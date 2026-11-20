El aborto y la eutanasia han sido siempre una importante línea divisoria entre los partidos de izquierda y derecha y en estas elecciones del 29N parece que será similar. Desde partidos como PSOE o Frente Amplio, que prometen blindar en la Constitución el derecho al aborto, a otros como Vox, que defiende el derecho a la vida. Respecto a la eutanasia, igual. Los partidos de izquierda defienden mantener la actual ley, mientras que los de derecha abogan por centrarse más en los cuidados paliativos.

PSOE

Aborto

Quiere blindar el derecho al aborto en la Constitución y garantizar su acceso en la sanidad pública. Pedro Sánchez ha anunciado que lo hará en la próxima legislatura en caso de revalidar el mandato.

Eutanasia

Mantener la ley vigente de eutanasia, aprobada durante su gobierno, y defender el derecho a una muerte digna. "Se mantendrá en pie como una gran conquista y un avance de la sociedad española", dijo en un mitin.

PP

Aborto

Su programa no menciona expresamente el derecho al aborto. Alberto Núñez Feijóo ha dicho que mantendría la ley de plazos, aunque plantea que las menores de 16 y 17 años informen a sus padres. El documento se centra más en medidas para favorecer la natalidad, además de las ayudas al concebido no nacido.

Eutanasia

El PP propone aprobar una "ley nacional de cuidados paliativos". Su programa no menciona la vigente ley de eutanasia y prioriza este tipo de cuidados, así como el apoyo psicológico.

Vox

Aborto

En su programa electoral defiende "el derecho a la vida desde su concepción hasta la muerte natural". Además, garantiza la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios y farmacéuticos.

Eutanasia

El punto 98 de su programa (el mismo que el del aborto) habla de defender el derecho a la vida "hasta la muerte natural", así como poner fin a la "cultura de la muerte". Se compromete a potenciar los cuidados paliativos.

Frente Amplio

Aborto

Defiende el aborto como un derecho garantizado en la sanidad pública y reclama que pueda ejercerse de forma efectiva en todo el territorio. Sus formaciones también han impulsado blindarlo constitucionalmente. El Gobierno aprobó en abril de 2026 el anteproyecto de reforma constitucional impulsado por Sumar para blindar la interrupción voluntaria del embarazo en la Carta Magna.

Eutanasia

Defiende mantener la ley de eutanasia y facilitar su aplicación efectiva. Sumar, IU, Más Madrid y los Comuns se han opuesto a las iniciativas para derogarla.

Podemos y ERC

Aborto

Podemos defiende el aborto legal, gratuito y garantizado por la sanidad pública, además de blindarlo constitucionalmente.

ERC defiende este derecho y apoya su ampliación. Además, en su programa exige que se asegure la aplicación efectiva de la ley en la sanidad pública y de forma homogénea en todo el territorio, evitando desigualdades o desplazamientos forzosos de las mujeres según su comunidad autónoma.

Eutanasia

Podemos defiende mantener la ley de eutanasia y ampliar las garantías para que pueda ejercerse con normalidad.

Por su parte, ERC es favorable a la actual ley y, de hecho, en junio de 2026, defendió en el Congreso junto a PSC, Junts, Comuns y CUP reforzarla. Una proposición de ley procedente del Parlamento de Cataluña a la que la Cámara Baja dio luz verde.

PNV

Aborto

Defiende que el derecho al aborto ya se encuentra plenamente garantizado en la legislación actual y rechaza su blindaje en la Constitución Española, ya que lo consideran un movimiento con tintes electoralistas.

Eutanasia

Su posición es favorable a la ley vigente, de la que votó a favor durante su tramitación en 2021. El PNV ha mantenido su rechazo a las propuestas posteriores de derogar la ley.

Comparador de programas electorales del 29N