Julia Otero critica la desunión de la izquierda: "Alguno o alguna cree que con Feijóo de presidente y Abascal de vicepresidente les irá mejor"

En Canarias es una hora menos, pero la gente de la izquierda tiene una "inteligencia más" que en la izquierda peninsular. Es la única comunidad, junto con la Comunidad Valenciana, hay que decirlo, donde ha sido posible que los partidos de izquierdas se pongan de acuerdo para comparecer en una sola lista el 29N.

"Pido disculpas, he fracasado", dijo ayer Gabriel Rufián, el primero que habló hace semanas del elefante en la habitación. La pregunta es: ¿por qué le ha dado de comer al paquidermo para que fuera más grande?

Ese movimiento electoral con Irene Montero, la mayoría sigue sin entenderlo. Fue la semilla de la desunión. El caso es que hace ocho horas acabó el plazo de la lista única y hoy, los electores se han despertado y el elefante sigue allí.

Ha sido desolador asistir los últimos días a semejante espectáculo de fulanismo; ya saben, la tendencia a dar más importancia a una persona que a unas ideas. Incluso, se han hecho primarias con una sola candidata. Pero, ¿para qué?

Hay que decir, para ser justos, que dos mujeres han marcado el hecho diferencial. Tanto Mónica García, de Más Madrid, como Ada Colau, de los Comunes, han sabido leer posibles alergias y cuitas pendientes y han tenido la generosidad de apartarse o proponer un paso al lado si eso deshacía el nudo. También es reseñable la seriedad de Antonio Maíllo en todo el proceso y la de Emilio Delgado.

La frase de Podemos de esta última semana ha sido: "Por nosotros no va a quedar". Pues sí, por ellos ha quedado.

La sensación entre muchos votantes de la izquierda es que quizá alguno o alguna cree que contra Feijóo en la Moncloa y Abascal de vicepresidente les puede ir mejor. Con su pan se lo coman y que los electores decidan si les votan con v o si les botan con b.

Muy buenos días a la buena gente.

Foto: Onda Cero