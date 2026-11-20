ELECCIONES GENERALES

Última hora del día 8 de campaña electoral, en directo | Sánchez y Feijóo afrontan la resaca del cara a cara mientras los partidos intensifican sus actos a nueve días del 29-N

La campaña electoral alcanza este viernes su octava jornada con la mirada puesta en las consecuencias del primer cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, celebrado anoche. Los candidatos encaran una nueva jornada de actos, declaraciones y propuestas con la intención de movilizar a sus respectivos electorados a nueve días de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.