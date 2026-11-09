LEY DE NIETOS

El Supremo rechaza suspender el voto a los hijos de los nacionalizados en la ley de nietos

El Tribunal Supremo ha rechazado suspender el voto en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre a los hijos de los nacionalizados por la 'ley de nietos'.

El Gobierno entrega al Supremo el listado de los más de 160.000 afectados por la suspensión de voto de la ley de nietos

ondacero.es

Madrid |

El Supremo rechaza suspender el voto a los hijos de los nacionalizados en la ley de nietos/ EFE/Javier Lizón
El Supremo rechaza suspender el voto a los hijos de los nacionalizados en la ley de nietos | EFE/Javier Lizón

El Tribunal Supremo ha rechazado suspender el derecho a voto para las próximas elecciones del 29-N a los hijos e hijas de quienes previamente obtuvieron la nacionalidad española mediante la conocida como ley de nietos, que son alrededor de 190.000 personas, según han informado a EFE fuentes jurídicas.

A diferencia de sus padres, nacionalizados por una disposición de la Ley de Memoria Democrática de 2022 y a quienes el Supremo suspendió cautelarmente el derecho a voto salvo que acreditasen que son descendientes de exiliados, sus hijos sí podrán votar el 29 de noviembre, al descartar el tribunal la petición cautelar de Iustitia Europa y Vox.

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