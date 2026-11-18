El PSOE entrega al juez Pedraz un pendrive y tres cajas con los datos de los abogados contratados por el partido que le pidió el magistrado. El material, que pasa a formar parte de la pieza secreta del 'caso cloacas'.

El Partido Socialista ha entregado in extremis la información al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz la información requerida.

En un excell figuran los abogados y despachos contratados entre 2021 y 2025 indicando contratante, importe y descripción genérica del servicio. Adjunta también las facturas con fechas, importes, datos fiscales y conceptos.

Según el escrito del abogado del PSOE, Alberto Cachinero, lo que se entrega es una información particularmente sensible porque permite inferir quién ha sido asesorado y para qué, de ahí que insista en la necesidad de reserva especialmente durante la campaña electoral del 29N ya que "la difusión fragmentada o descontextualizada" de esta información puede causar un perjuicio que no podrá reparar ninguna rectificación posterior.

El juez que investiga el caso Leire, las presuntas maniobras para boicotear causas judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno, incluye esta información en una pieza a la que solo tendrá acceso la Fiscalía hasta que se finalice el análisis, atendiendo así en una providencia a la petición de los socialistas.

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