Última hora de la campaña electoral del 29N, en directo: Sánchez viaja a Albacete, Feijóo recorre Euskadi y La Rioja y Abascal continúa su gira por Canarias
Sánchez protagonizará un mitin en Albacete, Feijóo participará en actos en Bilbao y Logroño y Santiago Abascal continuará su recorrido por Canarias, con paradas en Lanzarote y Las Palmas de Gran Canaria. Ada Colau, Gabriel Rufián y Míriam Nogueras también tienen citas electorales en una jornada marcada por la proximidad del cara a cara entre Sánchez y Feijóo.
Cómo van las encuestas y sondeos de las elecciones generales: evolución del voto estimado y escaños de PSOE, PP, Vox, Frente Amplio...
Qué propone cada partido sobre pensiones para el 29N: de bajar la edad de jubilación a revalorizarlas con el IPC
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Quinto día de campaña
En el quinto día de campaña, Pedro Sánchez (PSOE) da un mitin en Albacete, Alberto Núñez Feijóo (PP) va a Gipuzkoa a apoyar a su candidato Jon Echevarría tras ser agredido, Santiago Abascal (Vox) sigue en Canarias en plena crisis migratoria y Ada Colau (Frente Amplio) es entrevistada en un pódcast "irreverente" y LGTBIQ+.
Los candidatos se encuentran inmersos en distintos escenarios de la geografía española para hablar de los problemas consideran prioritarios para España, con una tarde en la que nuevamente vuelven los formatos interactivos como la entrevista a Colau en el pódcast "Bombificadas", de la artista Samantha Hudson y la periodista María Barrier.
Canarias exige a Sánchez activar los recursos europeos ante la crisis migratoria: los refuerzos que siguen pendientes
A través de una carta, el ejecutivo autonómico ha solicitado la aplicación de los instrumentos europeos disponibles para hacer frente al repunte de llegadas en las islas, con especial incidencia en El Hierro.
Qué propone cada partido sobre pensiones para el 29N: de bajar la edad de jubilación a revalorizarlas con el IPC
Las pensiones se perfilan como uno de los asuntos clave de las elecciones generales del 29N. PP, PSOE, Frente Amplio y Vox plantean distintas medidas para garantizar su futuro, desde mantener la revalorización conforme al IPC hasta modificar la edad de jubilación o buscar nuevas vías de financiación.
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