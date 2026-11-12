Marlaska ordena investigar la actuación policial durante la huelga general del 11N y Bolaños descarta su cese: "En absoluto"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha encargado a la Dirección General de la Policía la apertura de investigaciones sobre las "distintas incidencias" en la actuación policial durante la jornada de huelga general de este miércoles y ha ordenado que los agentes ya no usen gas lacrimógeno en manifestaciones.

Estas investigaciones específicas se realizarán con independencia de la propia inspección interna a la que la Policía Nacional somete todas sus actuaciones para evaluar su adecuación a las normas vigentes, informa el Ministerio del Interior.

Peticiones de dimisión por parte de varias formaciones

Así lo confirmaron fuentes de su departamento después de que varias formaciones políticas solicitaran la dimisión del ministro por lo ocurrido tanto en la propia jornada de huelga como tras las manifestaciones de la tarde, donde denunciaron que los agentes lanzaron gases lacrimógenos y cargaron con violencia contra los piquetes o los manifestantes.

En concreto, el ministro ordenó la "apertura de investigaciones específicas sobre las distintas incidencias ocurridas" ayer, unas investigaciones que, remarcaron, se realizarán "con independencia de la propia inspección interna a la que Policía Nacional somete todas sus actuaciones para evaluar su adecuación a las normas vigentes". Al mismo tiempo, añadieron que el titular de Interior también ha dado la orden de que, "en lo sucesivo, no se use gas lacrimógeno en los dispositivos de control de manifestaciones".

Bolaños descarta el cese de Marlaska

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha descartado el cese del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, si bien ha admitido que hubo imágenes de actuaciones de la Policía que no le han "gustado".

Bolaños ha señalado que serán los mandos policiales los "responsables" de determinar "si ha habido un uso desproporcionado de la fuerza en algún elemento" durante las marchas por la huelga general y ha descargado de responsabilidad a Marlaska después de que distintas fuerzas políticas, como Frente Amplio o Podemos, exigieran el cese del ministro del Interior.

En una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press, Bolaños ha indicado que "en absoluto" el cargo de Marlaska al frente de Interior está en cuestión, defendiendo que estuvo pendiente de "todo el trabajo" que realizaron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la jornada de la huelga general.