La búsqueda de Manuel Ferrero, conocido como el 'Ruso', moviliza a unos 300 policías y suma ahora un trabajo especializado para intentar descifrar cómo piensa y dónde puede esconderse. En una nueva entrega de Territorio Negro, en Más de uno, Luis Rendueles y Manu Marlasca explicaron cómo dos agentes de la Sección de Análisis de Conducta de la Policía Nacional reconstruyen el perfil del fugitivo y estudian sus rutinas para tratar de anticiparse a sus próximos pasos.

Ferrero figura como sospechoso de colocar una mochila bomba en el portal de un edificio de Oviedo. La explosión acabó con la vida del policía Juan José Rodríguez y de Deni, el perro de la unidad canina de detección de explosivos, y dejó gravemente herido a otro agente, Francisco. Antes de ese ataque, el fugitivo también disparó contra una vecina de 17 años.

Dos especialistas para descifrar la mente del fugitivo

La Policía Nacional desplazó a Asturias a dos mujeres expertas en analizar la conducta de asesinos, violadores y secuestradores. Su trabajo consiste ahora en estudiar toda la información que los investigadores reunieron sobre Ferrero: su biografía, las armas que utilizó, sus costumbres, sus aficiones y sus relaciones personales.

Los agentes también examinan sus hábitos de consumo de cocaína, sus trabajos y su afición al senderismo por la montaña. La investigación contempla, además, la posibilidad de que el fugitivo protagonizara algún intento de suicidio. A Asturias llegó incluso un perro especializado en localizar restos humanos y cadáveres.

El equipo de perfiladoras también entrevistó a Tatiana, la pareja de Ferrero, con quien el fugitivo mantiene una relación desde hace aproximadamente dos décadas. Según la información expuesta en Territorio Negro, ambos se conocieron en Cataluña, cuando él trabajaba en Martorell y los dos consumían cocaína. Ella negó que sufriera malos tratos y describió una relación en la que Ferrero asumió un papel de protector.

Sin embargo, la mujer no aportó pistas sobre el paradero del fugitivo. Aseguró que no sabe dónde se encuentra.

Huyó con una pistola y dejó su medicación en casa

La conversación con Tatiana permitió a los investigadores conocer un detalle relevante: Ferrero necesita medicación para un trastorno psicológico o psiquiátrico. La Policía localizó esos medicamentos en su vivienda, por lo que el fugitivo no se los llevó cuando escapó.

Según explicaron Rendueles y Marlasca, Ferrero huyó con lo puesto, pero llevaba una pistola y un teléfono móvil. También aclararon dos datos que circularon tras el suceso y que no se corresponden con la investigación: no escapó en un taxi vestido con una bata de cuadros, sino que las cámaras de seguridad lo captaron caminando tranquilamente, con ropa de calle.

Tampoco fue legionario ni perteneció a un cuerpo de operaciones especiales. Hizo el servicio militar en Valencia, en el Ejército de Tierra, en el área de armamento. La confusión surgió, según los periodistas, porque el propio Ferrero presumía de haber sido legionario y boina verde para intimidar a personas con las que mantenía conflictos.

La muerte de su madre y los enfrentamientos con los vecinos

La investigación dibuja la trayectoria de un hombre con antecedentes por robos, hurtos, resistencia a la autoridad y pequeños altercados, pero sin delitos de sangre conocidos hasta este caso. Buena parte de sus problemas surgieron en el edificio de Oviedo donde vivió durante casi 20 años con su pareja y su madre, en una vivienda social propiedad del Principado de Asturias.

La muerte de su madre, el pasado mes de marzo, aparece como uno de los principales puntos de inflexión en su vida. Según explicó Marlasca, ella representaba el último vínculo de Ferrero con una vida ordenada. La Policía incluso revisó el cementerio porque el fugitivo acudía allí a deshoras.

El segundo foco de conflicto se situó en el vecindario. Los investigadores descubrieron que los enfrentamientos comenzaron, al menos, en 2010, cuando un vecino lo denunció por una supuesta agresión tras una discusión en el garaje. Después llegaron otras denuncias por amenazas, daños en un buzón, golpes a vecinos y lesiones.

Ferrero también denunció a algunos residentes, a quienes acusó de dañar la puerta de su casa y romper la cerradura. Eran conflictos que, en muchos casos, terminaron en manos de la Policía Local.

Reconstruir sus pasos para intentar encontrarlo

El trabajo de las perfiladoras busca convertir toda esa información en una herramienta para la búsqueda. No se trata únicamente de conocer quién es Ferrero, sino de interpretar qué decisiones puede tomar, qué lugares puede elegir y cómo puede desenvolverse durante la huida.

La investigación combina así el análisis de su conducta con los datos que recopilan las distintas unidades policiales. Mientras unos agentes siguen sus rastros y revisan posibles escondites, las especialistas intentan anticipar los movimientos de un hombre que abandonó su casa armado y sin la medicación que, según la información conocida por la Policía, necesita.