¿Es legal o ilegal la huelga general? El tenso debate entre Ketty Garat y Toni Bolaño en la tertulia de Más de uno: "Para la derechona siempre son ilegales"

Cruce de acusaciones en Más de uno. A un día de la huelga general en España, los tertulianos Ketty Garat y Toni Bolaño han tenido un debate acerca de la legitimidad del parón. Un debate que ha derivado en un choque entre los periodistas, ya que Garat ha defendido que esta huelga es ilegal mientras que Bolaño ha sostenido lo contrario justificándose en la defensa de los derechos que defiende el propio paro general.

Este choque, que ha comenzado por un debate político, se ha desencadenado en una serie de reproches entre ambos tertulianos, ya que durante la tertulia, Garat ha defendido la ilegalidad de la huelga amparándose en distintos decretos ley así como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y ha sostenido, además, que esta huelga está promovida por "fines ajenos a lo que defiende". "El Real Decreto ley 17.977 dice que una huelga es ilegal cuando se hace por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados", ha informado Ketty Garat. Por su parte, Toni Bolaño ha denunciado el discurso de la "derechona" para desacreditar los argumentos de Garat, afirmando que desprestigiar esta movilización es "encrubrir la precariedad social".

El tenso momento de Ketty Garat y Toni Bolaño: reproches y amago de abandono

La discusión entre los tertulianos subió de tono cuando Toni Bolaño cuestionó las explicaciones jurídicas de su compañera: "No sabía que eras jueza". A esto último, Bolaño añadió que Ketty Garat mentía "de forma reiterativa" y que no tenía "nivel ni para empezar". Ante las continuas interrupciones, la periodista exigió un mínimo de "respeto" en el debate, poniendo en valor el trabajo de documentación que ella misma había hecho frente a las opiniones personales de Bolaño: "Yo me dedico a buscar documentación y leerla. Tú no buscas documentación; si tú no buscas documentación, es tu problema".

El debate llegó al límite cuando Bolaño amenazó con abandonar la tertulia al sentirse "acorralado". "O hablo o me voy. Lo dejo así más clarito. No quiero molestar en una tertulia que es unidireccional", protestó Bolaño antes de que el periodista Rafa Latorre interviniese para moderar la discusión y pidiese no hacer "acusaciones personales".

¿La huelga es legal o ilegal? Lo que expone Ketty Garat

Para argumentar la presunta ilegalidad de la huelga, Ketty Garat citó el Real Decreto ley 17/1977 y la sentencia 11/1981 del Tribunal Constitucional. Según la periodista, el ordenamiento jurídico prohíbe las movilizaciones impulsadas con fines políticos y ajenos al interés profesional y laboral. En su opinión, la huelga no pretende buscar mejoras sociolaborales, sino frenar una supuesta coalición en las próximas elecciones del 29N entre PP y Vox.

Garat ha tachado de "inmoral" que altos cargos del Gobierno, como la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hayan hecho llamamientos a llevar a cabo la protesta. A su juicio, alentar desde altos cargos políticos una huelga contra próximos gobernantes roza la "responsabilidad penal" añadiendo que un Gobierno "no puede clamar en favor de la ley de la ilegalidad y si lo hace, tiene que tener consecuencias".

De hecho, tal como dicta la Constitución, el derecho a la huelga es un "derecho fundamental" pero, no obstante, el Tribunal Constitucional y el Real Decreto-ley 17/1977 establecen límites que se consideran "ilegales", como aquellas huelgas que se convoquen por motivos políticos, es decir, motivos ajenos al interés social. Una cuestión que pone sobre la mesa el objetivo de la huelga del próximo 11N dado que han sido varios ministros los que han alentado a la sociedad a llevar a cabo este parón.