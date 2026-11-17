Quinto día de campaña

En el quinto día de campaña, Pedro Sánchez (PSOE) da un mitin en Albacete, Alberto Núñez Feijóo (PP) va a Gipuzkoa a apoyar a su candidato Jon Echevarría tras ser agredido, Santiago Abascal (Vox) sigue en Canarias en plena crisis migratoria y Ada Colau (Frente Amplio) es entrevistada en un pódcast "irreverente" y LGTBIQ+.

Los candidatos se encuentran inmersos en distintos escenarios de la geografía española para hablar de los problemas consideran prioritarios para España, con una tarde en la que nuevamente vuelven los formatos interactivos como la entrevista a Colau en el pódcast "Bombificadas", de la artista Samantha Hudson y la periodista María Barrier.