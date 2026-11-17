Quedan menos de dos semanas para las elecciones generales del 29N y, a pesar de la incertidumbre palpable antes de los comicios, ya son muchos los que tienen decididos a quién van a votar. Uno de ellos es Joan Manuel Serrat, histórico cantautor de nuestro país con himnos generacionales. El artista apareció ayer en El Intermedio, en La Sexta, donde ofreció su visión sobre el futuro político de nuestro país y la importancia del voto.

"Voy a votar por mis hijos y también por mis padres, y también por las mujeres y los hombres que a lo largo de la historia han peleado, han luchado, se han dejado la piel por conseguir el derecho a este voto que nos permita elegir libremente a nuestros representantes", explica Serrat con su mirada fija a la cámara.

El cantautor Joan Manuel Serrat ha lanzado así un llamamiento a la participación, animando a los ciudadanos a acudir a las urnas y advirtiendo sobre los peligros de la indiferencia ante la situación política: "Los tiranos se perpetúan o se crean gracias a la complicidad de la buena gente que mantiene silencio", comenta.

"Hay mucho en qué pensar"

El músico barcelonés ha participado en una iniciativa del programa en la que distintas personalidades explican qué tendrán en cuenta a la hora de votar. Serrat ha aprovechado su intervención para reivindicar el derecho al sufragio y recordar a quienes lucharon para que hoy los ciudadanos puedan elegir libremente a sus representantes.

Durante su intervención, Serrat también ha explicado qué criterios tendrá en cuenta a la hora de valorar las distintas opciones políticas. Aunque ha reconocido que lleva tiempo teniendo decidido el sentido de su voto, ha señalado que analizará las propuestas, los proyectos y la trayectoria de quienes se presentan a las elecciones.

"Lo haré fijándome bien en quiénes se postulan, en cuáles son las propuestas, los proyectos que plantean, en cuáles son los éxitos que han conseguido hasta la fecha, cuáles son sus amigos y la gente con quien se juntan. Hay mucho en qué pensar", ha afirmado.

Sin embargo, el cantautor ha admitido que su decisión está tomada desde hace tiempo. "No les voy a engañar, hace mucho tiempo que tengo decidido el sentido de mi voto. Es un sentido que tiene que ver con el bien común", ha añadido.

El artista no ha mencionado ningún partido político ni ha desvelado directamente a qué formación dará su apoyo. En cambio, ha definido el horizonte que espera para el futuro del país: "Votaré a favor de un tiempo mejor, de un tiempo donde la libertad sea más amplia y más para todos. Donde la justicia sea más justa, donde el mundo sea más empático, solidario y humanizado".

Un llamamiento a acudir a las urnas el 29 de noviembre

Serrat ha terminado su mensaje con una invitación expresa a participar en los comicios y a ejercer el derecho al voto. El músico ha insistido en que los ciudadanos deben tomar sus propias decisiones y no dejar que otros elijan por ellos.

"Yo les animo a que voten, a que salgan a votar y que no dejen que nadie decida por ninguno de ustedes. Decidan ustedes por su futuro", ha señalado antes de recuperar la reflexión sobre los tiranos y la responsabilidad colectiva.

La intervención se suma a otras voces del ámbito cultural que han expresado públicamente sus reflexiones sobre la situación política y social de España en las semanas previas a las elecciones.