CEOE califica de “fracaso” la huelga general: menos del 5% de seguimiento y una caída del 4,8% en el consumo eléctrico

La huelga general convocada este miércoles ha sido objeto de debate después de que la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) la haya catalogado como un "fracaso" al obtener un seguimiento inferior al 5% de media a nivel territorial y sectorial.

"Con la información disponible a media tarde, podemos hablar de una huelga de mínimos históricos a nivel sectorial y territorial. En definitiva, de un fracaso", han sentenciado las patronales a través de un comunicado.

Según han señalado, la actividad empresarial se desarrolla con normalidad en la mayoría de sectores y territorios. Así, y según los datos recibidos, el seguimiento ha sido inferior al 5% de media a nivel territorial y sectorial.

Además, tal y como subraya el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en La Brújula, desde la patronal consideran que no se trata de una huelga general, sino de una huelga "oficial, atípica, política y preventiva".

El consumo eléctrico desciende solo el 4,8%

La huelga general convocada este miércoles 11 de noviembre ha dejado su huella en el consumo eléctrico de España. La demanda de electricidad ha disminuido hasta casi el 9% en su pico más bajo a las 10:05 horas, respecto a la media del último mes.

Y es que este indicador permite medir hasta qué punto la movilización ha afectado a la actividad económica del país. A pesar de la bajada por la mañana, el consumo a partir de las 16:00 horas se ha visto reducido hasta un 5,8% respecto a lo habitual, tal y como ha mostrado Red Eléctrica.

Lo cierto es que el impacto no ha sido uniforme a lo largo del día. Los primeros datos de la mañana reflejaban una reducción más pronunciada, que se ha ido moderando conforme avanzaban las horas hasta el punto de alcanzar una caída de apenas el 0,25% a las 14:00 horas respecto al día anterior.

El consumo eléctrico, un termómetro del seguimiento de la huelga

La demanda de electricidad es uno de los indicadores que se utilizan habitualmente para analizar el impacto de las huelgas generales. Cuando se detiene la producción de las fábricas, disminuye la actividad comercial o se paralizan determinados servicios, el consumo energético también puede reducirse.

Red Eléctrica calcula sus previsiones teniendo en cuenta factores como la actividad económica, las condiciones meteorológicas y los patrones de consumo de jornadas anteriores. La comparación entre la demanda prevista y la realmente registrada permite aproximarse al impacto de una convocatoria de este tipo.

La comparación con la última huelga general de 2012

Otro de los elementos que permiten contextualizar los datos es la comparación con la última huelga general celebrada el 14 de noviembre de 2012.

En aquella jornada, la demanda eléctrica llegó a registrar una caída de aproximadamente el 11% en el conjunto del día respecto a las previsiones. Sin embargo, en la convocatoria actual, los descensos observados han sido inferiores a los registrados entonces.