Última hora del día 8 de campaña electoral, en directo | Sánchez y Feijóo afrontan la resaca del cara a cara mientras los partidos intensifican sus actos a nueve días del 29-N
La campaña electoral alcanza este viernes su octava jornada con la mirada puesta en las consecuencias del primer cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, celebrado anoche. Los candidatos encaran una nueva jornada de actos, declaraciones y propuestas con la intención de movilizar a sus respectivos electorados a nueve días de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
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Qué propone cada partido sobre aborto y eutanasia para las elecciones generales del 29N
Aborto y eutanasia vuelven a ser una vez más una de las líneas divisorias entre izquierda y derecha. Consulta aquí qué propone cada partido político al respecto de cara a las elecciones del 29N.
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