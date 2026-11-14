Julia Otero: "Los señoritos no toleran que los currantes coman cigalas"

Seguro que han visto esa fotografía que ha corrido por las redes y que publicó en su cuenta el PP. No es real, la hizo por encargo la IA para el Partido Popular. Es la foto de dos hombres y una mujer, sentados a una mesa con opíparas bandejas de marisco; los tres con evidente sobrepeso y con chalecos rojos en los que se lee Comisiones Obreras y UGT. Se publicó el día de la huelga general. El texto decía: "Se acerca un momento crítico de la huelga, el del aperitivo".

Lo interesante, sin embargo, no es el texto, sino el subtexto y, si me apuran, el contexto. Todo empezó hace más de una década, cuando dirigentes de Comisiones y UGT en Andalucía se atrevieron a pedir marisco en un restaurante, con cargo al sindicato. Por aquellas fechas, 2013, se acuñó el concepto "comegambas", que esta semana ha vuelto a la actualidad como un estribillo.

Esa palabra despectiva, "comegambas", es casi la más delicada que la derecha y la ultraderecha han dedicado a los sindicatos estos últimos días. También les han llamado "basura", "vagos", "los de la juerga general", "circo general". No hace falta seguir.

Repasado el texto y el contexto, vamos a por el subtexto, o sea, lo que no se escribe ni se pronuncia, pero está ahí debajo como una sombra grasienta. El subtexto encierra esa idea miserable de que un sindicalista o un obrero no pueden comer gambas ni cigalas sin convertirse automáticamente en sospechosos.

Los señoritos no toleran que los currantes coman cigalas. Es de un clasismo tan grosero que tendrá efecto bumerán sobre quien lo profiere. Me recuerda a aquel triste chiste muy triste de la España oscura de otros tiempos que decía que "cuando un pobre come merluza, significa que uno de los dos está malo".

Foto: Onda Cero