El próximo 29 de noviembre, más de 47 millones de españoles están llamados a las urnas para decidir el futuro del país. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho oficial este lunes la disolución de las cortes y el correspondiente adelanto de los comicios ante la falta de apoyo parlamentario.

De esta forma, los españoles tendrán la posibilidad de decidir a través de su voto quién debe representar España para los próximos cuatro años. Sin embargo, el proceso democrático no solo consta de elegir uno de las partidos. Y es que aquellos que deseen no escoger entre una de las candidaturas puede participar de igual manera en las elecciones.

Asimismo, también existe la posibilidad de no participar, lo que conlleva una serie de implicaciones. Según la decisión del ciudadano con su voto, este tiene una implicación u otra sobre los resultados. En concreto, en caso de no escoger una formación, los ciudadanos tienen la potestad de votar en blanco, realizar un voto nulo o, directamente, abstenerse.

El voto nulo

Una de las posibilidades que tiene cada elector es emitir un voto nulo. Tal y como recoge el artículo 96 de la Ley Electoral, esta opción se produce cuando el voto no cumple con las reglas formales establecidas.

Hay diferentes criterios que determinan este tipo de votos, como por ejemplo cuando dentro del sobre hay una papeleta que no corresponde al modelo oficial, cuando hay dos papeletas de diferente candidatura o cuando esta aparece pintada. No obstante, si dentro del sobre aparecen dos papeletas de la misma candidatura, esta fórmula sí se da por válida.

Debido a que electoralmente los votos nulos no cuentan para el reparto de escaños, no benefician ni perjudican a ningún partido. En definitiva, el voto no se contabiliza dentro de los votos válidos, aunque sí queda reflejado como parte del total depositado en la urna.

El voto en blanco

Otra de las opciones vigentes en la normativa es la de realizar un voto en blanco. En este caso, esta situación se da cuando dentro del sobre no hay nada y, a diferencia del voto nulo, este sí se considera válido y, por tanto, se suma a los votos obtenidos por las diversas candidaturas a la hora de realizar el reparto de escaños.

Por ello, todo voto en blanco tiene incidencia en el resultado. Para ello, es necesario recurrir a la denominada Ley d´hont, el sistema de cálculo proporcional utilizado en el sistema electoral español.

De acuerdo con este, en cada circunscripción se excluye primero a aquellas candidaturas que no hayan obtenido, como mínimo, el tres por ciento de los votos válidos emitidos. Este porcentaje puede variar si las elecciones son generales o autonómicas y, en caso de las últimas, de en qué comunidad autónoma tengan lugar. Por lo tanto, al incluir los votos en blanco, una candidatura necesita más votos para lograr escaño.

Por ejemplo, si se tiene en cuenta una circunscripción en la que ha habido 1.000 votos a candidaturas, 200 en blanco y 50 nulos, el 3% para conseguir un escaño se necesitan 36 votos, pero si no se tuviesen en cuenta los votos en blanco, serían 30.

Los votos en blanco suman al total de votos válidos emitidos, afectando especialmente a aquellos grupos minoritarios puesto que tienen más difícil llegar al mínimo de votos exigidos para lograr un escaño.

Este tipo de votación significa que la persona está de acuerdo con el sistema electoral, pero no se encuentra satisfecho con ninguna de las candidaturas posibles.

La abstención

La abstención, por su parte, implica que el ciudadano directamente no participa en las elecciones. Esto queda reflejado cuando un elector decide no presentarse en su colegio electoral el día de las elecciones, por lo que no se emite ningún voto.

Esta situación no incide en el resultado puesto que no entra en el recuento de votos depositados, pero sí se refleja en las estadísticas de participación, siendo un indicador de la implicación democrática de la ciudadanía.