Pepe Álvarez admite en Más de uno que es una huelga general “atípica” y desvela cuándo tomaron la decisión de convocarla

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, reconoce que la huelga general de este 11 de noviembre presenta características diferentes a las de otras convocatorias. En una entrevista con Rafa Latorre en Más de uno, el dirigente sindical admite que se trata de una movilización "bastante atípica", porque no responde únicamente a reivindicaciones salariales o laborales, sino que también pretende situar en el centro del debate la vivienda y el deterioro de los servicios públicos.

Álvarez defiende que la convocatoria responde a una demanda social que, según explica, se hizo especialmente visible durante las movilizaciones por la vivienda. Además, desvela cuándo tomó la dirección sindical la decisión de dar el paso hacia una huelga general: el viernes, después de observar las protestas y la caída de dos reales decretos en el Congreso de los Diputados. Los órganos de dirección de UGT y CCOO se reunieron el lunes para formalizar la decisión.

Durante la conversación cuestiona la oportunidad política de una huelga convocada después del anuncio electoral y pregunta al secretario general de UGT si el respaldo del propio Gobierno a la movilización compromete la credibilidad de los sindicatos. Álvarez rechaza que la convocatoria se dirija contra la oposición o tenga como objetivo beneficiar al Ejecutivo.

Pepe Álvarez defiende el seguimiento de la huelga y cuestiona que se mida solo por el consumo eléctrico

Preguntado por la caída del 9,57% de la demanda de energía eléctrica a las siete de la mañana respecto a la jornada anterior, Álvarez considera que la huelga se sitúa dentro de los parámetros previstos por las organizaciones sindicales. Asegura que el consumo eléctrico continúa descendiendo y que alcanza una reducción aproximada del 12%.

Sin embargo, advierte de que este indicador no permite medir por sí solo el seguimiento de la movilización. El secretario general de UGT recuerda que las nuevas formas de organización del trabajo, especialmente el teletrabajo, dificultan las comparaciones con convocatorias anteriores.

"Creo que la huelga es una huelga mayoritaria, muy mayoritaria en algunos sectores", afirma. Álvarez sostiene que el seguimiento resulta especialmente elevado en aquellos ámbitos en los que los sindicatos cuentan con mayor implantación y los trabajadores pueden ejercer su derecho a la huelga con libertad.

También reivindica el respaldo ciudadano a las demandas que motivan la convocatoria y alude a las encuestas para defender que existe una preocupación social amplia por estas cuestiones.

Vivienda, servicios públicos y convenios colectivos: los tres motivos de la convocatoria

Álvarez explica que la huelga persigue trasladar tres grandes reivindicaciones que, a su juicio, implican a las distintas administraciones públicas.

La primera es la vivienda. El dirigente sindical sitúa el detonante de la movilización en las protestas que se produjeron después de la caída de dos reales decretos en el Congreso. Asegura que aquellas manifestaciones, especialmente las protagonizadas por jóvenes, interpelaron directamente a las organizaciones sindicales.

El secretario general de UGT insiste en que los salarios y los convenios colectivos no bastan para garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores si el precio de la vivienda continúa aumentando.

"No hay convenio que aguante la subida de la vivienda", sostiene. Álvarez considera que un incremento salarial pierde buena parte de su efecto cuando los ciudadanos destinan cada vez más recursos a pagar el alquiler o acceder a una vivienda.

La segunda reivindicación se centra en los servicios públicos. El dirigente sindical explica que muchos trabajadores trasladan a las organizaciones que, pese a firmar convenios por encima del coste de la vida, cada vez encuentran más dificultades para pagar las facturas y llegar a final de mes.

En este sentido, menciona las dificultades para acceder a la universidad, la falta de recursos en la sanidad pública y los problemas de acceso a la formación profesional en determinadas comunidades autónomas.

La tercera cuestión corresponde a la negociación colectiva. Álvarez critica que la CEOE no se siente a negociar la renovación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. Asegura que esta situación genera una conflictividad importante y recuerda que, además de la huelga general, varios sectores mantienen sus propias movilizaciones, entre ellos el de la industria cárnica, que acumula casi una semana de huelga.

El secretario general de UGT sitúa el viernes como el día de la decisión

Latorre pregunta a Álvarez por la coincidencia entre la convocatoria de la huelga y el anuncio de la convocatoria electoral, planteando que, a diferencia de otras huelgas generales, en esta ocasión la movilización se produce después de que el presidente del Gobierno anunciase la disolución de las Cortes. Latorre cuestiona si la convocatoria responde a una estrategia para condicionar al próximo Ejecutivo.

Álvarez niega que los sindicatos controlasen los tiempos políticos. Asegura que no conocía la decisión del presidente del Gobierno de disolver las Cortes aquel lunes y que tampoco tenía la certeza de que los dos decretos leyes fueran a decaer en el Congreso.

Explica que UGT y CCOO ya mantenían un proceso de movilizaciones sectoriales en distintos puntos del país y que su intención inicial era culminarlo con una movilización que no alcanzaba la dimensión de una huelga general.

Sin embargo, las protestas por la vivienda cambiaron el escenario. Álvarez destaca la participación de jóvenes y asegura que recibió numerosas muestras de apoyo en la calle, el metro y otros lugares.

Cuando Latorre le pregunta directamente si los sindicatos decidieron convocar la huelga general el sábado, después de las movilizaciones por la vivienda, Álvarez precisa la cronología y sitúa la decisión inicial el viernes.

"Tomamos la decisión el viernes. Ya vimos que ese era el camino más adecuado", explica.

El secretario general de UGT añade que él y el responsable de CCOO no podían anunciar por sí solos la convocatoria, sino que debían reunir a los órganos de dirección de ambas organizaciones. Esa reunión se produjo el lunes.

Álvarez rechaza que la huelga vaya contra la oposición y responde a las críticas por el apoyo del Gobierno

En torno al planteamiento del director de Más de uno sobre si el apoyo del propio Consejo de Ministros a secundar la huelga perjudica la credibilidad de las organizaciones convocantes; y que si la movilización resulta un éxito, el Gobierno puede interpretarla como un respaldo a su propia gestión, especialmente cuando el Ejecutivo anima a los trabajadores a participar.

Álvarez responde que el Gobierno debe escuchar las reivindicaciones que se expresan en la calle, pero recuerda que los sindicatos no controlan las decisiones de los demás partidos políticos.

También rechaza las críticas de quienes presentan la convocatoria como una huelga contra la oposición. "A mí no me incomoda también que la oposición me diga que si la huelga es contra la oposición. Me parece estúpido", afirma.

Sobre la gestión del Ejecutivo, Álvarez reconoce que la legislatura presenta luces y sombras. Defiende que la primera etapa del Gobierno resulta extraordinariamente positiva para los trabajadores y el movimiento social, aunque admite que la segunda es más compleja.

Al ser preguntado por los aspectos negativos, señala los decretos y las leyes que no superan el trámite parlamentario, además de cuestiones relacionadas con el salario mínimo interprofesional, los pluses y el control horario.

También recuerda que los sindicatos celebran varias ruedas de prensa durante el año para expresar sus discrepancias con el Ejecutivo y que recientemente deciden no firmar la subida del salario mínimo que se plantea.

Una huelga "bastante atípica" que también interpela al próximo Gobierno

Latorre pregunta directamente si la convocatoria constituye una huelga preventiva para que el próximo Gobierno tome nota de las reivindicaciones sindicales. Álvarez evita presentarla como una movilización contra una determinada fuerza política y pide que todos los partidos que se sientan interpelados asuman las demandas.

El dirigente sindical reconoce expresamente que la convocatoria presenta características diferentes a las de otras huelgas generales.

"Es una huelga bastante atípica. Lo hemos dicho desde el primer día", afirma.

Explica que la movilización no se limita a los salarios ni a las condiciones laborales, sino que incorpora reivindicaciones relacionadas con los servicios públicos, las inversiones ferroviarias, la sanidad, la educación y el acceso a la vivienda.

También defiende que las competencias en materia de vivienda están repartidas entre el Gobierno central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Por eso considera que todas las administraciones deben asumir responsabilidades.

Álvarez denuncia excesos policiales durante los piquetes, aunque descarta que sea una de las huelgas más violentas

Por otra parte el secretario general reconocer que acerca de las denuncias de enfrentamientos entre la Policía y los piquetes informativos durante las primeras horas de la jornada, se producen excesos policiales en algunos lugares y critica especialmente el uso de gas pimienta contra personas que, según su versión, ejercen labores informativas.

"Me parece un exceso absolutamente impresentable", afirma.

No obstante, matiza que la jornada no presenta los niveles de violencia de otras huelgas generales celebradas en España. Considera que existe una conciencia general sobre la necesidad de secundar la movilización.

El dirigente sindical también relaciona la mayor libertad de los trabajadores para decidir si hacen huelga con la transformación del mercado laboral. En concreto, recuerda que cuatro millones de personas pasan de tener contratos temporales a contratos indefinidos.

Qué tiene que ocurrir para que UGT considere que la huelga sirve para algo

Latorre plantea una cuestión fundamental: cómo medir el éxito de una huelga más allá del número de trabajadores que la secundan.

Álvarez responde que el principal objetivo consiste en conseguir que los partidos políticos dediquen atención a la vivienda y abran un debate sobre cómo afrontar el problema.

El secretario general de UGT reclama un pacto de Estado por la vivienda y plantea un compromiso de inversión durante los próximos diez años de, al menos, el 1% del producto interior bruto, tanto para construir nuevas viviendas como para rehabilitar las existentes.

También considera fundamental que la CEOE se siente a negociar con las organizaciones sindicales y que las próximas elecciones autonómicas y municipales incluyan un debate importante sobre la situación de los servicios públicos, especialmente la sanidad y la educación.

El dirigente sindical concluye que las huelgas generales siempre generan polémica, desde la convocatoria de 1988 hasta la actualidad, pero defiende que esta movilización responde a una demanda social que las administraciones deben escuchar.