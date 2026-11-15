Julia Otero: "Nunca tanta gente opinó y se posicionó sobre quién debe entrevistar y de qué forma a los cabezas de cartel"

No quiero presionaros, pero ya solamente faltan 46 días para que acabe el año. Habrá que empezar a montar el árbol y prepararse psicológicamente para los villancicos non stop que oiremos en todos los centros comerciales.

Tengo la impresión de que estamos todos esperando este año a que pasen las elecciones, no porque el resultado influya en el tipo de espumillón, sino porque en este ambiente de insultos, palabras gruesas y agresividad verbal, uno no piensa en atmósfera navideña. Primero votamos y luego sacamos las bolas y montamos el árbol y/o el pesebre.

Y ya que hablamos de elecciones, les recuerdo que el próximo sábado 21 de noviembre entrevistaremos a las 09:00 de la mañana al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Cursamos invitación a las dos únicas personas, supuestamente, que tienen opción de presidir el próximo gobierno, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, y el segundo no respondió. Gran sorpresa.

Las entrevistas a los candidatos, es curioso, porque se han convertido en actividad de riesgo, tanto para los candidatos como para los entrevistadores. Esa es una novedad curiosa de esta campaña: nunca tanta gente opinó y se posicionó respecto a quién debe entrevistar y de qué forma a los cabezas de cartel. Hoy tenemos otro tipo de entrevistas pendientes, todas tan interesantes como entretenidas.

Buenos días a la buena gente que madruga el domingo.

Foto: Onda Cero