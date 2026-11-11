Marlaska, señalado desde la izquierda tras las cargas policiales del 11N: piden su dimisión por la actuación de la Policía

La actuación policial durante la huelga general del 11 de noviembre ha abierto un nuevo frente político para el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Dirigentes situados a la izquierda del PSOE, entre ellos Irene Montero y Emilio Delgado, han reclamado su dimisión por las intervenciones de los agentes durante las movilizaciones de este miércoles.

Las críticas se producen después de los enfrentamientos registrados entre manifestantes y efectivos policiales en distintos puntos de Madrid, especialmente en Mercamadrid y las cocheras de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), donde se han vivido algunos de los incidentes más destacados de la jornada.

La polémica se suma al debate sobre el seguimiento de la huelga, convocada por UGT y CCOO para reclamar mejoras salariales y medidas que faciliten el acceso a la vivienda.

Emilio Delgado pide a Sánchez que destituya a Marlaska

El cabeza de lista de Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado, ha reclamado directamente a Pedro Sánchez el cese del ministro del Interior, al que responsabiliza políticamente de las cargas policiales durante la huelga general.

"¿Cuánto tiempo va a tardar en tomar la decisión que todo el mundo sabe que tiene que tomar, cuánto tiempo va a tardar en destituir a un ministro que, o bien está lanzando a la Policía contra las clases populares, o bien ha perdido el control de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado?", ha declarado tras participar en la manifestación de Madrid.

Delgado ha exigido también el fin de la "violencia sobre la clase trabajadora" y ha denunciado que los agentes hayan cargado contra manifestantes que reclamaban mejores condiciones de acceso a la vivienda.

A su juicio, las intervenciones policiales no tenían "ningún tipo de justificación".

Irene Montero denuncia una "represión intolerable"

La dirigente de Podemos Irene Montero también ha reclamado la dimisión de Marlaska, al que acusa de ser responsable de una "represión intolerable" contra los participantes en la huelga.

Durante las movilizaciones, la exministra de Igualdad ha exigido a Sánchez que aparte al titular de Interior de las listas electorales del PSOE y que el Gobierno asuma responsabilidades políticas por lo ocurrido.

Montero ha denunciado el uso de porras y gas pimienta contra los manifestantes y ha asegurado que se han producido lesiones como "cabezas abiertas, costillas rotas y ojos hinchados".

También ha reclamado la "libertad inmediata y sin cargos" de los detenidos, al considerar que las actuaciones policiales buscan "meter miedo" para disuadir a los ciudadanos de participar en las protestas.

La candidata de Podemos ha defendido el derecho de huelga como una herramienta necesaria para proteger los derechos laborales, independientemente del partido que ocupe el Gobierno.

Las cargas policiales durante la huelga general

Uno de los principales focos de tensión se ha situado en Mercamadrid, donde la Policía ha intervenido durante la madrugada ante la presencia de piquetes. Según los sindicatos, al menos 13 personas han necesitado asistencia sanitaria y un manifestante ha sido detenido.

CCOO Madrid ha anunciado que emprenderá acciones penales por la actuación de los agentes, al considerar que se ha impedido a los trabajadores ejercer su derecho a informar sobre la huelga.

También se han producido incidentes en las cocheras de la EMT, donde han acudido Irene Montero e Ione Belarra para participar en las movilizaciones.

La Jefatura Superior de Policía había informado de 20 detenciones en la Comunidad de Madrid relacionadas con presuntos delitos de desobediencia, resistencia, daños y atentado contra agentes de la autoridad.

Por su parte, Montero y Delgado han denunciado que durante la jornada se han producido más de 50 detenciones. Esta cifra corresponde a las declaraciones de ambos dirigentes y no a un balance nacional definitivo confirmado por Interior.