Lamento en el amento no recordar el autor de la viñeta. La vi hace años creo que en el Diario de Pontevedra. Se publicó creo que después de un debate sobre el estado de la nación, así que fíjense cuántos años han pasado. ¿Cuándo fue el último? En aquella viñeta posdebate aparecía un paisano que decía: "A mí no me interesa quién ha ganado el debate, sino quién tiene razón".

Desde luego hoy la sentencia sobre el ganador es casi unánime e inapelable. Y digo casi unánime porque quien considera que Pedro Sánchez puede consolarse con algo tras este debate, se acoge a teorías un tanto esotéricas que casi llegan hasta el voto por conmiseración.

Todos los expertos de El País, opinadores de la cabecera, han dado por vencedor a Alberto Núñez Feijóo, sin excepción. El juicio es unánime.

Sé que después de un debate empachan mucho las analogías pugilisticas. Pero hay un consejo que los buenos entrenadores le dan al boxeador novato. Cuando llegue el final del combate, si llegas al final del combate, aunque hayas recibido la paliza de tu vida, tú levanta el brazo y celebra… no vaya a ser que le arañes unos puntos a un juez despistado… Es que la imagen de los equipos con el candidato fue tan elocuente, que casi es el mejor resumen… un resumen mudo… los de Feijóo acuden eufóricos a abrazar al candidato, se felicitan, se ríen, se muestran eufóricos… Y Sánchez abandona a prisa el plató, cabizbajo y en silencio como si no quisiera pasar allí ni un segundo más.

La reacción inmediata al debate fue y luego recompuso el gesto como pudo, acudió a la sede de Ferraz e hizo de la necesidad, virtud. Es decir, que en el terreno de la cortesía, él ha ganado. Pero fíjense que hasta aquí se advierte un cierto tono de derrota, porque cuando uno quiere tomarse la revancha y ganar fuera del plató lo que no supo defender dentro… malo.

Dicho esto, tiene razón Feijóo cuando ante la euforia de los suyos les recuerda que lo importante ocurre el día 29, sin duda con lo ocurrido en 2023 en el recuerdo. Entonces también salieron euforicos del debate y aunque el PP ganó las elecciones, el PSOE logró la investidura en Waterloo… o sea, que no consiguieron los votos necesarios.

Les decía que abundan la referencia pugilística… La Razón dice que Feijóo noqueó a Sánchez.

Hay una palabra más inusual hoy en un periódico, sobre todo en lo que se refiere a un debate. Mudo.

Quizás el titular menos convencional del día sea también el más certero. Dice El Mundo en su portada que «Feijoo deja mudo a un Sánchez incapaz de defender su balance».

Un candidato puede cometer deslices, puede fallar en el tono… pero lo que no puede es quedarse mudo.

Se puede discutir la pertinencia de disculparse. O más bien, a partir de cuántas disculpas, un presidente del Gobierno está más bien pidiendo clemencia. Porque pedir perdón una vez puede resultar humano, puede trasmitir una imagen de humildad. Pero a partir de la cuarta ya empieza a ser un balance. Y Sánchez tuvo que pedir varias veces perdón.

Un cara a cara televisivo es ante todo un espectáculo. Pero también dar la medida del mandato que se extingue y del que está a punto de arrancar.

Cuál será el signo de un nuevo mandato, aunque lo lidere el mismo presidente.

Bien. Lo primero que quiso decir Alberto Núñez Feijóo es que Pedro Sánchez no es un presidente decente y utilizó su primer minuto para dibujar una nube de palabras con los escándalos de Sánchez o su gobierno o su partido: Koldo, Jessica, Leire, Abalos, Supersantos Cerdán.

Pedro Sánchez utilizó su primer minuto para reconocer que su gobierno no había sido perfecto y para señalar que la alternancia sería una apuesta por la involución porque eso es lo que representan Feijóo y Abascal.

A partir de ahí, comenzó el intercambio… y el problema de Sánchez y la ventaja de Feijóo es que el presidente ha estado desde entonces a la defensiva (Y lo peor es que no ha sabido defenderse) y eso ha sido particularmente llamativo en el bloque de la vivienda.

Porque se suponía que este iba a ser el eje de la campaña. O al menos eso era lo que pretendía Pedro Sánchez cuando tras decaer sus decretos sobre la vivienda, esos que llamaron los decretos Mari Carmen, disolvió las cortes. Quiso un plebiscito sobre la vivienda y ahora no ha sabido responder a ninguna de las cuestiones que le planteó Feijóo y que aluden a la inacción del Gobierno: la crucial es por qué cuando él llegó al poder la vivienda era el decimotercer problema en orden de gravedad para los españoles y hoy es el primero

Por cierto, esto lo vio bien el profesor Diego Garrocho durante el debate: Sánchez le pide a Feijóo "que no deroguen" su legislación de vivienda. Extraño proyectar la derrota desde el propio discurso.

Así que cuando llegó el bloque de la corrupción, en realidad ya había una opinión muy decantada acerca de cómo había ido el debate. De hecho, en el ecuador del debate, ya era más dura la izquierda que la derecha con el candidato socialista. En la derecha aún se podía encontrar algo de clemencia, mientras que en la izquierda se escribían cosas como este trino de Gabriel Rufián de las 11 menos 10: "Si Feijoo te come así en un debate es que o no te lo has preparado o es que estás mal asesorado. O las dos".

A esas alturas la discusión ya no era acerca de quién había ganado el debate sino de cuánto porcentaje de voto puede mover un debate. Sobre eso hay teorías. Hay quien dice que un estado de polarizacion, es imposible que nadie convenza a nadie de nada y que más bien lo que consigue es enfurecerle.

El problema para Sánchez no es el debate, en realidad, sino la sensación de fin de ciclo, esta luz crepuscular que acompaña a Sánchez, lo vimos en la entrevista con Susana Griso, con el debate… hay un presidente que en demasiados asuntos solo puede ofrecer disculpas. Sólo puede pedir perdón. 8 años de mandato.

Se puede reformular el trino de Gabriel Rufián: "Cuando te arrasan así, no en uno si no en sucesivos debates puede ser porque no sabes debatir o porque te has quedado sin razones. O las dos".