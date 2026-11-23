Día 11 de campaña: de los mítines al gran debate a ocho

Los candidatos encaran ya la última semana de campaña electoral con Pedro Sánchez en un mitin en Córdoba, Alberto Núñez Feijóo con varias entrevistas a diferentes medios, Santiago Abascal en Segovia y Palencia, y Ada Colau (Frente Amplio) en un acto en Madrid.

En la jornada 11 de campaña se celebra además el debate organizado por RTVE entre las fuerzas políticas con grupo parlamentario en el Congreso representadas por Ester Muñoz (PP), Patxi López (PSOE), Pepa Millán (Vox), Emilio Delgado (Frente Amplio), Gabriel Rufián (ERC), Míriam Nogueras (Junts), Oskar Matute (EH BIldu) y Maribel Vaquero (PNV).