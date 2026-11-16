El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes una subida salarial para los empleados públicos, además del incremento del salario mínimo interprofesional (SMI), que alcanzará los 1.286 euros brutos mensuales en catorce pagas.

Sánchez ha avanzado ambas medidas durante una entrevista concedida este lunes a Telecinco, en la que ha defendido la política salarial de su Ejecutivo y ha contrapuesto sus propuestas a las de PP y Vox de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

La subida del SMI será del 5,3%, hasta alcanzar los 18.004 euros brutos anuales, tal como había adelantado horas antes la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Cinco millones de trabajadores beneficiados

El presidente ha asegurado que las dos decisiones que aprobará el Consejo de Ministros beneficiarán a unos cinco millones de trabajadores, entre empleados públicos y perceptores del salario mínimo.

Sin embargo, todavía no ha concretado el porcentaje de incremento que se aplicará a los funcionarios, ni las condiciones de su entrada en vigor.

El anuncio se produce en plena campaña electoral, después de que el Gobierno haya situado las mejoras salariales entre sus principales compromisos.

Sánchez asegura que las subidas alcanzarán a 15 millones de ciudadanos

Durante la entrevista, Sánchez también se ha referido a la revalorización de las pensiones conforme al IPC, prevista para el próximo año.

Según sus cálculos, si se suman los trabajadores beneficiados por las subidas salariales y los pensionistas que verán actualizadas sus prestaciones, unos 15 millones de ciudadanos experimentarán un incremento de sus ingresos.

El jefe del Ejecutivo ha defendido que estas medidas permitirán mejorar la capacidad adquisitiva de los hogares y ha recordado el aumento acumulado del salario mínimo durante los últimos ocho años.

Las cuantías definitivas de la subida de los empleados públicos y las condiciones de aplicación de ambas medidas deberán conocerse tras la reunión del Consejo de Ministros de este martes.