Si luego las encuestas fallan les dirán que todo se decidió en los tres últimos días, que es como una salvaguarda que se toman los oráculos. Hoy es el último día en el que ustedes podrán ver publicados los sondeos hasta que en la jornada electoral lleguen las famosas israelitas o encuestas a pie de urna. Que en realidad solo sirven para poder rellenar una hora de tertulia antes de que avance el escrutinio.

Claro, qué sentido tiene a estas alturas, cuando a las once de la noche ya tendremos casi decantado el resultado de las elecciones, gastarse un dineral en una israelita, en preguntarle a un ciudadano que sale de votar qué papeleta ha depositado en la urna… pues espere usted un rato y ya lo verá.

Esto todavía responde a una lógica de otro tiempo, de cuando el escrutinio avanzaba lentamente y hasta entrada la madrugada no se conocían los resultados… quién podia ser presidente del Gobierno.

Ahora todas esas prevenciones de campaña han quedado viejas, empezando por la jornada de reflexión y por este apagón demoscópico que hoy comienza, que solo rige para el ciudadano, porque tanto los equipos de campaña como los periodistas siguen recibiendo el seguimiento periódico del estado de opinión… sólo que se considera que los ciudadanos no son lo suficientemente maduros como asimilar los datos.

Cuál es la última fotografía demoscópica que recibirán los ciudadanos. Está hoy en los periódicos. Hay diferencias entre los sondeos pero algunas coincidencias también. Todos por ejemplo recogen una mayoría absoluta de la derecha, con un Vox que va a la baja pero que supera en la mayoría los 60 escaños y un PP instalado por encima de los 130. El PSOE ha devorado al Frente Amplio y eso hace que a pesar de todo esté en una tendencia creciente.

La más halagueña para el PSOE sería la de El País, que lo sitúa en una horquilla amplia de 116 a 127, eso es muy cerca del PP, que estaría entre los 127 y los 136. Es la única que siquiera de forma remota le da la posibilidad de un empate. Ahora bien, para Sánchez sería imposible reeditar una mayoría para su investidura, porque el Frente Amplio se hundiría hasta el 3,9%. Esto son apenas 6 escaños, más los 3 de Compromís.

En el resto de las encuestas el PSOE tendría un resultado modesto pero algo mejor del que le anunciaban al comienzo de la campaña.

Bien si todo esto falla, se dirá que los tres últimos días de campaña fueron determinantes. Que es la forma de corregir a posteriori nuestros descalabros. Esto es como el debate, si sale bien, el candidato es magnifico y si sale mal tiramos de literatura y hablamos del galope de Gish, de la refutación de altura, el banco de niebla, la tienda de gominolas.

Fíjense que lo que hay que agradecerle a Pedro Sánchez es que no haya participado de estos juegos florales de sus más entusiastas apologetas y haya tirado de una comparación algo más pedestre anoche en Salvados de La Sexta.

Es que el posdebate ha tenido algunos pasajes estupefacientes, como eso de acudir de Obama. Que como es sabido le gustaba mucho perder. Hombre, Obama perdió algún debate. No el que se señala, contra McCain. Perdió ya siendo presidente, en la campaña de la reelección, contra Mitt Romney… pero siempre que perdió, que fueron pocas veces… lo hizo muy a su pesar.

La comparación con Obama es muy divertida. Obama trajo consigo un caudal de ilusión, quizás luego defraudada, pero indudable. Sánchez ha tenido que conformarse con un contraproyecto. Colecciona tal cantidad de derrotas electorales, que no se le recuerda la última victoria. Toda su ilusión es evitar la alternancia y allí donde Obama hablaba de un puente, Sánchez lo hace de un muro.

A McCain le ganó el debate, claro, pero Obama entonces no gobernaba y se le acusaba de muchas cosas en campaña, de no ser estadounidense entre ellas, pero había indicios de que el Partido Demócrata hubiera contactado con clanes de la droga para intimidar a una juez de Kentucky.

El caso cloacas en la última semana de campaña

Es que, miren, esta semana va a comparecer ante el juez Pedraz la ya célebre Cintia Rocho, cabecilla del clan de Los Rochos al que el sicariato de Cerdán habría contactado para que eliminar a la juez Biedma. Obama cometería muchos errores pero tampoco le metieron en la cárcel dos secretarios de Organización… Ni tuvo que soportar que un delincuente fugado le recordara que negoció con él su investidura a cambio de impunidad. Son cosas que a Obama no le pasaban. Claro, es que uno puede dedicarse a la refutación de altura si es que puede refutar aquello de lo que le acusan y tiene una cierta altura. Si no a lo que puede dedicarse es a la pesca de bajura… que es captar al votante del miedo ante la llegada de la derecha.

Como decía un amigo el sábado… el Celta no perdió ante el Madrid… es que está buscando el voto centrista.

No, perder nunca es una estrategia. Ni siquiera una táctica. No sé qué consejos le estará dando Zapatero en esta campaña… es que Sánchez ha reconocido que Zapatero si está participando en campaña… sólo que lo hace desde un lugar más discreto. No pide el voto a gritos en los mitines sino que asesora al candidato entre susurros en privado. Zapatero que, según Sánchez, está muy arrepentido por haber guardado las famosas joyas. Estarán arrepentido estará de que les hayan encontrado.

Bueno, quizás no es lo más centrista caracterizar al votante…. no al dirigente… al votante del adversario como un fascista cruel como hace el más reciente vídeo de la campaña socialistas.

Todo así muy tópico…un tipo malencarado vestido de cazador, una argentina muy antipática, una señora con un colllar de perlas… falta un gordo con chistera… que es la clásica caricatura victoriana… es que esta es una caricatura victoriana… Lo de Diana Morant es nada comparado con esto

Es difícil seducir a quien miras así. Porque lo que transmite este vídeo. Es una mirada. La mirada del otro.