El ministro de Derechos Sociales y portavoz de campaña de Frente Amplio, Pablo Bustinduy, ha pasado por los micrófonos de La Brújula para detallar los aspectos más importantes del programa del partido para las elecciones del 29N. A su juicio, la medida más importante es todo lo relacionado con el derecho a la vivienda.

"Nosotros nos enfrentamos a estas elecciones como un referéndum por la vivienda y creo que millones de personas también", le ha comentado a Marta García Aller, pero también son de vital importancia las medidas relacionadas con las herencias a los ultrarricos. Frente Amplio propone un límite máximo a las herencias de 10 millones de euros porque "la desigualdad es el principal problema en nuestras sociedades".

Los impuestos a los ricos y el límite a las herencias

Según Bustinduy, no se puede hablar de meritocracia y cultura del esfuerzo porque en la vida "hay gente que empieza en un jet privado y otras con una mochila llena de piedras". Para Bustinduy no supone expropiar a los que más tienen, es simplemente "establecer un límite máximo" porque hacen falta "varias vidas" para gastar 10 millones de euros por persona.

El objetivo de esta medida es que esa riqueza "generada con el trabajo cotidiano" de la gente sea devuelta a la sociedad "bajo forma de servicios públicos, porque son el patrimonio público de quienes no tienen patrimonio". Bustinduy, además, ha especificado que en España hay 33 personas que tienen más de mil millones de euros cada una. "Tienen más que 18 millones de españoles juntos", ha apuntado.

¿Cómo evitar que esas personas se vayan de España?, le ha preguntado Marta García Aller, ya que es una consecuencia que puede traer consigo esta medida. El ministro ha asegurado que hay "abundante evidencia científica" en todo el mundo que demuestra que "en realidad la gente no se va porque le pongas un impuesto, porque el centro de su poder económico está erradicado en un lugar, hay activos que no se pueden mover fácilmente -suelo, viviendas- y hay gente con mucho dinero que desea contribuir a la sociedad".

Bustiduy ha criticado que la riqueza se está concentrando "arriba" y eso está provocando que la economía sea improductiva. Además, ha recordado que las herencias eran propias de la economía del antiguo régimen y eso está volviendo a pasar. "Hay una clase rentista y acumulación de fortunas que traen enormes problemas", como está ocurriendo en Estados Unidos. "Mandan quienes más tienen", ha apostillado.

¿Ha copiado el PSOE algunas medidas de Frente Amplio?

Entre risas, el ministro también se ha pronunciado sobre si el PSOE ha copiado algunas medidas. "Hay unas cuantas", ha reconocido, y sí que ha criticado que los socialistas llevan diciendo que "no" a varias de ellas -como el registro horario digital, permisos universales por crianza y los permisos de cuidado-, pero ahora entienden "que no hay oposición y deben ser aprobadas ya".

Por ejemplo, sobre la prestación de 200 euros por hijo, los ministros socialistas siempre "han dado diferentes argumentos para oponerse". El objetivo es que esta prestación sea "un derecho universal" y que todos los niños tengan garantizados unos mínimos.

En cuanto a la figura de 'Familia Elegida', que es otra medida que el PSOE también ha incluido en su programa, se refiere a que no solo te puede cuidar la familia, sino "quien tú quieras" porque "familias hay muchas y muchas se eligen". "Está bien que el PSOE vea buenas nuestras ideas y las adopte, pero no vale hacerlo solo para la campaña", ha resumido y ha insistido en aprobarlas en los tres Consejos de Ministros que quedan.

Las encuestas dan solo 10 escaños a Frente Amplio

En este sentido, ha pedido "cautela" con los resultados que vaticinan las encuestas -de 30 escaños que tiene actualmente de Sumar a los 10 que conseguiría Frente Amplio- y ha recordado lo que pasó en las elecciones del 23J. "Si la gente sale a votar en estas elecciones, el resultado va a sorprender y va a permitir que el equilibrio de bloques en las provincias se incline hacia la izquierda".

Ha asegurado que le incomodan los casos de corrupción del PSOE y ha justificado la no rotura del Gobierno de coalición con que el exministro José Luis Ábalos está en la cárcel, lo que es un ejemplo de "asunción de responsabilidades" y de que la justicia funciona. "Si eso no fuera así, evidentemente no podríamos estar ahí", ha indicado.

Sobre la llegada de miles de migrantes a Canarias este fin de semana, Bustinduy ha reconocido que es "una situación muy difícil de gestionar", pero que todas las administraciones están "cooperando" hacia la misma dirección. Además, ha cargado contra Santiago Abascal, el líder de Vox, que ha ido allí a hacer campaña, porque "no ha ido a contribuir ni a ayudar", sino a "sacar provecho, rédito y utilizarlo como beneficio propio", algo que ha hecho en todas las crisis. "Eso es lo contrario a patriotismo", ha añadido.

Sobre la crisis migratoria de Ceuta

En este sentido, ha indicado que la situación de Ceuta "es evidente que se tendría que haber gestionado mejor" y ha augurado que "con el tiempo veremos la extraordinaria gravedad y que, probablemente, no es casual" la forma y el momento en el que ha sucedido.

Preguntado por si Marruecos está involucrado, Bustinduy considera que "lo que ha pasado en Ceuta tiene que ver con los equilibrios geopolíticos que ha asumido España", como su postura contra la guerra de Irán o el genocidio en Gaza. Además, ha recordado que la cesión del Sahara a Marruecos contó con su "oposición explícita".

"Es un abandono de una responsabilidad histórica en aras de una buena relación de vecinazgo para la gestión de la frontera, pero ese paradigma es un fracaso", y se ha demostrado lo que Frente Amplio advirtió desde un principio, que "no iba a funcionar", en palabras del ministro. También ha tildado de "miserable" la posición de la Unión Europea en la crisis migratoria y que todo se debe a la externalización de fronteras y la gestión de las mismas a "estados de dudosa calidad democrática".