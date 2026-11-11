Abascal cancela su entrevista con Jordi Wild por temor a los cortes pese a que el programa garantizaba emitirla íntegra

Vox ha cancelado la entrevista que Santiago Abascal tenía previsto conceder este miércoles a Jordi Wild en 'The Wild Project', después de la polémica por los fragmentos eliminados de su conversación con David Broncano en 'La Revuelta'.

La formación asegura que no volverá a ceder el control exclusivo de la imagen y las declaraciones de su líder, aunque el creador de contenido sostiene que ya había garantizado por contrato que la entrevista se publicaría íntegra.

La grabación estaba prevista para las 11:00 horas de este miércoles, pero Vox comunicó su cancelación la noche anterior, después de semanas de preparación. Wild ha reconocido estar "profundamente decepcionado" con el partido, con el equipo de Abascal y con el propio dirigente.

Según ha explicado en un vídeo publicado en sus redes sociales, había ofrecido a todos los candidatos un contrato que garantizaba la publicación íntegra de las conversaciones, sin modificar "ni un solo píxel". A cambio, los participantes se comprometían a no exigir cortes ni cambios posteriores. Wild asegura que Vox había aceptado y firmado inicialmente estas condiciones.

Vox pidió controlar los derechos de la entrevista

El conflicto surgió después de la entrevista de Abascal en 'La Revuelta', de la que, según denuncia Vox, se eliminaron unos 40 minutos con declaraciones sobre sanidad, servicios públicos y energía.

A raíz de aquella experiencia, el partido solicitó nuevas condiciones para acudir a 'The Wild Project'. Según Wild, primero pidió otro contrato y posteriormente reclamó poder grabar la conversación y disponer en exclusiva de los derechos audiovisuales.

El creador rechazó esta última exigencia, que consideró una falta de respeto a su trabajo y a los acuerdos alcanzados.

"¿Qué gano yo censurando una entrevista?", se ha preguntado Wild, que ha insistido en que su programa es independiente y no tiene relación con RTVE.

Por su parte, Vox ha aclarado que no atribuye al creador de contenido ningún incumplimiento. La formación justifica la cancelación por la necesidad de proteger la imagen y las declaraciones de sus candidatos durante la campaña electoral.

Jordi Wild lamenta el trabajo perdido y las nuevas exigencias

El presentador ha explicado que llevaba varios días preparando las preguntas y organizando la entrevista, para la que también había contratado verificadores externos.

Wild asegura que ofreció facilidades al equipo de Abascal para que se sintiera cómodo durante la grabación, pero considera inaceptable que el partido exigiera controlar los derechos de las imágenes.

También ha planteado la posibilidad de que Vox quisiera evitar preguntas difíciles sobre su programa económico y su política exterior, aunque ha reconocido expresamente que no tiene pruebas de que ese fuera el motivo de la cancelación.

La entrevista debía publicarse este viernes, coincidiendo con el inicio de la campaña electoral del 29N.

Wild mantiene su intención de publicar las conversaciones con los otros candidatos. Según ha explicado, ya han participado Pedro Sánchez y Ada Colau, mientras que Alberto Núñez Feijóo mantiene su compromiso de acudir este jueves al programa.