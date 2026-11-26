La campaña electoral del 29N llega a su fin y lo hace con uno de los momentos decisivos: el debate a cuatro entre Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, el último gran encuentro televisado entre los candidatos antes de las elecciones generales del domingo.

El debate, organizado por la Academia de Televisión y moderado por María Casado, comenzará a las 22:00 horas y tendrá una duración aproximada de dos horas y un formato similar al del cara a cara entre Sánchez y Feijóo de la semana pasada.

A qué hora es el debate a cuatro y dónde verlo

El debate comenzará este jueves 26 de noviembre a las 22:00 horas y finalizará alrededor de la medianoche.

La Academia de Televisión distribuirá una señal institucional que podrán emitir las cadenas interesadas. Entre ellas Antena 3 y laSexta.

El encuentro tendrá lugar en el plató A de Madrid Content City en Tres Cantos, donde los cuatro candidatos se situarán frente a la moderadora en atriles individuales.

El formato mantendrá los cinco bloques temáticos utilizados en el cara a cara de la semana pasada:

Vivienda.

Economía y fiscalidad.

Política social y servicios públicos.

Lucha contra la corrupción y regeneración democrática.

Migración y política exterior.

Cada bloque durará 20 minutos y cada candidato dispondrá de cinco minutos para intervenir. Los tiempos estarán controlados por árbitros de la Federación Española de Baloncesto.

El encuentro contará con dos pausas publicitarias de tres minutos, después del segundo y del cuarto bloque. Durante esos descansos, los candidatos podrán hablar con un asesor previamente acreditado, aunque no podrán utilizar dispositivos electrónicos.

Ada Colau será la encargada de abrir el debate, seguida de Sánchez, Feijóo y Abascal. En el minuto de oro final, el orden será diferente: comenzará Sánchez, después intervendrán Abascal y Colau, y Feijóo tendrá la última palabra.

Feijóo buscará el choque con Sánchez, pero no con Abascal

El candidato del PP afronta el debate con el objetivo de repetir la estrategia del cara a cara de la semana pasada, que los populares consideran favorable a su líder.

Según fuentes del partido, Feijóo centrará sus ataques en Pedro Sánchez y evitará confrontar directamente con Santiago Abascal. Los populares quieren presentar el encuentro como un examen a la gestión del Gobierno y volverán a exigir respuestas sobre las cuestiones que consideran pendientes.

Entre ellas figura la pregunta sobre quién financió las primarias socialistas de 2017, que Feijóo ya planteó durante el primer debate.

El líder del PP estará acompañado por el mismo equipo de asesores que preparó el cara a cara, entre ellos Borja Sémper, Marta Varela, Mar Sánchez, Luis de la Matta y Lucas Martinón.

La presencia de Feijóo en este encuentro supone, además, una diferencia respecto a las elecciones generales de 2023, cuando decidió no acudir al debate organizado por RTVE entre Sánchez, Yolanda Díaz y Abascal.

Sánchez mantendrá un perfil presidencial y evitará la confrontación directa

El PSOE pretende que Sánchez mantenga una estrategia similar a la que desarrolló en el cara a cara con Feijóo, en el que optó por un tono más contenido frente a los ataques del candidato popular.

Fuentes de su equipo de campaña defienden aquella actuación y consideran que el presidente debe seguir trasladando una imagen presidencial, sin entrar en enfrentamientos personales.

El objetivo de los socialistas será confrontar el modelo de Gobierno del PSOE con una posible coalición entre PP y Vox, además de dirigirse a los electores indecisos que todavía no han decidido su voto.

Abascal quiere hablar de inmigración y de los problemas económicos

El líder de Vox ha reservado parte de esta semana para preparar el debate junto a su equipo habitual, en el que figuran Kiko Méndez-Monasterio y Álvaro Zancajo.

Según fuentes de su partido, Abascal pretende centrar sus intervenciones en las preocupaciones económicas de las familias, la inmigración y las propuestas que considera ausentes del cara a cara entre Sánchez y Feijóo.

Entre los asuntos que quiere introducir se encuentran la prioridad nacional, la desregulación y la remigración, conceptos que forman parte de los principales ejes de su campaña.

Vox también prevé que su candidato concentre las críticas en el Gobierno de Sánchez, evitando en principio una confrontación directa con Feijóo.

Colau buscará confrontar con Feijóo y tendrá la vivienda como prioridad

Ada Colau afronta el debate con el objetivo de dar visibilidad a Frente Amplio en la recta final de la campaña, después de que las encuestas hayan reflejado dificultades para el espacio político situado a la izquierda del PSOE.

La candidata, que será la única mujer entre los cuatro participantes, ha preparado el encuentro con expertos de su formación en vivienda, economía, derechos sociales y feminismo.

Según fuentes de su candidatura, Colau quiere confrontar directamente con Feijóo y "desmentirle con datos", después de haber criticado la actitud de Sánchez durante el cara a cara de la semana pasada.

Frente Amplio considera que el presidente no fue suficientemente contundente para responder al líder popular y pretende que su candidata adopte una posición más combativa.

El encuentro de este jueves cerrará la secuencia de grandes debates televisados de la campaña, después del cara a cara entre Sánchez y Feijóo del 19 de noviembre y el debate a ocho de portavoces parlamentarios celebrado el lunes en RTVE.

El debate comenzará a las 22:00 horas y será la última oportunidad para ver a los cuatro candidatos confrontar directamente sus propuestas antes de la votación del domingo.