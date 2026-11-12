Feijóo ve un "fracaso" la huelga general: "Ha sido un acto camuflado de campaña electoral"

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado este miércoles de "fracaso" la huelga "preventiva" que han convocado los sindicatos "contra la oposición", ya que, según ha dicho, ha sido "un acto camuflado de campaña electoral". Además, ha denunciado la agresión que han sufrido dos militantes del PP en Barakaldo (Vizcaya) y ha pedido a sindicatos y partidos que la condenen.

"Con todo respeto, al menos en los servicios públicos que yo he visto, en sanidad y en educación, el éxito de la huelga es evidente que ha sido un fracaso", ha asegurado Feijóo en una entrevista en el programa 'El Hormiguero' de Antena 3, que ha recogido Europa Press.

El presidente del PP ha señalado que él ya les dijo que era un "error" esta huelga y que no la convocasen y ha añadido que, tras el accidente de Urda (Toledo), con la muerte de 69 personas, trasladó de nuevo que no tenía "sentido" esa convocatoria, recordando que este martes se celebró un funeral de Estado.

"Un error histórico de los sindicatos"

Feijóo ha señalado que se puede ir a una huelga por la pérdida de poder adquisitivo, con un Gobierno que "ha subido los impuestos más que nadie", por la situación de la vivienda que ha provocado el Ejecutivo de PSOE y Sumar, o por "la corrupción generalizada del Gobierno", pero no hacer una "huelga preventiva" contra la oposición.

"Este es un acto simulado de precampaña electoral y esto es un error histórico de los sindicatos", ha manifestado, para advertir al jefe del Ejecutivo de que el día 29 de noviembre "no hay huelga" y verán "qué opinan de verdad los españoles" en las urnas.

Ante los vídeos del Gobierno animando a secundar la huelga, Feijóo ha dicho que no lo entiende y ha recalcado que "la gente es mucho más inteligente de lo que algunos ciudadanos y políticos se creen".

"Ni un paso atrás ante los violentos"

Además, Feijóo se ha referido a los episodios de violencia y disturbios que se han producido durante la jornada de huelga. En especial, se ha referido a la agresión sufrida en su sede de Barakaldo por dos jóvenes miembros de Nuevas Generaciones por parte de un grupo de encapuchados al grito de "fascistas".

"Acabo de hablar con Miguel y Daniel, que están en el hospital. Y tienen mi compromiso: Ni un paso atrás ante los violentos", ha afirmado el presidente del PP en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press.

Dicho esto, se ha dirigido a los promotores de la huelga general y a los que la han apoyado. "Espero que los partidos y sindicatos que han alentado esta vergüenza la condenen", ha dicho, para prometer de nuevo que el PP no va a dar "ni un paso atrás ante los violentos, los delincuentes y los intolerantes". "Ni un paso atrás ante los que no aceptan la derrota. Ni un paso atrás", ha insistido.

Temas tratados en la entrevista

Además de la huelga, el candidato popular también ha dicho que, si llega al Palacio de la Moncloa, pedirá a la Abogacía del Estado estudiar qué responsabilidad penal tendría el Gobierno de Pedro Sánchez en caso de que se demuestre que ha dejado un "pufo" y "falseó" las cuentas públicas. Feijóo ha señalado que, en más de tres años sin Presupuestos Generales del Estado, Pedro Sánchez ha "gastado un billón de euros" sin autorización de las Cortes. "Y además no sabemos en lo que se lo ha gastado", ha enfatizado.

Asimismo, ha garantizado que las mujeres podrán abortar en un hospital público en un gobierno de coalición con Vox. "Sí, en la ley de supuestos vigente, sancionada por el Tribunal Constitucional, sí". Feijóo ha asegurado que va a "mantener la decisión de una mujer que quiera interrumpir el embarazo". "Va a tener una asistencia médica financiada con fondos públicos, ya sea en un hospital público o en un hospital concertado", ha señalado el líder del PP, que ha indicado que una modificación de la norma no es una "prioridad" en este momento.

En cuanto a que las menores de 16 años necesiten el consentimiento paterno para interrumpir el embarazo, el presidente del PP ha dicho que "ese debate es perfectamente legítimo" y "razonable". "No he dicho el consentimiento. Dije el conocimiento de sus padres, que no es lo mismo", ha manifestado, para después añadir: "Ese debate es un debate que la sociedad española está dando, pero sobre la Ley del Aborto yo no voy a hacer enmiendas. Es que esa ley está aprobada".

Además, ha prometido que si llega a Moncloa derogará los decretos de vivienda que ha aprobado el Gobierno de Pedro Sánchez y que se votan este jueves en el Congreso. También se ha comprometido a subir las pensiones conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC) y a que se deje de "utilizar" a los pensionistas en campaña electoral.

"Quiero decirle a todos los pensionistas de mi país que yo no voy a jugar con ellos, que yo no les voy a meter miedo y que yo les garantizo que se van a actualizar las pensiones todos los años de acuerdo con el IPC". Además, ha señalado que su objetivo será también garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones para sus hijos y para sus nietos. "Y ya está bien de utilizar a los pensionistas cada vez que hay campaña", ha enfatizado.