Huelga en Renfe durante esta semana: días de paros, horarios y servicios mínimos en Cercanías, Media Distancia y AVE

El próximo martes 10 de noviembre comienza la huelga de Renfe. Durante este día se han decretado los servicios mínimos del 65% para los trenes de media distancia y 73% para alta velocidad y larga distancia. Pero este paro no solo afectará al martes 10, sino que, en un principio, estaba convocada para el martes 10 y jueves 12, pero ahora se ha sumado el miércoles 11, día de la huelga general.

Como bien ha informado Renfe, la huelga de los días 10 y 12 de noviembre comienza a las 00:01 horas del martes. Esta huelga está convocada por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) y dirigidas al personal de conducción del grupo Renfe con motivo del "incumplimiento de los compromisos adquiridos" para llevar a cabo un cambio en la seguridad ferroviaria. A diferencia de la huelga del martes 10, el parón del jueves 12 transcurrirá en tres franjas diferentes: de 06:20 a 09:20 horas, de 14:20 a 17:20 horas y de 21:20 a 23:20 horas. Pero, a estas dos jornadas, se suma el caos que puede caracterizar a Renfe en un día de huelga general.

El tráfico ferroviario: condicionado por la huelga general

Cabe añadir que el tráfico ferroviario también estará condicionado esta semana por la huelga general del miércoles en toda España. Durante el 11N, tal como ha informado el Ministerio de Transportes, los servicios mínimos se registrarán en un 75% en hora punta (horario que abarca desde las 06:00 a las 09:00 horas; de las 13:30 a las 15:30 horas y de las 18:30 a las 20:30 horas); para el resto de la jornada, los servicios mínimos serán en un 50%. En concreto los servicios serán:

En los trenes de Media Distancia , con una media del 65%.

, con una media del 65%. En Alta Velocidad y Larga Distancia , los servicios mínimos decretado son del 73% de los habituales.

, los servicios mínimos decretado son del 73% de los habituales. En los trenes de Mercancías, el Ministerio ha decretado un servicio mínimo del 26% respecto a los servicios programados.

Servicios mínimos y horarios

De acuerdo con la resolución del Ministerio de Transportes para la huelga de Semaf, es decir, las de los días 10 y 12 de noviembre, los servicios mínimos para Cercanías oscilarán entre el 75 % en hora punta y el 50 % el resto del día, en Media Distancia se establece una media del 65 %, en Alta Velocidad/Larga Distancia del 72 % y en Mercancías del 20 %. No obstante, Renfe ha informado que se han habilitado cambios y anulaciones gratuitos para todos los trenes, ya que los pasajeros con trenes afectados recibirán una comunicación mediante mensaje SMS o correo electrónico a través de los datos asociados a la reserva. En cuanto a los servicios de Cercanías, se ha indicado lo siguiente en Madrid y Cataluña:

Cercanías Madrid ha recomendado a los usuarios buscar medios alternativos, ya que el servicio "se verá muy afectado" .

. En Cataluña, Rodalies ha recordado a los pasajeros que el servicio estará afectado durante los tres próximos días por huelga.

Tras el segundo encuentro que han tenido los sindicatos con el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, Semaf acordó mantener su convocatoria de huelga y paros. No obstante, fuentes del Ministerio de Transportes indicaron que en la reunión se habían producido avances concretos, ya que el secretario general de Semaf detalló que Transportes había presentado bastante documentación que trataba todas sus reivindicaciones y, además, señaló que el ministro Cuerpo estaba dispuesto a avanzar mucho más de lo que se venía haciendo.