El Supremo rechaza suspender el voto a los hijos de los nacionalizados en la ley de nietos

El Tribunal Supremo ha rechazado suspender el derecho a voto para las próximas elecciones del 29-N a los hijos e hijas de quienes previamente obtuvieron la nacionalidad española mediante la conocida como ley de nietos, que son alrededor de 190.000 personas, según han informado a EFE fuentes jurídicas.

A diferencia de sus padres, nacionalizados por una disposición de la Ley de Memoria Democrática de 2022 y a quienes el Supremo suspendió cautelarmente el derecho a voto salvo que acreditasen que son descendientes de exiliados, sus hijos sí podrán votar el 29 de noviembre, al descartar el tribunal la petición cautelar de Iustitia Europa y Vox.

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