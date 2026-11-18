Con las elecciones del 29 de noviembre a la vuelta de la esquina, el empleo y la jornada laboral se han colado en todos los programas electorales. Temas como la reducción de la jornada laboral, el salario mínimo, el despedido y la protección ante el desempleo son dos de los puntos que más distancian a los partidos entre sí.

El PSOE propone jornada laboral de 37,5 horas y un plan para contratar a mayores de 45 en situación de desempleo

El PSOE incluye en su programa electoral la propuesta de completar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas e incentivar la negociación colectiva hacia las 35 horas, sin recortar salarios. Además, los socialistas también plantean erradicar las horas extraordinarias, ilegales o no remuneradas, mediante un registro horario digital que refleje las jornadas reales. Asimismo, se plantean medidas para reforzar la labor de la Inspección de Trabajo y actualizar la Ley de Riesgos Laborales, que data de 1995.

El programa también incluye medidas para garantizar la desconexión digital, reformar el despido improcedente y reforzar la protección frente a los despidos discriminatorios. El PSOE también habla sobre la necesidad de proteger la salud mental en el trabajo, plantea aprobar un Plan para consolidar la inserción laboral juvenil o el Plan Nuevo Rumbo destinado a incentivar la contratación de personas mayores de 45 años con incentivos para las empresas.

El PP no menciona la reducción de la jornada laboral ni el SMI

El programa del PP para las elecciones del 29N no propone reducir la jornada laboral ni tocar el SMI, las reformas laborales o los convenios. El partido de Alberto Núñez Feijóo limita su propuesta en materia de tiempo de trabajo a la conciliación. En este sentido, los populares proponen ampliar los permisos por nacimiento, extender los bancos de horas para quienes tengan hijos o dependientes a cargo o facilitar el teletrabajo en estos casos.

En cuanto a sus medidas de empleo, el PP pone el foco en los autónomos. Los nuevos autónomos, según el texto, no pagarán la cuota del primer y segundo año si ingresan menos del SMI. Además, aquellos que contraten a un trabajador tendrán una bonificación del 100% de las cotizaciones durante un año. El PP también habla sobre el "absentismo laboral" y propone, por un lado, reforzar el papel de las mutuas y, por otro, perseguir el fraude de quienes cobren prestaciones indebidas.

Vox se centra en derogar la legislación actual y no menciona la reducción de jornada

El programa de Vox en materia de empleo se centra en derogar la legislación aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, ya que consideran que han agravado la precariedad y han desincentivado la contratación. Para paliar esta situación, el partido de Santiago Abascal plantea un Plan Nacional de Reindustrialización, rebajas del Impuesto de Sociedades o una cuota de autónomos de cero euros para los que ingresen por debajo del SMI.

La formación propone, además, fomentar el empleo estable y prestar especial atención a las dificultades de acceso al mercado laboral de los jóvenes. En materia de conciliación, Vox contempla ampliar los servicios complementarios en los centros educativos. El programa no concreta una reducción general de la jornada semanal ni fija un nuevo límite de horas de trabajo.

Frente Amplio propone reducir la jornada a 32 horas laborales sin bajar los salarios

Frente Amplio plantea reducir la jornada laboral de manera a 37,5 horas semanales, 35 horas en el sector público, y llegar de forma progresiva en ambos casos a las 32 horas sin que suponga un perjuicio en el salario. Es importante destacar que prohíbe compensar esta reducción con horas extras y que la jornada continua será "la forma habitual de organizar el trabajo". Asimismo, el partido de Ada Colau propone un registro de la jornada digital, con acceso en tiempo real para la Inspección de Trabajo.

Frente Amplio también propone que el permiso por fallecimiento pase de dos a 10 días hábiles, la creación de un permiso de hasta 15 días por acompañar a un familiar en cuidados paliativos y un día para quien reciba la prestación de ayuda para morir. En materia salarial, quiere fijar por ley un SMI equivalente al 60% del salario medio neto y gravar con un 30% los beneficios de las grandes empresas que crezcan por encima de los salarios.

ERC propone un salario mínimo catalán de 1.460 euros y una jornada laboral de 37,5 horas

Esquerra Republicana de Cataluña propone reducir por ley la jornada máxima semanal a 37,5 horas sin recorte salarial y reforzar el registro horario digital, que sea accesible a la Inspección de Trabajo y garantizar el derecho a la desconexión digital. También quieren recuperar la indemnización de 45 días por año trabajado, con un máximo de 42 mensualidades, en materia de despido, y una indemnización adicional para los despidos sin causa.

En cuanto al SMI, el partido propone ampliarlo hasta el 60% del salario medio y reclama traspasar a la Generalitat la competencia para fijar un salario mínimo catalán de 1.460 euros.

EH Bildu plantea reducir la jornada a las 32 horas y que cada comunidad fije su SMI propio

EH Bildu reducir la jornada laboral hasta las 32 horas semanales, o a cuatro días, sin recorte salarial, mediante una reforma del Estatuto de los Trabajadores. Las micro, pequeñas y medianas empresas empezarían en las 35 horas y tendrían hasta tres años para alcanzar el objetivo. La coalición propone, además, un registro horario digital obligatorio, accesible a la Inspección de Trabajo, y un recargo de las horas extra fijado por ley.

En materia salarial, EH Bildu propone que las comunidades autónomas puedan fijar su propio salario mínimo, con el estatal como suelo, y recuperar la indemnización por despido improcedente de al menos 45 días. El programa también plantea medidas contra la precariedad, la temporalidad y la parcialidad y un control de los despidos durante el período de prueba, que se fijaría por convenio. Si no hay acuerdo, el máximo sería de tres meses para el personal técnico titulado y un mes para el resto.

PNV propone un SMI vasco y ampliar la prestación por desempleo hasta los 36 meses

El PNV plantea reclamar la competencia plena para fijar un SMI propio en Euskadi, siempre por encima del estatal y definido mediante diálogo social. Asimismo, quiere proteger la prevalencia de los convenios vascos cuando sean más favorables y reforzar la Inspección de Trabajo contra los falsos autónomos, la contratación irregular o la economía sumergida. En materia de desempleo, PNV propone ampliar la prestación hasta los 36 meses y a los autónomos les ofrece una protección por cese de actividad como el paro.

El programa no contempla ninguna medida sobre la reducción de la jornada laboral.

Comparador de programas electorales del 29N