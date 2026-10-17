Pedro Sánchez aparece con Begoña Gómez en el mitin de Fuenlabrada: "Han intentado quebrarnos, pero estamos más fuertes; que lo escuchen alto y claro, te quiero"

El candidato del PSOE a la reelección a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, ha participado en el Comité Federal que el partido ha celebrado en Fuenlabrada. Allí ha sido reelegido por unanimidad para revalidar la presidencia del Gobierno. Si bien, lo más destacado de la intervención de Sánchez han sido las palabras que le ha dedicado a su mujer, Begoña Gómez, que le ha acompañado.

"Quería darte las gracias, Begoña", ha empezado a decir el actual presidente. "Gracias por ser mi esposa, por ser la madre de mis hijas y por ser mi mujer. Entre aplausos y visiblemente emocionada, Gómez, que estaba sentada en primera fila entre el ministro para la Transición Pública, Óscar López, y la candidata por el PSOE andaluz, María Jesús Montero, se ha levantado para fundirse en un abrazo con él y darse un beso.

Al regresar a su asiento, se ha secado las lágrimas mientras continuaban los aplausos de los asistentes. En este sentido, Pedro Sánchez ha criticado que "nos han intentado quebrar de todas las maneras", pero que el resultado ha sido "todo lo contrario": "Estamos más unidos y más fuertes que nunca".

Tras una breve pausa solo interrumpida por la ovación de todos los allí presentes, el presidente del Gobierno ha lanzado su alegato final: "Que lo escuchen alto y claro: te quiero". Unas palabras que han pillado totalmente desprevenida a su mujer, que se ha llevado la mano a la boca en un claro signo de sorpresa y, después, al corazón, mientras no dejaba de sonreír y todo el mundo se levantaba para aplaudir y ovacionar al presidente y a su mujer: "¡Qué bonito, qué bonito!"

Begoña participa por primera vez en un acto desde 2024

Gómez vuelve a participar en un acto del PSOE, casi dos años después de su última aparición, en el 41 Congreso celebrado en Sevilla en diciembre de 2024. En Fuenlabrada ha sido aclamada por todos los asistentes al mítin del PSOE. También ha tenido palabras para ella el líder de los socialistas madrileños, Óscar López: "Buenos días Begoña, estás en tu casa".

La esposa del jefe del Ejecutivo está a la espera de juicio con jurado popular después de que el juez Juan Carlos Peiando pusiera fin a una investigación de casi dos años y medio en la que han declarado como testigos el ministro Félix Bolaños y el propio Sánchez.

Pide el voto "ante los recortes disfrazados de sacrificios"

Tras este intenso momento, el presidente ha comenzado la intervención política como tal. Un discurso en el que ha llamado a votar al PSOE "ante los recortes disfrazados de sacrificios" que plantean el PP y VOX. En este sentido, y recordando lo que ya han ido avisando los partidos de la oposición estos días, ha sostenido: "¡Las pensiones no se tocan!"

Por eso, según Sánchez, lo que está en juego el próximo 29N no son unas simples elecciones, sino decidir "si España avanza cuatro años más o retrocede cuatro décadas de golpe". Según el líder en funciones del Ejecutivo, tras los ataques de PP y VOX a las pensiones "y su defensa de los fondos buitres, solo hay una razón: dinero, hacer negocio con los derechos de la gente".

"Convencido" de la victoria del PSOE "con una mayoría mucho más amplia"

Por eso, se ha dirigido directamente a ellos, a los que ha llamado "dúo reaccionario": "Las pensiones no son un cheque regalado, son un derecho conquistado", les ha advertido, al tiempo que les ha pedido "más respeto y más compromiso con los pensionistas". Por todo ello, Sánchez se ha mostrado "convencido" de que el PSOE ganará las elecciones "con una mayoría mucho más amplia" que la de 2019 y 2023.

Además, también ha avisado de que "la ola reaccionaria" sigue presente en España, en Europa y Estados Unidos "y hay que frenarla". Sánchez ha cargado contra la derecha y la extrema derecha porque "no ha aprendido nada" y olvidan pedir sacrificios "a los de arriba, a los cuales ni mencionan".

Hoy la fuerza de la gente lleva el nombre de Maricarmen

Con un discurso centrado en los efectos del cambio climático, la irrupción de la inteligencia artificial, el feminismo o la vivienda, el candidato socialista ha avisado de que "en función de quién esté en la Moncloa, se achicarán o agrandarán las brechas sociales que, por desgracia, sufre la sociedad española".

En el mitin ha vuelto a sonar el grito 'No a la guerra' después de que Sánchez criticara a los que callan contra el genocidio en Gaza. También ha salido el nombre de Maricarmen Abascal, la octogenaria madrileña desahuciada: "Hoy la fuerza de la gente lleva el nombre de Maricarmen y, antes de morir, nos dijo: "Lo que yo he sufrido, que no lo vuelva a sufrir nadie más".

Sánchez ha recordado las movilizaciones de la sociedad en los últimos años, como la de los pensionistas, la del colectivo LGTBI por el matrimonio igualitario o la de la subida del SMI, que ha asegurado "que va a volver a subir este año también". Por eso, "en honor a ella (Maricamrne)", las acampadas por el país u otras luchas, "la fuerza de la gente va a ganar las elecciones con una mayoría progresista".