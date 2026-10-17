LA COLUMNA DE JULIA

Julia Otero critica la desunión de la izquierda: "Alguno o alguna cree que con Feijóo de presidente y Abascal de vicepresidente les irá mejor"

La presentadora de Julia en la onda critica la falta de unión en la izquierda, tras las palabras de este viernes de Gabriel Rufián en las que pidió disculpas y aseguró que había "fracasado".

El Frente Amplio y Podemos no alcanzan ningún acuerdo y la izquierda a la izquierda del PSOE acudirá separada a las elecciones del 29N

Una izquierda dividida marca las elecciones generales: estos son los partidos que se presentan el 29N

Julia Otero

Madrid |

Julia Otero: "Ese movimiento electoral de Rufián con Irene Montero es la semilla de la desunión"
Vídeo: Onda Cero

En Canarias es una hora menos, pero la gente de la izquierda tiene una "inteligencia más" que en la izquierda peninsular. Es la única comunidad, junto con la Comunidad Valenciana, hay que decirlo, donde ha sido posible que los partidos de izquierdas se pongan de acuerdo para comparecer en una sola lista el 29N.

"Pido disculpas, he fracasado", dijo ayer Gabriel Rufián, el primero que habló hace semanas del elefante en la habitación. La pregunta es: ¿por qué le ha dado de comer al paquidermo para que fuera más grande?

Ese movimiento electoral con Irene Montero, la mayoría sigue sin entenderlo. Fue la semilla de la desunión. El caso es que hace ocho horas acabó el plazo de la lista única y hoy, los electores se han despertado y el elefante sigue allí.

Ha sido desolador asistir los últimos días a semejante espectáculo de fulanismo; ya saben, la tendencia a dar más importancia a una persona que a unas ideas. Incluso, se han hecho primarias con una sola candidata. Pero, ¿para qué?

Hay que decir, para ser justos, que dos mujeres han marcado el hecho diferencial. Tanto Mónica García, de Más Madrid, como Ada Colau, de los Comunes, han sabido leer posibles alergias y cuitas pendientes y han tenido la generosidad de apartarse o proponer un paso al lado si eso deshacía el nudo. También es reseñable la seriedad de Antonio Maíllo en todo el proceso y la de Emilio Delgado.

La frase de Podemos de esta última semana ha sido: "Por nosotros no va a quedar". Pues sí, por ellos ha quedado.

La sensación entre muchos votantes de la izquierda es que quizá alguno o alguna cree que contra Feijóo en la Moncloa y Abascal de vicepresidente les puede ir mejor. Con su pan se lo coman y que los electores decidan si les votan con v o si les botan con b.

Muy buenos días a la buena gente.

Foto: Onda Cero
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid