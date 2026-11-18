Rafa Latorre se preguntaba en su monólogo de Más de uno de este miércoles cuál es el plan de la campaña de Pedro Sánchez y si "este giro hacia el gossip, hacia los contenidos del corazón, era algo que tenía ya previsto o es consecuencia desesperada de una deriva".

Lo hacía en referencia a la entrevista que el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a las elecciones generales del 29N ha concedido a la revista Lecturas en la que confiesa aspectos de su intimidad como su relación con Begoña, (sin la que no puede imaginarse vivir), su vínculo con su hermano o los momentos a los que ha tenido que renunciar con sus hijas.

Esta entrevista se ha interpretado como la búsqueda por parte del PSOE de captar a toda costa el voto femenino. A este respecto, preguntado en Espejo Público sobre a qué obedece esta entrevista tan inusual en una revista del corazón. Pedro Sánchez le ha restado importancia y asegura que "no pensaba que iba a tener tanta repercusión".

Bien sea por tacticismo electoralista o por una vocación limpia de comunicar sus mensajes a todo tipo de público, el caso es que el candidato socialista ha hablado de asuntos de su esfera privada sobre los que no estamos acostumbrados a verle abordar. Hacemos un extracto de los temas más destacados de su intimidad y aficiones que quedan plasmados de su conversación con lecturas.

La relación con su hermano David

Cuenta Pedro Sánchez que sus padres lo tuvieron jóvenes y trabajaron para que él y su hermano David tuvieran oportunidades. Resalta que al llevarse sólo dos años, el vínculo entre los dos es muy estrecho porque han compartido "juegos, amigos y confidencias, "compartes hasta la ropa".

Sus amistades

Asegura que conserva sus amistades del colegio y del instituto, "la mayoría de los que siguen siendo mis mejores amigos los hice ahí, en el colegio y en el instituto", aunque reconocer que se ven menos de los que le gustaría, pero siempre encuentra una excusa para quedar.

Abuelos humildes

Recuerda Sánchez durante la conversación que sus abuelos fueron personas "humildes y trabajadoras" y que cuando era peque "los acompañaba a una escuela de adultos en Aluche, donde aprendían a leer y escribir". El presidente del Gobierno creció entre los barrios madrileños de Tetuán y Aluche donde tuvo "una infancia feliz"

El orgullo por su madre

Sánchez se muestra muy orgulloso de sus padres y del ejemplo que ambos han ejercido sobre él. Concretamente resalta cómo su madre y él estudiaron la carrera a la vez y "verla esforzarse tanto me enseñó que cuando uno quiere, puede. No importa la edad.

No imagina una vida sin Begoña

El candidato socialista vuelve a exhibir en esta entrevista su amor por su esposa, Begoña Gómez, a la que describe como "una fuente de inspiración. Por su perseverancia, por su profesionalidad, por su fortaleza y por su humanidad".

Destaca el apoyo mutuo que se han prestado en los momentos más difíciles y que por ello "no imagino mi vida sin ella".

Begoña Gómez está teniendo un protagonismo especial en la campaña socialista que arrancó con aquel "te quiero" y el beso en el comité federal de Fuenlabrada o la intervención por primera vez de la propia esposa del presidente en un mitin en el que reivindicó que "el tiempo de las 'señoras de' ha terminado".

Precisamente Sánchez ha admitido en Espejo Público su responsabilidad política en los casos de corrupción que le afectan, pero distingue entre los "reales" (Koldo, Ábalos, Cerdán) y "ficticios" (los que afectan a su esposa y a su hermano David Sánchez y al exfiscal general del Estado).

Así compensa los momentos perdidos con sus hijas

El presidente Sánchez también reconoce que la política le ha obligado a renunciar a momentos con sus hijas, "la política exige muchas horas", lo que intenta compensar "hablando a menudo con ellas y procurando que siempre sientan que pueden contar conmigo".

Explica que procura que sus hijas vivan con normalidad y protegen su intimidad, "Begoña y yo siempre hemos intentado que pudieran crecer, estudiar, tener sus amigos y hacer su vida con la mayor normalidad posible".

Admite que al vivir en La Moncloa es "complicado" dejar el trabajo en la oficina. "Puedes estar con la familia, por supuesto, y encontrar ratos de descanso, pero nunca desconectar", lamenta.

Qué hace en su tiempo libre

Sánchez asegura que lo primero que quiere hacer con su tiempo libre es estar con los suyos, pero que también le encanta leer, escuchar música y hacer deporte". En cuanto al deporte dice que ha "cambiado la canasta por la bicicleta, y también salgo a correr".

"Enganchadísimo al ajedrez"

Entre sus aficiones, revela que últimamente está "enganchadísimo al ajedrez" que le parece "una disciplina apasionante" en la que "lo importante es tener siempre la iniciativa, tratar de controlar el centro del tablero y no dar nunca por perdida una partida, porque la remontada siempre es posible conforme avanza el juego".

La meditación ayuda

Sánchez también cuenta que la meditación le ayuda a abstraerse de las críticas, aunque considera que hay que saber escucharlas y diferencia entre críticas e insultos, "quien me conoce sabe que el insulto nunca ha tenido cabida en mi forma de ser".

"Sigo estudiando inglés"¿Dardo a Feijóo?

En un momento de la entrevista , Sánchez asegura que sigue estudiando inglés y que este idioma no lo aprendió de cuna "ni pasando veranos en Irlanda cuando era niño. Mi inglés era el del colegio, en aquella EGB en la que los idiomas no se cuidaban como ahora".

En este punto ha añadido que se esfuerza por estudiarlo por dos motivos "primero, porque es imprescindible para el cargo que desempeño. Y, segundo, por coherencia: si se le exige a cualquier joven que empieza a trabajar, cómo no hacer lo mismo cuando se aspira a presidir el Gobierno de España".