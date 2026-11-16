Las claves del programa electoral del PP para el 29N: impuestos, vivienda, inmigración y las leyes que quiere derogar Feijóo

Alberto Núñez Feijóo afronta sus segundas elecciones generales como favorito y tratando de evitar errores de 2023. Esta vez concurre con un programa de 249 propuestas que el Partido Popular vincula a su lema de "El cambio necesario" con el objetivo de llevar a cabo una "reconstrucción nacional" si llega a la Moncloa.

Y evidentemente, la vivienda es un eje capital del texto. El PP, como gran propuesta, promete construir un millón de casas en cuatro años. Y más medidas como reducir los impuestos a los compradores jóvenes o derogar la actual Ley de Vivienda. Destacan también las propuestas de cambios en inmigración, rebajas fiscales para trabajadores y autónomos y una reforma del sistema de ayudas sociales.

El documento recoge propuestas que ya figuraban en el programa de 2023, aunque algunas han cambiado.

Vivienda: un millón de casas y rebajas fiscales para los jóvenes

Quizá sea su gran medida. Feijóo promete construir un millón de viviendas durante la próxima legislatura. Y señala cómo quiere lograrlo. La clave sería movilizar suelo público y privado, aprobar una nueva Ley del Suelo y facilitar la transformación de oficinas y locales en viviendas. Todo ello junto a la derogación la Ley de Vivienda.

Asimismo, los menores de 40 años que compren su primera vivienda pagarían un IVA del 4%, frente al 10% actua. El programa incluye además la "Hucha Hogar Joven", una cuenta en la que podrían ahorrar hasta 2.000 euros anuales con una deducción fiscal del 20%. El ahorro acumulado daría acceso a un aval de hasta 40.000 euros.

Para los propietarios que renueven el alquiler durante tres años con una subida inferior al IPC, el PP ofrece una deducción en el IRPF o un crédito fiscal.

En 2023, el partido ya proponía movilizar suelo público para alquiler asequible, pero no fijaba el objetivo de construir un millón de viviendas. También ha cambiado su propuesta contra la ocupación ilegal. En su anterior programa prometía desalojos en 24 horas cuando no se acreditara un título y ahora plantea recuperar la vivienda en 48 horas mediante orden judicial.

Impuestos: cuatro años de rebajas del IRPF para los jóvenes

Aquí han puesto el foco en los jóvenes. Los trabajadores y autónomos de entre 18 y 35 años tendrían una reducción del IRPF durante sus cuatro primeros años de declaración. El primer año sería del 100%; el segundo, del 75%; el tercero, del 50%, y el cuarto, del 25%.

El PP quiere además que quienes cobren el salario mínimo interprofesional queden exentos del IRPF y añaden un matiz importante que a su juicio no se ha cumplido en la vigente legislatura. Un umbral que aumente automáticamente cada vez que se revise el SMI.

El programa contempla rebajas para las rentas medias y bajas, una actualización de los mínimos personales y familiares y la exención de cobrar y declarar el IVA para los autónomos cuya facturación anual no supere los 85.000 euros.

Inmigración: expulsiones, cupos laborales y requisitos de integración

Aquí encontramos otro cambio respecto al pasado, dedicando más contenido del programa a este asunto. Propone identificar en un máximo de siete días a las personas que entren irregularmente en España para tramitar sus solicitudes de asilo o, cuando proceda, su devolución.

Para renovar la residencia temporal, los extranjeros tendrían que acreditar un compromiso de integración que incluiría el aprendizaje del español y conocimientos sobre la Constitución y los valores de la Unión Europea.

Feijóo propone prohibir el burka y el niqab en espacios públicos, impedir las regularizaciones masivas e impulsar una nueva Ley de Nacionalidad que endurezca los requisitos de acceso.

En el programa de 2023, el PP apostaba por agilizar las devoluciones mediante acuerdos con los países de origen y tránsito. Ahora incorpora plazos y condiciones más precisas. También cambia su propuesta sobre los menores extranjeros no acompañados al priorizar la reunificación familiar y el retorno seguro y plantea resolver la determinación de la edad en 72 horas, frente a la estrategia de protección e inclusión que defendía entonces.

Prestaciones sociales: una nueva renta para sustituir el Ingreso Mínimo Vital

Una de las primeras medidas que trascendió del programa es la sustitución del IMV. Feijóo quiere reemplazao por una prestación denominada "renta de activación". Para acceder a la ayuda habría que acreditar un acuerdo de formación y búsqueda de empleo que los beneficiarios tendrían que cumplir.

El rechazo reiterado y sin justificación de ofertas de trabajo adecuadas podría suponer la pérdida gradual de las ayudas.

En 2023, el partido defendía mantener el IMV, mejorar su compatibilidad con el empleo y condicionar su percepción a itinerarios de inserción laboral. Ahora Feijóo propone reemplazarlo por otra prestación.

Sanidad: 4.500 médicos más en Atención Primaria

El PP se compromete a incorporar al menos 4.500 médicos a Atención Primaria y reforzar las plantillas sanitarias en coordinación con las comunidades autónomas. También anuncia un plan urgente para reducir las listas de espera.

En salud mental propone un plan nacional para el periodo 2027-2037, con financiación garantizada y especial atención a los menores y a la prevención del suicidio.

Feijóo quiere aprobar una ley de cuidados paliativos que amplíe el acceso a equipos especializados, atención domiciliaria, tratamiento del dolor y apoyo psicológico.

Hace tres años, el PP proponía incentivos para cubrir plazas de medicina familiar y pediatría, sin concretar una cifra de nuevas incorporaciones. El programa de 2026 establece el objetivo de 4.500 médicos y añade un plan específico contra las listas de espera.

La revisión de la Ley de Eutanasia, que sí aparecía en el documento de 2023, no se menciona expresamente en el actual.

Educación: sustituir la ley Celaá y recuperar la exigencia de aprobar para pasar de curso

El PP quiere sustituir la LOMLOE, conocida como ley Celaá, por una nueva norma educativa. El texto se elaboraría con docentes, inspectores, expertos y familias.

Entre los cambios que propone figura recuperar la exigencia de aprobar las asignaturas para promocionar en la ESO. Los alumnos con dificultades recibirían refuerzo obligatorio antes de tener que repetir.

Feijóo también defiende una prueba de acceso a la universidad común en toda España, una nota mínima para entrar en Magisterio y el objetivo de conseguir en cuatro años el mejor resultado español en el informe PISA.

El programa promete que la educación infantil de cero a tres años sea gratuita al terminar la legislatura para todas las familias que la soliciten. El Estado financiaría la mitad del coste de las plazas públicas y concertadas.

Seguridad: más penas contra la multirreincidencia y los disturbios violentos

El programa incluye juicios rápidos para los casos de multirreincidencia en hurtos y ocupaciones, además de una respuesta penal más dura frente a los disturbios violentos.

El PP quiere recuperar como agravante la ocultación del rostro durante actos violentos y establecer multas mínimas de 3.000 euros por vandalismo en desórdenes multitudinarios. También plantea consecuencias legales para los padres o tutores que incumplan gravemente su deber de vigilancia cuando un menor participe reiteradamente en actos violentos.

Otra de sus propuestas es ampliar la prisión permanente revisable a determinados supuestos de asesinatos y delitos sexuales.

Familia e igualdad: ayudas desde el embarazo y revisión de la Ley Trans

Feijóo propone ampliar los permisos por nacimiento y dar a los progenitores más libertad para organizar las semanas que no sean obligatorias.

También quiere que los hijos concebidos y todavía no nacidos se tengan en cuenta para calcular las ayudas y beneficios familiares. El programa contempla facilitar la congelación de óvulos, mejorar el acceso a la reproducción asistida y ampliar las medidas de conciliación.

En materia de igualdad, el PP plantea revisar la Ley Trans y eliminar la libre autodeterminación registral del sexo.

En 2023, el partido proponía elaborar una nueva ley sobre los derechos de las personas transexuales mediante el diálogo con los sectores implicados. El documento actual concreta la eliminación de la autodeterminación registral.

Justicia: cambios en el nombramiento del fiscal general y en el Constitucional

El PP propone que el fiscal general del Estado tenga un mandato único de cinco años y que no cese automáticamente cuando cambie el Gobierno. Su nombramiento necesitaría un informe vinculante del Consejo General del Poder Judicial sobre su idoneidad.

También quiere impedir que sean nombrados magistrados del Tribunal Constitucional quienes hayan ocupado cargos políticos durante los cinco años anteriores.

El programa establece además un plazo de 90 días para resolver determinados recursos de inconstitucionalidad sobre leyes que afecten a derechos fundamentales.

Las leyes que Feijóo quiere derogar

El PP promete derogar la Ley de Amnistía y la Ley de Memoria Democrática. Esta última sería sustituida por una ley de concordia que, según el partido, mantendría la búsqueda e identificación de desaparecidos y protegería la investigación histórica.

También propone recuperar los delitos de sedición y de convocatoria de referéndum ilegal en el Código Penal.

Otra de sus medidas es modificar el Reglamento del Congreso para que los debates se celebren en castellano. El uso de las lenguas cooficiales se mantendría en el Senado.

La derogación de la Ley de Memoria Democrática y la recuperación de la sedición ya figuraban en el programa de 2023. La promesa de derogar la Ley de Amnistía aparece ahora entre las nuevas propuestas.

Infraestructuras: 300.000 millones de euros y prioridad al mantenimiento ferroviario

Feijóo plantea un Plan Nacional de Infraestructuras que movilizaría más de 300.000 millones de euros durante quince años, con participación pública y privada. La inversión se destinaría a carreteras, ferrocarriles e infraestructuras hidráulicas y energéticas.

En el ámbito ferroviario, el PP incluye medidas para recuperar la confianza en el sistema. Quiere analizar las más de 1.000 limitaciones temporales de velocidad existentes en la red y renovar las vías y trenes más antiguos de la alta velocidad, empezando por el corredor de Andalucía.

El programa establece que la conservación y la seguridad de las infraestructuras existentes tendrán prioridad sobre las nuevas obras.

En 2023, el PP ya prometía modernizar la red ferroviaria y poner en marcha un plan de choque para Cercanías. El documento actual incorpora una cifra global de inversión y actuaciones específicas sobre la alta velocidad.

Energía: eliminar el calendario de cierre de las centrales nucleares

El PP propone eliminar el calendario de cierre de Almaraz, Ascó, Vandellós, Cofrentes y Trillo y tramitar durante los primeros cien días de Gobierno la extensión de su vida útil, siempre con el aval del Consejo de Seguridad Nuclear. También promete suprimir el impuesto del 7% a la producción eléctrica.

En 2023, Feijóo ya defendía prolongar la actividad de las nucleares con el visto bueno del organismo regulador. Ahora propone eliminar expresamente el calendario de cierre y fija un plazo de cien días para tramitar la ampliación.

Administración y medios públicos: menos ministerios y reformas en RTVE y EFE

Feijóo promete reducir ministerios, altos cargos y asesores, fusionar organismos que tengan funciones duplicadas y cerrar aquellos que hayan perdido su finalidad.

También quiere auditar el gasto público durante sus primeros cien días de Gobierno y aplicar la regla de eliminar tres normas vigentes por cada nueva regulación aprobada, una propuesta que ya recogía su programa de 2023.

En materia presupuestaria, plantea que una segunda prórroga consecutiva de los Presupuestos Generales del Estado obligue a disolver las Cortes y convocar elecciones.

El PP se compromete además a iniciar una reforma de RTVE y de la Agencia EFE durante los primeros cien días de Gobierno. Su objetivo declarado es garantizar la independencia de ambos medios y establecer una dirección profesional.

El programa electoral completo del PP