hay trampas".
Abascal hizo esta advertencia a Sánchez en el Auditorio de Cornellà de Llobregat (Barcelona), al que no pudieron acceder decenas de personas por falta de aforo y a las que se dirigió minutos antes mientras se oían de fondo gritos de "fuera fascistas de nuestros barrios" en boca de medio centenar de manifestantes.
Frente Amplio propone que la "familia elegida" pueda tener permisos retribuidos por cuidados
Frente Amplio propuso este domingo que la "familia elegida", como amigos y vecinos cercanos, pueda tener permisos retribuidos por cuidados en casos de enfermedad, hospitalización, dependencia o crianza de menores.
La formación propone incorporar a la Ley de Familias el principio de libre designación de vínculos afectivos y de cuidados, tal y como ha desvelado este domingo la formación en un vídeo publicado por su candidata, Ada Colau, en sus redes sociales. La propuesta de "familia elegida" también la comentó en el mitin de la candidatura CHA-Frente Amplio Aragón que protagonizó este domingo en Zaragoza.
Feijóo pide que Navarra sea "el kilómetro cero del cambio" en España
El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que "Navarra es la zona cero de la degradación del 'sanchismo' por su corrupción, por sus mentiras y por sus pactos encapuchados", y ha pedido que "Navarra sea también el kilómetro cero del cambio" en España.
En un vídeo publicado por el PPN en redes sociales, Feijóo, que precisamente visitará este lunes Pamplona en el marco de la campaña de las elecciones generales, ha afirmado que "el 29 de noviembre tenemos la oportunidad de darle un cambio a España y de devolver la decencia a nuestro país".
El candidato del PP, formación que en Navarra concurre en coalición con UPN a las elecciones, se compromete "con la limpieza de las instituciones, con darle a España un Gobierno que se ocupe de los problemas de los ciudadanos: construir vivienda, poner fin al descontrol migratorio, mejorar la sanidad y la educación". "Me comprometo a que el transporte y las infraestructuras de Navarra sean noticia por su servicio a los ciudadanos y no por sus escándalos", ha subrayado.
Lula se reunirá con Sánchez en Madrid pese a cancelación de un acto por afonía del presidente brasileño
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha asegurado que viajará a Madrid para reunirse con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tras poner fin su agenda en el marco la Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), pese a la cancelación por parte del PSOE del acto en el que iban a participar ambos el lunes debido a una afonía del mandatario brasileño. Así lo ha hecho saber el propio Lula tras participar en la cumbre, en cuyo contexto ha mantenido una reunión con el primer ministro de Canadá y prevé hacer lo propio con el jefe de Gobierno de Singapur.
"Cada misión internacional abre oportunidades para fortalecer nuestras relaciones y reafirmar el lugar de Brasil en el mundo", ha señalado el mandatario brasileño en una publicación en redes sociales en la que ha anunciado su salida "rumbo a Madrid". Tras su visita a España, Lula regresará a Brasil para retomar su agenda de trabajo durante la próxima semana. Las palabras de Lula llegan después de que fuentes del Ejecutivo español cancelaran este sábado el acto de campaña previsto para el lunes 16 de noviembre en Madrid por un problema vocal del mandatario brasileño, si bien aseguraron que la visita institucional del mandatario brasileño a La Moncloa seguía prevista para ese día.