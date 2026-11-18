Podemos ha presentado su programa electoral de cara a los comicios generales del 29N. Siendo uno de los últimos partidos principales en presentarlo, el programa morado se ha titulado 'Así de básico: paz, casa y trabajo'. Un texto que reúne en 141 páginas un total de 442 propuestas organizadas en seis bloques temáticos. La intervención en el mercado de la vivienda, creación de supermercados públicos, la salida de la OTAN, la reducción de la jornada laboral y la apertura de un proceso para que España se convierta en una república, centran las páginas de la candidatura encabezada por Irene Montero.

Entre algunas de las medidas más destacadas y teniendo en cuenta las preocupaciones de los españoles, está la vivienda, para la que Montero propone una rebaja por ley del 40% en el alquiler, la creación de una red de supermercados públicos, la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.800 euros mensuales, la prohibición de la tauromaquia y convocar un referéndum para elegir entre monarquía o república.

Vivienda: rebaja del 40% en el alquiler y fin de los pisos turísticos

Este primer bloque del programa está dedicado a la vivienda, que la formación define como "el lugar desde el que se construye una vida". La medida principal que plantean los morados es una reducción del 40% en los precios del alquiler, aplicable a contratos vigentes, a los nuevos y a las renovaciones. Además, proponen convertir todos los contratos de alquiler de vivienda habitual en contratos de duración indefinida por defecto.

El programa también prohíbe la compra de viviendas que no sean residencia habitual, impulsar la expropiación de las viviendas que superen las diez unidades en manos de grandes tenedores para destinarlas al alquiler social. Otra medida que plantean es prohibir los pisos turísticos en zonas con emergencia habitacional, crear una inmobiliaria pública e ilegalizar las empresas de desokupación.

Economía e impuestos

Para paliar con el coste de la vida, Podemos propone intervenir en sectores esenciales con empresas públicas. Entre estas iniciativas destacan la nacionalización de Repsol mediante la adquisición pública de la mayoría de su accionariado, la creación de una Empresa Pública de Energía la puesta en marcha de una Banca Pública e integrando todos los recursos y la estructura del ICO, CDTI y ENISA. Además, pretenden incorporar el establecimiento de una red pública de supermercados.

En cuanto al transporte, los morados plantean la gratuidad universal del transporte público de viajeros mediante una tarjeta única.

En materia fiscal, pretende hacer permanentes los gravámenes extraordinarios a la gran banca y a las grandes energéticas, además de potenciar la lucha contra el fraude fiscal. También se pretende hacer permanente el impuesto a las grandes fortunas y reformar el IRPF para que las rentas más altas contribuyan más. Por otro lado, también incluyen derogar la "Ley Beckham" y suprimir la exención del IBI a la Iglesia católica.

Política exterior: salida de la OTAN, fin de las armas y ruptura con Israel

En el ámbito internacional, la formación morada propone impulsar la salida de España de la OTAN y el cierre de las bases militares estadounidenses de Rota y Morón. Pretenden también incorporar en la Constitución el Estatuto de Neutralidad y el 'No a la Guerra'. El programa pretende revertir por completo el rearme y rechazar el objetivo de la OTAN de elevar la inversión en defensa hasta el 5% del PIB.

En relación a los conflictos internacionales, Podemos propone romper relaciones diplomáticas, culturales y comerciales con Israel, así como el reconocimiento del derecho a la descolonización y al retorno del pueblo palestino. Respecto al Sáhara Oriental, Podemos defiende reconocer diplomáticamente a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y aprobar la ley que concede la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo soberanía española y a sus descendientes. Además, pretenden romper con la defensa del plan de autonomía promovido por Marruecos y Estados Unidos.

En política migratoria, Podemos pretende derogar la Ley de Extranjería y aprobar una nueva Ley Integral que sitúe los derechos humanos, la igualdad de trato y la inclusión en el centro de la política pública, así como el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

Trabajo, pensiones y salarios: 1.800 euros, 30 horas semanales y jubilación a los 63

En su bloque laboral, Podemos pretende elevar el SMI hasta los 1.800 euros mensuales estableciendo por ley que nunca pueda ser inferior al 75% del salario mediano, así como la vinculación de la actualización automática de todos los salarios al coste de la vida.

Al margen, y relacionado con la jornada laboral, Podemos pretende reducirla a 30 horas semanales con la posibilidad de reducir la semana laboral a cuatro días. En cualquier caso, se implementará el teletrabajo dos días a la semana en todos los puestos en los que sea posible. Además, Podemos pretende perseguir penalmente a aquellas empresas que pongan horas extra a sus trabajadores.

Asimismo, el programa pretende adelantar la edad ordinaria de jubilación a los 63 años y eliminar las penalizaciones por jubilación anticipada con 40 años cotizados, entre otras propuestas laborales que propone Podemos.

Comparador de programas del 29N

Elecciones generales 29N ¿Qué proponen los partidos? Hemos resumido 3.142 propuestas de PP, PSOE, VOX, Frente Amplio, ERC, PNV, BNG y CC. Elige un tema y compara qué plantea cada uno: Igualdad Familia y políticas sociales Vivienda Educación Sanidad Medio ambiente y energía Campo y mundo rural Pensiones Modelo de Estado Seguridad y justicia Defensa y política exterior Cultura Economía e impuestos Industria y sectores productivos Movilidad e infraestructuras Migración Empleo Innovación y Ciencia Abrir el comparador completo ¿Buscas algo concreto? Buscar Resúmenes de Onda Cero a partir de los programas electorales oficiales, con la página del programa en la que aparece cada propuesta. Actualizado el 16 de noviembre de 2026.

Igualdad y servicios públicos

En general, en cuanto a las propuestas de Podemos, los morados proponen blindar derecho al aborto en la Constitución, crear un fondo de contingencia de 1.000 millones de euros contra las violencias machistas, un plan de choque contra las violencias digitales machistas y LGTBI-fóbicas. Además, proponen constituir un Sistema Estatal de Cuidados y Conciliación.

En cuanto a la sanidad, el plan morado, apuesta por derogar la Ley 15/1997 para prohibir cualquier gestión privada o concertada en el Sistema Nacional de Salud. Pretenden, además, crear una empresa farmacéutica pública e incluir en la cartera pública la atención bucodental, oftalmológica, auditiva y psicológica.

En educación, plantean reabsorber los centros concertados de la red pública, suprimir la asignatura de religión, establecer una moratoria a nuevas universidades privadas y lograr una universidad pública gratuita, accesible, y con financiación suficiente.

Planeta: transición ecológica y bienestar animal

En materia medioambiental, la formación plantea adelantar la neutralidad climática a 2040 y cumplir el calendario de cierre nuclear comenzando por Almaraz. Además, quieren prohibir los vuelos cortos y frenar la ampliación del aeropuerto de El Prat, del aeropuerto Madrid-Barajas y del puerto de Valencia.

En cuanto a materia animalista, Podemos propone derogar la ley que declara la tauromaquia patrimonio cultural, así como eliminar las excepciones de los perros de caza en la Ley de Bienestar Animal y acabar con las formas más crueles de explotación de los animales de granja.

Por último, en cuanto a la república en la que supuestamente quieren emprenderse como Gobierno, pretenden abrir un proceso constituyente y referéndum sobre la forma de Estado, es decir, democratizar la monarquía. Además, quieren suprimir la inviolabilidad del Rey, eliminar la Audiencia Nacional, rebajar la edad de voto a los 16 años, derogar la Ley Mordaza, despenalizar el cannabis y denunciar el Concordato con la Santa Sede.

Programa electoral completo de Podemos