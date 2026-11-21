El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, en una entrevista en Julia en la onda ha hablado sobre el voto de los nacidos en 2008, como es el caso de su hija, que es la primera vez que vota. Preguntado por si va a votarle a él, aunque no se ha mojado, todo indica que sí.

"¿Le va a votar a usted? ¿Qué le ha dicho?", ha querido saber Julia Otero, lo que ha provocado una carcajada en el estudio de Onda Cero. "Yo no puedo hablar por ella, no soy su portavoz, pero yo creo que sí", ha dicho Sánchez también entre risas.

Espero cuatro años más en los que defendamos derechos y libertades

Así las cosas, el presidente del Gobierno espera lograr una mayoría progresista, para que su hija y el resto del país puedan seguir disfrutando de lo que el Ejecutivo ha defendido en estos ocho años: "Espero cuatro años en los que defendamos derechos, libertades, igualdad entre hombres y mujeres...".

Sánchez ha puntualizado que España en este tiempo ha sido "ejemplo de dignidad en un mundo de mucha oscuridad", marcado por "guerras ilegales y genocidios", así como "retos que hay por delante", como la inteligencia artificial, la tecnoligarquía, las redes sociales o la emergencia climática.

En la conversación política habitual hay temas de los que no se habla

Julia Otero le ha reprochado que en el cara a cara con Alberto Núñez Feijóo y en la conversación política habitual no se habla de esos temas, que también son importantes. El presidente le ha dado la razón, pero también ha defendido que en el debate con Feijóo ofreció tres acuerdos de Estado, uno de vivienda, otro para abordar la emergencia climática y otro para blindar las pensiones, y todos los rechazó el candidato popular.

El líder del Ejecutivo ha vuelto a hacer un llamamiento a una participación masiva en las urnas, para conseguir una mayoría progresista que le permita seguir consiguiendo avances. "Participación del 75% para lograr 176 escaños", ha expresado en Onda Cero, al tiempo que ha asegurado que va a buscar "votos y apoyos debajo de las piedras" para conseguirlo.