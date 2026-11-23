Última hora del día 11 de campaña electoral, en directo: Sánchez busca impulso en Córdoba y los portavoces se enfrentan en el gran debate a ocho
La campaña de las elecciones generales del 29-N entra este lunes 23 de noviembre en su recta decisiva con un nuevo duelo político entre los principales partidos. Pedro Sánchez protagonizará un mitin en Córdoba junto a María Jesús Montero, mientras que el gran acontecimiento de la jornada llegará a las 22:00 horas con el debate electoral a ocho de RTVE, en el que participarán representantes del PSOE, PP, Vox, Frente Amplio, ERC, Junts, EH Bildu y PNV.
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Día 11 de campaña: de los mítines al gran debate a ocho
Los candidatos encaran ya la última semana de campaña electoral con Pedro Sánchez en un mitin en Córdoba, Alberto Núñez Feijóo con varias entrevistas a diferentes medios, Santiago Abascal en Segovia y Palencia, y Ada Colau (Frente Amplio) en un acto en Madrid.
En la jornada 11 de campaña se celebra además el debate organizado por RTVE entre las fuerzas políticas con grupo parlamentario en el Congreso representadas por Ester Muñoz (PP), Patxi López (PSOE), Pepa Millán (Vox), Emilio Delgado (Frente Amplio), Gabriel Rufián (ERC), Míriam Nogueras (Junts), Oskar Matute (EH BIldu) y Maribel Vaquero (PNV).
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