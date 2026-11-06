Qué pasa con el aceite de oliva: por qué el Gobierno lo ha intervenido

El Ministerio de Agricultura ha adoptado una decisión histórica para España. Debido a un exceso de stock de aceite de oliva en todas las almazaras del país, por primera vez en la historia de la democracia el Gobierno ha decidido intervenir en el mercado.

En concreto, el ministerio ha decretado la retirada del mercado del 12% del aceite de oliva producido durante la campaña 2026/2027, afectando a un total de 188.000 toneladas.

La medida, que entra en vigor este mismo 6 de noviembre, se ha hecho oficial después de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación haya publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una resolución de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios.

Por qué ha intervenido el Gobierno en el mercado del aceite

La intervención del Gobierno en el mercado del aceite ha sentado un precedente histórico. Se trata de la primera vez que el Ejecutivo establece medidas para subir los precios que perciben los agricultores después de que este haya caído en picado.

La medida afecta a todas las almazaras de nuestro país, puesto que el producto retirado deberá permanecer almacenado en las instalaciones propias o ajenas hasta el 30 de septiembre de 2027.

Así, el Gobierno evita que el precio del aceite de oliva siga cayendo de manera exponencial como parecía que podía ocurrir. Según el ministerio, el 12% retirado supone la cantidad exacta para que los precios que perciben los productores vuelvan a situarse por encima del umbral de rentabilidad.

A través de un comunicado, el ministerio dirigido por Luis Planas ha señalado que el objetivo es regular la oferta ante una previsión de sobreproducción, garantizando la rentabilidad de los agricultores y protegiendo también los intereses del comprador para dotar de estabilidad al mercado.

Un 23% más de producción

Para la presente campaña, la producción de aceite de oliva ascenderá a 1,6 millones de toneladas, es decir, un 23% más que la anterior, según las primeras estimaciones del aforo, a lo que se suman unas 357.000 toneladas de existencias finales de la anterior campaña.

Un crecimiento de la producción que ha provocado que en el último mes los precios en origen hayan caído un 6%. El Observatorio de Infaoliva sitúa el precio medio del aceite de oliva virgen extra en 3,2 euros por litro, lejos de los 5 euros que se pagaban hace un año.

Una caída del 53%

Las organizaciones agrarias y las cooperativas llevaban pidiendo desde hace varias semanas la intervención. Hace ya más de un mes desde que comenzó la campaña, y la situación de los agricultores es dramática.

Según los últimos datos publicados, actualmente el precio del kilo de aceite en origen está un 53% por debajo de la media de las dos cosechas anteriores y un 43% por debajo de la media de los últimos cuatro años.

La medida cuenta con el apoyo de las tres principales organizaciones agrarias de nuestro país (Asaja, COAG y UPA) y de la asociación que aglutina a las cooperativas (Cooperativas Agro-alimentarias).

Facua cataloga de "escandalosa" la medida

A pesar del gran apoyo que ha tenido la intervención, desde Facua han denunciado la entrada del Gobierno catalogándola como "escandalosa", ya que la medida "vuelve a poner de manifiesto" que las políticas del ministerio de Agricultura priorizan la protección de los intereses económicos de productores y empresarios en detrimento de la defensa de los consumidores.

Desde la asociación recuerdan la inacción del Gobierno cuando el precio de algunas marcas de virgen extra alcanzó los 15 euros por litro en los puntos de venta durante 2023.

Asimismo, Facua subraya que lleva años reclamando al Gobierno que adopte "medidas de regulación y control de los precios de los productos básicos" para evitar que las prácticas especulativas y los desequilibrios de la cadena alimentaria sigan "deteriorando las economías domésticas".