La vivienda en España se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de la sociedad. El acceso a un hogar cada vez resulta más complicado para millones de ciudadanos, especialmente para los jóvenes, las familias con rentas medias y bajas y aquellas personas que viven en las grandes ciudades y sus áreas metropolitanas.

A pesar de ser uno de los pasos fundamentales para alcanzar la estabilidad personal y familiar, cada vez resulta más difícil conseguir un inmueble, tanto para quienes quieren comprar una vivienda como para quienes necesitan acceder a un alquiler.

El incremento exponencial de los precios, la escasez de viviendas disponibles, la baja construcción de vivienda pública y la subida de los impuestos ha provocado que hoy en día entrar en una vivienda sea todo un desafío. Es por ello que los principales partidos políticos ponen especial énfasis en este tema dentro de sus programas electorales.

Cada formación recoge una serie de medidas con las que buscan convencer al electorado de cara a los comicios del próximo 29N. Resolver el problema resulta fundamental, y por ello cada partido dedica un espacio a las políticas en esta materia.

Qué propone el PP en vivienda: construcción de un millón de inmuebles

El Partido Popular de Alberto Núñez-Feijóo recoge una batería de propuestas en materia de vivienda, aunque su principal baza es la promesa de construir hasta un millón de viviendas en España.

Para ello, propone movilizar terrenos públicos y privados mediante acuerdos con comunidades autónomas y ayuntamientos, además de aprobar una nueva Ley del Suelo que permita acelerar los desarrollos urbanísticos.

Sus medidas planteadas más destacadas son las siguientes:

Derogar la Ley de Vivienda y eliminar las zonas tensionadas y el índice de precios del alquiler.

y eliminar las zonas tensionadas y el índice de precios del alquiler. Bajar del 10% al 4% el IVA de la compra de primera vivienda para menores de 40 años y permitir pagarlo de forma fraccionada al ritmo de la hipoteca.

para menores de 40 años y permitir pagarlo de forma fraccionada al ritmo de la hipoteca. Aprobar una ley para que el propietario pueda recuperar por orden judicial su vivienda ocupada en 48 horas .

. Ampliar el aval público , que cubre hasta el 20% del valor de la vivienda, a los compradores menores de 40 años, con posibilidad de extenderlo hasta los 50, para que la hipoteca cubra la entrada.

, que cubre hasta el 20% del valor de la vivienda, a los compradores menores de 40 años, con posibilidad de extenderlo hasta los 50, para que la hipoteca cubra la entrada. Crear la "Hucha Hogar Joven" : los menores de 40 años podrán ahorrar hasta 2.000 euros al año para su primera vivienda, con una deducción del 20% y rendimientos exentos.

: los menores de 40 años podrán ahorrar hasta 2.000 euros al año para su primera vivienda, con una deducción del 20% y rendimientos exentos. Aprobar una nueva Ley del Suelo para agilizar el planeamiento urbanístico y reforzar su seguridad jurídica.

para agilizar el planeamiento urbanístico y reforzar su seguridad jurídica. Reformar la Ley de Propiedad Horizontal para que las comunidades de propietarios puedan pedir al juez el desalojo de una vivienda ocupada.

para que las comunidades de propietarios puedan pedir al juez el desalojo de una vivienda ocupada. Aprobar reformas legales contra la ocupación y para el desalojo inmediato y la eliminación de los narcopisos en los barrios.

Las claves del programa electoral del PP para el 29N: impuestos, vivienda, inmigración y las leyes que quiere derogar Feijóo

Qué propone el PSOE en vivienda: destinar el 1% del PIB a vivienda social

El partido socialista, con Pedro Sánchez al mando, también dedica un espacio amplio dentro de su programa a la vivienda. Con el caso Maricarmen aún reciente, el actual Gobierno del país pretende implantar una serie de modificaciones que arreglen la situación.

Tal y como aparece reflejado en el documento, el PSOE plantea ampliar la línea de intervención pública través del compromiso de movilizar cada año recursos equivalentes al 1% del PIB para garantizar el acceso a una vivienda asequible. Asimismo, a través de 'Casa 47', proponen un parque público estatal de 100.000 viviendas.

Respecto al mercado del alquiler, los socialistas también hacen especial hincapié en las rentas. Entre sus compromisos figura congelar temporalmente las rentas que superen los índices de referencia en las zonas tensionadas, elaborar un mapa estatal de estos mercados y reforzar la vigilancia sobre los alquileres de temporada y de habitaciones para evitar posibles fraudes.

Estas son algunas de las medidas reflejadas en el programa:

Ampliar la duración de los contratos de alquiler para dar más estabilidad a los inquilinos.

para dar más estabilidad a los inquilinos. Aprobar un marco estatal que permita a los ayuntamientos aplicar un recargo o impuesto sobre las pernoctaciones en viviendas de uso turístico.

Fijar como objetivo que las viviendas ocupadas se desalojen en 48 horas.

Desplegar el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 para que las viviendas públicas o protegidas permanentes sean al menos la cuarta parte de las nuevas.

para que las viviendas públicas o protegidas permanentes sean al menos la cuarta parte de las nuevas. Movilizar suelo público , incluidos suelos dotacionales, para promoción directa, concesión de obra pública o colaboración público-privada.

, incluidos suelos dotacionales, para promoción directa, concesión de obra pública o colaboración público-privada. Destinar más de 4.700 millones del Plan Social del Clima a construir o rehabilitar viviendas sostenibles a precio asequible.

Limitar en las zonas tensionadas la compra especulativa y la implantación de nuevos usos no residenciales.

Claves del programa electoral del PSOE: 1% del PIB en vivienda, blindar pensiones y aborto, más conciliación y la 'Unión de amistad'

Qué propone Frente Amplio en vivienda: mayor intervención del Estado

La formación liderada por Ada Colau, que se presenta en estas elecciones como la alternativa a la izquierda de la izquierda, es quien más se extiende en esta materia dentro de su programa.

Frente Amplio plantea una profunda transformación del modelo de vivienda en España, con una intervención mucho mayor de las administraciones públicas en el mercado inmobiliario y un endurecimiento de las condiciones para los grandes propietarios, los fondos de inversión y las empresas dedicadas al alquiler.

El escrito recoge como principales medidas la construcción de 1,5 millones de viviendas públicas en doce años, alcanzar el 20% del parque residencial en 2035 y erradicar con los fondos buitre a través de una ley para expropiar progresivamente el parque residencial de empresas con más de 1.000 viviendas.

Por su parte, en el mercado del alquiler propone un límite de precios vinculado a los ingresos de cada barrio: la renta no podría superar el 25% de los ingresos netos medios de los hogares de la zona ni el índice de referencia estatal, aplicándose el importe más bajo. Además, destacan la prohibición de los desahucios de personas vulnerables.

Estas son sus propuestas más relevantes:

Limitar los precios del alquiler en las zonas tensionadas.

Expropiar viviendas a grandes propietarios corporativos.

Prohibir la compra de viviendas con fines especulativos.

Eliminar los pisos turísticos en zonas tensionadas.

Convertir los contratos de alquiler en indefinidos.

Prohibir los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional.

Reformar la Constitución para convertir la vivienda en un derecho fundamental.

Reservar el 40 % de la edificabilidad residencial a vivienda protegida.

Crear un escudo hipotecario para las familias con dificultades económicas.

Claves del programa electoral de Frente Amplio: 1,5 millones de viviendas públicas, 32 horas de jornada laboral, protección a las familias e inversión en educación

Qué propone Vox en vivienda: erradicar el problema de la okupación

Respecto a Vox, la formación propone un cambio de rumbo en la política de vivienda española basado en la derogación de la actual Ley de Vivienda, el aumento de la construcción de inmuebles y la reducción de los impuestos que afectan tanto a compradores como a promotores. El partido también propone establecer un sistema de prioridad nacional para que los españoles tengan preferencia en el acceso a viviendas protegidas, sociales y ayudas al alquiler.

Entre sus principales medidas figura una reforma de la Ley del Suelo para ampliar la disponibilidad de terrenos, agilizar los procedimientos administrativos y eliminar trabas regulatorias que, según defiende la formación, dificultan la construcción de nuevas viviendas. Asimismo, apuesta por incrementar la inversión pública y fomentar la colaboración público-privada para promover vivienda protegida mediante cesiones de suelo, subvenciones, avales y créditos blandos.

Estas son sus principales propuestas:

Dar "prioridad nacional" a los españoles en el acceso a la vivienda protegida, la vivienda social y las ayudas al alquiler.

Aplicar a las familias españolas un IVA del 0% en la compra de la primera vivienda habitual de nueva construcción y bonificar al 100% el ITP en la de segunda mano.

Desalojar las viviendas okupadas en menos de 24 horas y devolver de inmediato la posesión al propietario.

Prohibir el alquiler a inmigrantes en situación irregular y exigir la verificación previa de la residencia legal para firmar contratos de alquiler.

y exigir la verificación previa de la residencia legal para firmar contratos de alquiler. Dar incentivos fiscales al alquiler de larga duración y deducciones a los inquilinos españoles.

Aplicar una fiscalidad más alta y disuasoria a los compradores no comunitarios y a las operaciones especulativas de fondos o sociedades, y destinar lo recaudado a ayudas a la compra y vivienda protegida.

y a las operaciones especulativas de fondos o sociedades, y destinar lo recaudado a ayudas a la compra y vivienda protegida. Aprobar un Plan Nacional de Rehabilitación del Patrimonio Inmobiliario del Estado.

Claves del programa electoral de Vox: prioridad nacional, apoyo a la familia, aumento del gasto en defensa y "rebaja masiva" de impuestos

Comparador de programas electorales del 29N