Carlos Alsina se enfrenta este miércoles a un fenómeno que mueve a millones de personas en todo el mundo y que, hasta ahora, le resultaba bastante ajeno: el lanzamiento de GTA VI. En la sección de Los Modernitos de Más de uno, el presentador se pone en manos de Emilio Doménech, Irene Ramírez y Jorge Abad para descubrir qué hay detrás de la expectación que despierta el nuevo videojuego y por qué tantos jugadores llevan años contando los días para poder disfrutarlo.

"¿De qué va todo este hype?", pregunta Alsina, que reconoce no estar demasiado familiarizado con el universo de los videojuegos. La respuesta de Doménech sirve para abrirle la puerta a una saga que lleva trece años esperando su nueva entrega.

Desde la publicación de GTA V, en 2013, ha pasado tanto tiempo que, como bromea el colaborador, hay jugadores que comenzaron a esperar el nuevo título cuando estaban en primero de la ESO y ahora tienen una hipoteca. Él mismo tenía 23 años cuando salió el anterior y ahora está prometido.

La expectación es tal que algunos miembros del equipo ya tienen preparada la descarga y otros parecen estar organizándose para disfrutar del estreno. Alsina bromea con las posibles ausencias en la redacción y Jorge Abad apunta que hay compañeros que podrían sufrir una repentina "gripe" justo el día del lanzamiento. La conversación deja una de las expresiones más llamativas de la mañana: la "gripe GTA", el nombre con el que algunos medios se refieren a las bajas laborales que podría provocar el estreno.

Un lanzamiento que aspira a convertirse en acontecimiento mundial

Doménech explica que GTA VI no es un videojuego más para sus seguidores. La entrega anterior se convirtió en uno de los productos de entretenimiento de mayor éxito comercial y recaudó 1.000 millones de dólares en apenas tres días. Sobre la nueva entrega, el colaborador señala que las reservas previas ya apuntan a cifras extraordinarias y que el estreno se vive como un acontecimiento cultural.

La dimensión del fenómeno llega incluso al ámbito laboral. Durante la sección se comentan estimaciones difundidas en Estados Unidos según las cuales uno de cada cinco trabajadores estaría pensando en pedir el día libre durante la semana del lanzamiento. También se menciona la posibilidad de que alrededor de un millón y medio de personas falten al trabajo para jugar. Unas cifras que ayudan a explicar la expectación, aunque se presentan en antena como estimaciones y no como datos confirmados.

Alsina lleva la conversación al extremo y plantea si, dada la trascendencia que le atribuye Doménech, no debería detenerse incluso la campaña electoral o declararse una tregua mundial para que todo el mundo pueda conocer el videojuego. El colaborador descarta que vayamos a ver a los líderes políticos españoles jugando a GTA VI, aunque considera que sería una oportunidad para conectar con una generación que ha crecido con los videojuegos.

Mucho más que coches, disparos y persecuciones policiales

La primera impresión de Alsina es bastante más sencilla: robar coches, conducir, saltarse señales de tráfico, atropellar y huir de la policía. Pero Doménech quiere desmontar esa imagen y explicar por qué la saga va mucho más allá de la caricatura de un videojuego violento.

El colaborador destaca el nivel de producción, diseño y narrativa de GTA VI, que compara con el de una gran película de Hollywood. Según explica, la nueva entrega transcurre en Leonida, una versión ficticia de Florida, y su ciudad principal está inspirada en Miami.

Para construir ese mundo, Rockstar ha recurrido a un trabajo de documentación sobre el terreno: el equipo se ha reunido con policías, criminales, promotores de discotecas y traficantes de armas para recrear el entorno con el mayor realismo posible. También ha contado con artistas urbanos reales para elaborar murales y con pilotos de carreras para trabajar en el comportamiento de los vehículos.

Otra de las novedades que destaca Doménech es que la historia cuenta con dos protagonistas, Jason y Lucía, cuya relación puede evolucionar en función de las decisiones del jugador. No solo hay que completar misiones, organizar atracos o escapar de la policía: también hay que atender los mensajes, mostrar afecto y cuidar el vínculo entre ambos personajes.

La explicación sorprende a Alsina, que descubre que el juego incorpora incluso una dimensión sentimental. La conversación deriva entonces hacia la posibilidad de acabar en la "friendzone" dentro de GTA y hacia la responsabilidad afectiva de los protagonistas. Una mezcla de acción, humor y relaciones personales que rompe con la idea inicial que tenía el presentador.

Una ciudad que reacciona a lo que hace el jugador

La clave del fenómeno, según Doménech, está en el mundo abierto y en la capacidad de inmersión. El jugador no se limita a seguir una historia cerrada: puede recorrer una ciudad entera, interactuar con personajes que no controla y provocar reacciones en el entorno.

Si lleva un arma, los personajes pueden asustarse; si atropella a alguien, los peatones reaccionan; si comete un delito, la policía le persigue. Además, esas acciones pueden abrir nuevas misiones secundarias. El jugador puede estar siguiendo la trama principal y desviarse durante horas porque encuentra una situación inesperada en mitad de la calle.

A ese realismo se suman detalles como una radio que puede informar del atraco que acaba de cometer el jugador, cambios meteorológicos que también tienen reflejo en las emisiones y canciones que se estrenan dentro del propio videojuego. Para Doménech, esa combinación de narrativa, interactividad y libertad convierte la experiencia en algo distinto a lo que ofrecen el cine o las series: el jugador no solo observa a los personajes, sino que participa en su historia y en la evolución del mundo que le rodea.

"Me parece que ese es el salto que el GTA VI va a ofrecer más que ningún otro juego en la historia de los videojuegos", sostiene.

Alsina descubre también la dimensión cultural de los videojuegos

La conversación va más allá de las características técnicas. Doménech reivindica que los videojuegos sean tratados como una disciplina artística y cultural, y lamenta la condescendencia con la que, a su juicio, se ha mirado durante años al mundo gamer. También apunta a la brecha generacional e ideológica que se ha creado entre parte de los jóvenes aficionados a los videojuegos y determinados discursos políticos y sociales.

Alsina pregunta si este fenómeno no sigue siendo fundamentalmente generacional y reconoce que no imagina a sus padres enganchados a GTA VI. Doménech admite que no espera que todo el mundo se convierta en jugador, pero invita a quienes tengan cerca a alguien que vaya a disfrutarlo a sentarse a su lado y compartir la experiencia. No hace falta competir ni siquiera tener el mando: basta con acompañar la historia.

El presentador recoge la propuesta y termina reconociendo que ha descubierto un mundo que no conocía. La sección concluye con una invitación a los oyentes para que cuenten sus experiencias y con un reto para la siguiente mañana: que una jugadora de GTA VI participe en el programa después de haber pasado la noche con el videojuego.

Mientras algunos esperan la cuenta atrás para encender la consola, Alsina se queda con una lección de Los Modernitos: detrás de GTA VI no hay únicamente coches, disparos y persecuciones, sino un fenómeno cultural, tecnológico y narrativo que moviliza a toda una generación.