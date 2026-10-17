Una izquierda dividida marca las elecciones generales: estos son los partidos que se presentan el 29N

El adelanto electoral anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, provocó que las negociaciones entre partidos se acelerasen. Y es que la llegada de los comicios viene acompañado de un calendario lleno de plazos que los partidos políticos deben cumplir.

Tras hacerse oficial a través del Boletín Oficial del Estado (BOE) el adelanto, una de la fechas clave tenía que ver con la fecha límite establecida para que las formaciones que van a presentarse en coalición lo comuniquen de manera oficial.

Los grupos políticos tenían hasta el 16 de octubre, algo que ha complicado a la alternativa de la izquierda. En las últimas semanas, las negociaciones entre Podemos y el nuevo 'Frente Amplio' se han sucedido sin llegar a buen puerto, por lo que ambos se presentarán al 29N por separado.

De esta forma, los ciudadanos ya conocen qué partidos serán opción en las elecciones del próximo 29 de noviembre. Concluido el plazo, cada partido tendrá hasta el 26 de octubre para determinar sus candidaturas.

PSOE, PP y VOX, las tres fuerzas políticas

Las primeras encuestas y sondeos sitúan a PSOE, PP y VOX como las tres principales fuerzas políticas del país. Desde que el líder del Ejecutivo confirmó la disolución de las cortes, las tres formaciones tenían a sus candidatos confirmados.

El presidente Pedro Sánchez será la opción del grupo socialista de cara a los comicios tras haber asegurado estar preparado para una nueva legislatura. El hasta ahora líder del Ejecutivo encabezará la lista para tratar de recuperar su posición como presidente.

Desde el lado de la oposición, las fichas también estaban claras. El Partido Popular (PP) mantendrá a Alberto Núñez-Feijóo como líder de la formación azul para tratar de llegar a la Moncloa como ya lo intentó en 2023.

De igual manera, Santiago Abascal será el máximo representante de VOX, que llega a estas elecciones con un contexto muy diferente al de las pasadas elecciones. En su caso, será su cuarto intento. Tras su reelección como líder del partido hasta 2028, Abascal llegará a los comicios con la ambición de alcanzar su mejor resultado.

Podemos y Frente Amplio no alcanzan un acuerdo

La gran duda de estas elecciones tenía que ver con la posibilidad de que todos los partidos de la izquierda se reunieran en un mismo grupo político, formando una coalición que combatiera con la derecha.

Sin embargo, a pesar de llevar las negociaciones al límite, Podemos no formará parte de Frente Amplio. La unidad de la izquierda se presentaba como una de las claves de cara al 29N, sin embargo ambos partidos se presentarán por separado.

Bajo el nombre de Frente Amplio, el proyecto reúne a Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y Catalunya en Comú con el objetivo de "ser la llave de una nueva mayoría de izquierdas". Con Ada Colau al frente, el grupo se presentará a las elecciones sin el apoyo de Podemos.

Una de las exigencias de la formación morada era la de convocar unas elecciones primarias para elegir al candidato de la coalición, algo que finalmente no se ha producido.

A última hora, Colau manifestó su disposición a abrir las listas y continuar negociando para crear un frente unitario que incluya a Podemos y Esquerra Republicana (ERC). Sin embargo, Podemos ha mostrado su rechazo a disolverse dentro de Frente Amplio.

De esta forma, Irene Montero encabezará las listas de su partido, aunque en Cataluña se presentará de manera conjunta con ERC. Asimismo, en Canarias y Comunidad Valenciana el grupo se unirá con otras fuerzas de la izquierda.

Otros grupos políticos

Además de todas estas opciones, algunas de las alternativas que se presentarán serán Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu, Partido Nacionalista Vasco (PNV), Junts, Bloque Nacionalista Galego (BNG) o Se Acabó La Fiesta (SALF).

En el caso de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el candidato será de nuevo Gabriel Rufián, que asumirá de nuevo el papel de líder. No obstante, en las últimas horas ha declarado públicamente "haber fracasado" en el intento de unir a la izquierda, hasta el punto de haber deslizado la posibilidad de abandonar. Aún así, Rufián seguirá al frente por "responsabilidad" y "por la militancia de ERC", tal y como ha confirmado.

Por parte de EH Bildu, será Oskar Matute quien encabezará la lista al Congreso por Bizkaia y asumirá la portavocía en la Cámara Baja, dejando atrás la figura de Mertxe Aizpurua en un cambio histórico del partido.

No sucede igual en el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que volverá a confiar en la actual portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero. En el mismo territorio, Unión del Pueblo Navarro (UPN) y el Partido Popular han cerrado un acuerdo para concurrir en coalición bajo el nombre 'Unión del Pueblo Navarro en coalición con el Partido Popular' para unir el voto conservador.

Respecto a Junts, Míriam Nogueras, actual portavoz en el Congreso, será quien encabezará la lista. La formación que preside Carles Puigdemont ha optado por repetir cabeza de lista en Barcelona y también en el resto de circunscripciones.